Кадровый голод может оставить алтайский город без автобусного сообщения

Жители Камня-на-Оби рискуют остаться без автобусного сообщения из-за нехватки водителей в Каменском ПАТП. В транспортном предприятии не могут сказать, как и когда решится эта проблема, пишут «Каменские известия»

Горожане жалуются, что по часу стоят на остановках в ожидании автобуса. Редкий транспорт переполняется, как и чаша терпения каменцев. В адрес местного ПАТП сыпятся жалобы и претензии.

Ведущий специалист по эксплуатации предприятия Александр Винокуров рассказал, что такая ситуация сложилась из-за нехватки водителей. Желающих сесть за руль нет, на маршруты выпускают по одному автобусу.

«Горожанам стоит готовиться к тому, что проблема останется острой в ближайшие дни. Мы вынуждены были сократить и коммерческие рейсы — пересаживаем оттуда водителей на обычные городские маршруты», — прокомментировал он.

Проезд в Камне-на-Оби в 2019 году подняли — с 20 до 23 рублей.