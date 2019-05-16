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Потребитель

Кадровый голод может оставить алтайский город без автобусного сообщения

Жители Камня-на-Оби рискуют остаться без автобусного сообщения из-за нехватки водителей в Каменском ПАТП. В транспортном предприятии не могут сказать, как и когда решится эта проблема, пишут «Каменские известия»

Руль. Автобус.
Руль. Автобус.
СС0

Горожане жалуются, что по часу стоят на остановках в ожидании автобуса. Редкий транспорт переполняется, как и чаша терпения каменцев. В адрес местного ПАТП сыпятся жалобы и претензии.

Ведущий специалист по эксплуатации предприятия Александр Винокуров рассказал, что такая ситуация сложилась из-за нехватки водителей. Желающих сесть за руль нет, на маршруты выпускают по одному автобусу.

«Горожанам стоит готовиться к тому, что проблема останется острой в ближайшие дни. Мы вынуждены были сократить и коммерческие рейсы — пересаживаем оттуда водителей на обычные городские маршруты», — прокомментировал он.

Проезд в Камне-на-Оби в 2019 году подняли — с 20 до 23 рублей.

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