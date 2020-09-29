Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 сентября 5°C
Потребитель
22

Кадры решают все. Барнаульским школьникам рассказали, как стать энергетиком в крупнейшей компании

Учащихся барнаульского лицея № 112 познакомили к тем, как работает в Алтайском крае одна из системообразующих отраслей — энергетика. Одиннадцатиклассники посетили подстанцию «Юго-Западная» компании Россети Сибирь.

Одиннадцатиклассники посетили подстанцию «Юго-Западная» компании Россети Сибирь
Одиннадцатиклассники посетили подстанцию «Юго-Западная» компании Россети Сибирь
Фото "Россети"

Специалисты-энергетики познакомили ребят с особенностями профессии, тонкостями работы и рассказали, где сегодня можно получить профильное образование.

Общение с молодежью в таком формате преследует важную цель — привлечь молодых, активных и перспективных ребят в крупнейшую электросетевую компанию региона.

Активное общение Россети Сибирь со старшеклассниками и студентами проходит еще и в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и энергоэффективности #ВместеЯрче.

Профориентационные мероприятия являются важнейшим направлением работы по развитию кадрового потенциала компании. Очевидно, что преемственность поколений, обновление кадров, создание условий для передачи трудовых традиций, опыта и знаний — это база, без которой трудно представить себе деятельность крупного предприятия.

Старшеклассник Егор Климов, посетивший подстанцию «Юго-Западная»
Старшеклассник Егор Климов, посетивший подстанцию «Юго-Западная»
Фото «Россети»
Старшеклассник Егор Климов, посетивший подстанцию «Юго-Западная», рассказывает, что он серьезно задумался о том, чтобы получить образование именно по энергетическому профилю.

«Мой папа работает в электросетевой компании и много рассказывает об энергетике. Независимо от того, пойду ли я по его стопам, я очень хорошо понимаю важность и значимость этой профессии. Раньше мне не приходилось бывать на подстанции, поэтому сегодня я увидел и узнал много интересного. Есть о чем подумать!», — подчеркивает он.

После экскурсии школьникам рассказали, в каких учебных заведениях можно получить нужные знания, озвучили условия прохождения практики в подразделениях предприятия. Ребята узнали и о проекте «Энергоотряд», который пользуется большим успехом у студентов профильных специальностей разных учебных заведений уже несколько лет.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость