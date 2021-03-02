Кафе-закусочная «Вобла» приглашает посетителей окунуться в разнообразие любимых вкусов

Праздник — это всегда приятно. А когда этот праздник посвящен прекрасной половине человечества, то приятно вдвойне. В кафе-закусочной «Вобла» всегда рады гостям, готовы предложить самое лучшее меню и широкий выбор напитков на любой вкус. Прекрасным дамам наверняка понравится провести здесь 8 марта. В кафе уютная обстановка и большой выбор домашних и недорогих блюд.
В кафе «Вобла» уютная атмосфера, ненавязчивая музыка и набор вкуснейших домашних блюд на любой случай жизни. Здесь можно приятно провести время в антураже, вобравшем все лучшее из эпохи СССР, а главное сытно, очень вкусно и недорого поесть.
Приходите перекусить во время обеденного перерыва, встречайтесь большой компанией, заглядывайте вместе с семьей или любым другим составом, чтобы отметить праздник или просто провести незабываемый вечер.
Для вас и вашей компании повара приготовят блюда русской, домашней кухни: манты, пельмени, вареники ручной лепки и многое другое. Для любителей свежих напитков всегда готовы брусничный, смородиновый, облепиховый морсы и компот из сухофруктов.
Кстати, скоро появится отличный повод посетить кафе — Международный женский день. «Вобла» как всегда подготовила заманчивое предложение. Представительницам прекрасной половины человечества 8 марта при покупке фирменного напитка** порция картофельных чипсов — в подарок.
В традициях классического бара кафе-закусочная подготовила щедрое меню с богатым выбором закусок, вкусно дополняющих широкий выбор напитков. Среди наиболее популярных: луковые кольца, сырные палочки, наггетсы, картофельные чипсы и гренки собственного приготовления.
- Закажите горячий обед или любое другое блюдо от 700 рублей и оформите доставку совершенно бесплатно.
- Скажите оператору о своем Дне рождения и получите скидку 10% на доставку и самовывоз*
- За 3 дня до и после Дня рождения в кафе-закусочных при покупке от 1000 рублей можно получить в подарок 3 литра фирменного при предъявлении документа
- Каждый шестой обед в подарок
- Гренки «Бородинские» в подарок за подписку и репост акции на страницу в @voblabarnaul или voblabarnaul
- Каждый вторник с 18:00 и до самого закрытия — очень приятные скидки на напитки
- В пятницу при заказе фирменных сетов вам нальют напиток в подарок**
Кафе-закусочные «Вобла»:
- ул. Малахова 67, тел. 55−81−55
- ул. Попова 105-а, тел. 73−30−06
- ул. Балтийская 44-б, тел. 55−76−00
- ул. Власихинская 154-а, тел. 53−90−62
- ул. Гущина 173-е, тел. 55−30−32
Служба доставки: 36−00−36
Сайт: voblacafe.ru
Социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм»
* За 3 дня до Дня рождения и 3 дня после. При предъявлении паспорта бармену.
** Подробности акции узнавайте в кафе-закусочной «Вобла»