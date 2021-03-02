Кафе-закусочная «Вобла» приглашает посетителей окунуться в разнообразие любимых вкусов

Праздник — это всегда приятно. А когда этот праздник посвящен прекрасной половине человечества, то приятно вдвойне. В кафе-закусочной «Вобла» всегда рады гостям, готовы предложить самое лучшее меню и широкий выбор напитков на любой вкус. Прекрасным дамам наверняка понравится провести здесь 8 марта. В кафе уютная обстановка и большой выбор домашних и недорогих блюд.

В кафе «Вобла» уютная атмосфера, ненавязчивая музыка и набор вкуснейших домашних блюд на любой случай жизни. Здесь можно приятно провести время в антураже, вобравшем все лучшее из эпохи СССР, а главное сытно, очень вкусно и недорого поесть.

Кафе-закусочная «Вобла», ул. Малахова 67

Приходите перекусить во время обеденного перерыва, встречайтесь большой компанией, заглядывайте вместе с семьей или любым другим составом, чтобы отметить праздник или просто провести незабываемый вечер.

Для вас и вашей компании повара приготовят блюда русской, домашней кухни: манты, пельмени, вареники ручной лепки и многое другое. Для любителей свежих напитков всегда готовы брусничный, смородиновый, облепиховый морсы и компот из сухофруктов.

Кстати, скоро появится отличный повод посетить кафе — Международный женский день. «Вобла» как всегда подготовила заманчивое предложение. Представительницам прекрасной половины человечества 8 марта при покупке фирменного напитка** порция картофельных чипсов — в подарок.

В традициях классического бара кафе-закусочная подготовила щедрое меню с богатым выбором закусок, вкусно дополняющих широкий выбор напитков. Среди наиболее популярных: луковые кольца, сырные палочки, наггетсы, картофельные чипсы и гренки собственного приготовления.

К тому же сеть закусочных «Вобла» очень щедрая на интересные и вкусные акции: Закажите горячий обед или любое другое блюдо от 700 рублей и оформите доставку совершенно бесплатно.

Скажите оператору о своем Дне рождения и получите скидку 10% на доставку и самовывоз*

За 3 дня до и после Дня рождения в кафе-закусочных при покупке от 1000 рублей можно получить в подарок 3 литра фирменного при предъявлении документа

Каждый шестой обед в подарок

Гренки «Бородинские» в подарок за подписку и репост акции на страницу в @voblabarnaul или voblabarnaul

Каждый вторник с 18:00 и до самого закрытия — очень приятные скидки на напитки

В пятницу при заказе фирменных сетов вам нальют напиток в подарок**

Кафе-закусочная «Вобла», ул. Малахова 67

Кафе-закусочные «Вобла»:

ул. Малахова 67 , тел. 55−81−55

тел. 55−81−55 ул. Попова 105-а , тел. 73−30−06

тел. 73−30−06 ул. Балтийская 44-б , тел. 55−76−00

тел. 55−76−00 ул. Власихинская 154-а , тел. 53−90−62

тел. 53−90−62 ул. Гущина 173-е , тел. 55−30−32

Служба доставки: 36−00−36

Сайт: voblacafe.ru

Социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм»

* За 3 дня до Дня рождения и 3 дня после. При предъявлении паспорта бармену.

** Подробности акции узнавайте в кафе-закусочной «Вобла»