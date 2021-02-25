При современном темпе жизни важно все успевать. Когда в голове уйма планов, не всегда задумываешься о том, где перекусить. Спасает «Вобла» на ул. Попова, 105-а. Сюда можно забежать на чашечку кофе или сытно и недорого пообедать. Мы заглянули в кафе-закусочную, чтобы оценить советский антураж и, конечно же, попробовать знаменитые блюда от первоклассных поваров. Спойлер — вкусно так, что пальчики оближешь. Испытано на себе!

О преимуществах «Воблы» можно говорить долго. Здесь всегда уютная, почти домашняя обстановка, большое разнообразие аппетитной еды, отличный сервис и приемлемые цены.

Наваристый борщ со сметаной, купаты, люля-кебаб, крылышки, луковые кольца в кляре, сырные палочки, нежные наггетсы, салаты, самолепные пельмени и манты, а еще блинчики и компот на десерт. Это лишь малая часть того, что оказалось на нашем столе. Аромат невероятный.

Не удивительно, что, заглянув сюда однажды, многие становятся постоянными клиентами. Так, офисный менеджер Анастасия практически каждый день приходит в «Воблу» на чашечку кофе с десертом. Недавно к каждому горячему напитку стали предлагать свежий хрустящий рогалик в подарок*.

«Я не всегда успеваю позавтракать дома, поэтому почти каждый день захожу сюда. Днем здесь тихо и спокойно. Можно немного отдохнуть и попить кофе. Иногда в конце рабочей недели заглядываем с коллегами — выпить и поесть чего-нибудь вкусненького», — поделилась девушка.

А вот слесарь Алексей приходит в «Воблу» за полноценным обедом и каждый день. Он живет недалеко от работы, но поесть приходит только сюда.

Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин.

«Ну, а что? Вкусно, сытно, недорого, музыка ненавязчивая, есть на что посмотреть. Тут каждая мелочь как будто из дома. У меня когда-то стояли такие же приемник и часы. Да и денег уходит немного, а наедаешься до вечера», — рассказал он, нехотя отложив вилку.

В «Воблу» часто заходят и мамы с детьми. Для них повара с удовольствием готовят домашние лакомства — блинчики, сырники и многое другое.

К тому же в кафе легко попасть, причем не только с малышами в детских колясках. Здесь есть правильно оборудованный пандус, удобно расположенная кнопка вызова персонала и оснащенная уборная с широким въездом.

Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин.

Одним словом, созданы комфортные условия для всех гостей.

Сотрудники отмечают, что, несмотря на внешнюю неторопливость, движение в «Вобле» не останавливается до самого закрытия. Не успевает уйти один гость, на его место приходят другие. Есть и постоянные посетители, которым они всегда знают, что предложить. Некоторые гости так и говорят: «Как обычно».

«У нас ведь уютно и вкусно. Повара трудятся весь день не покладая рук. Коллектив подобрался хороший — готовят как для себя. Мы сами здесь обедаем, поэтому знаем, что подаем гостям», — с улыбкой рассказал бармен.

В кафе-закусочную приходят и большими компаниями. Каждый вечер здесь собираются посетители разного возраста. Одни ценят «Воблу» за удобное расположение, другие — за антураж, третьи — за комфорт и сервис.

Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин. Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин.

Но всех объединяет одно — любовь к вкусной и сытной домашней еде: горячим шашлычкам, пельменям, разным закускам, а также крепким и не очень напиткам. Кстати, если вы за рулем, то точно оцените потрясающие и полезные компоты.

Филиал кафе-закусочных «Вобла» на ул. Попова, 105-а разместился практически у перекрестка Павловского тракта и ул. Попова. От магистралей его отделяет зеленая зона.

Перед по-советски сдержанным зданием с высокими окнами разместилась вместительная парковка. Главное, не пропустить въезд и повернуть с Малого Павловского во двор, не доезжая до перекрестка.

Заказ можно сделать заранее по телефону 73−30−06. К вашему приходу все будет готово. И не забывайте про акции.

Кафе-закусочная «Вобла» на Попова 105-а. Дмитрий Лямзин.

Вот что «Вобла» подготовила на этот раз:

При покупке чашечки ароматного кофе — рогалик в подарок.** Каждый шестой обед в подарок. Каждый вторник с 18:00 и до закрытия — приятные скидки на напитки.

Кафе-закусочные «Вобла»: ул. Попова 105-а , тел. 73−30−06

тел. 73−30−06 ул. Балтийская 44-б , тел. 55−76−00

тел. 55−76−00 ул. Власихинская 154-а , тел. 53−90−62

тел. 53−90−62 ул. Малахова 67 , тел. 55−81−55

тел. 55−81−55 ул. Гущина 173-е , тел. 55−30−32 Служба доставки: 36−00−36 Сайт: voblacafe.ru Социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм»

* Действительна с 11:00 до 18:00. Акция действует только по адресу: ул. Попова 105-а.

** Подробности уточняйте по тел. 73−30−06

Использованы изображения напитков, не являющихся алкогольными (безалкогольное пиво «Вобла «фирменное»).