Кадры решают все. Барнаульским школьникам рассказали, как стать энергетиком в крупнейшей компании

Учащихся барнаульского лицея № 112 познакомили к тем, как работает в Алтайском крае одна из системообразующих отраслей — энергетика. Одиннадцатиклассники посетили подстанцию «Юго-Западная» компании Россети Сибирь.

Специалисты-энергетики познакомили ребят с особенностями профессии, тонкостями работы и рассказали, где сегодня можно получить профильное образование.

Общение с молодежью в таком формате преследует важную цель — привлечь молодых, активных и перспективных ребят в крупнейшую электросетевую компанию региона.

Активное общение Россети Сибирь со старшеклассниками и студентами проходит еще и в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и энергоэффективности #ВместеЯрче.

Профориентационные мероприятия являются важнейшим направлением работы по развитию кадрового потенциала компании. Очевидно, что преемственность поколений, обновление кадров, создание условий для передачи трудовых традиций, опыта и знаний — это база, без которой трудно представить себе деятельность крупного предприятия.

Старшеклассник Егор Климов , посетивший подстанцию «Юго-Западная» Фото «Россети»

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Старшеклассник, посетивший подстанцию «Юго-Западная», рассказываетчто он серьезно задумался о томчтобы получить образование именно по энергетическому профилю.

«Мой папа работает в электросетевой компании и много рассказывает об энергетике. Независимо от того, пойду ли я по его стопам, я очень хорошо понимаю важность и значимость этой профессии. Раньше мне не приходилось бывать на подстанции, поэтому сегодня я увидел и узнал много интересного. Есть о чем подумать!», — подчеркивает он.

После экскурсии школьникам рассказали, в каких учебных заведениях можно получить нужные знания, озвучили условия прохождения практики в подразделениях предприятия. Ребята узнали и о проекте «Энергоотряд», который пользуется большим успехом у студентов профильных специальностей разных учебных заведений уже несколько лет.