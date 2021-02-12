Кафе-закусочная «Вобла» приглашает гостей на сытные обеды и вкусные пятничные акции

Сытно, уютно и атмосферно — так в трех словах можно описать « Воблу ». Здесь готовят блюда домашней русской кухни и варят душистые напитки. А еще делают все, чтобы вы чувствовали себя в «своей тарелке». Как говорится, проверено на себе.

Низкие цены на еду — лишь вершина сытного айсберга. В его основе — профессиональная работа первоклассных поваров. Поэтому каждый найдет что-нибудь по вкусу: манты, пельмени, вареники ручной лепки, всевозможные закуски, морсы из брусники, облепихи, смородины.

В кафе вы найдете все что нужно: бизнес-ланчи, напитки на любой вкус, Wi-Fi, вместительную парковку, доставку, отличный сервис и хорошее настроение. Здесь можно провести приятный вечер с близкими под ненавязчивую музыку, выпить любимые напитки с друзьями, отлично поесть вместе или спокойно пообедать одному.

И, конечно, места хватит всем. Помещения просторные и уютные.

Кстати, в кафе-закусочной «Вобла» на ул. Балтийской удобно разместится любая компания — от очень маленькой до самой большой. Это особенно важно, когда сбиваешься с ног в поисках заведения для банкета.

Для больших посиделок в меню предусмотрены особые блюда: фирменный и мясной сет, рыбная тарелка, купаты, крылья жареные, шашлык куриный и свиной, люля-кебаб и многое другое.

Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла» Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла» Крылья. кафе-закусочная «Вобла» Луковые кольца. кафе-закусочная «Вобла» Мойва жареная. кафе-закусочная «Вобла» Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла» Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла» Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла» Блюдо из меню. Кафе-закусочная «Вобла»

Кстати, в кафе-закусочной «Вобла» стартовала приятная пятничная акция. При заказе пивных сетов можно получить напиток в подарок. Да здравствует «тяпница»!

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Кафе-закусочные «Вобла»: ул. Балтийская 44б т.55−76−00

ул.Власихинская 154а т.53−90−62

ул.Малахова 67 т.55−81−55

ул. Попова 105а т.73−30−06

ул.Гущина 173е т.55−30−32 Служба доставки: 36−00−36 Сайт: voblacafe.ru Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм

*Акция действует за три дня до и после дня рождения. При заказе по телефону нужно сказать об этом оператору, а в кафе предъявить паспорт.