Кафе-закусочная «Вобла» приглашает вас сытно перекусить и воспользоваться приятными акциями

Для вас и вашей компании повара кафе-закусочной «Вобла» приготовят блюда русской, домашней кухни. Манты, пельмени, вареники ручной лепки, всевозможные закуски, морсы из брусники, облепихи, смородины — все очень вкусно, мы пробовали.

Цены на еду здесь низкие.

В «Вобле» можно выпить любимые напитки с друзьями, провести приятный вечер с близкими под ненавязчивую музыку, или спокойно пообедать одному. Есть бизнес-ланчи, WiFi, парковка и доставка, все как положено.

А еще прямо сейчас в кафе действуют акции: Каждый шестой обед в подарок!*

Бесплатная доставка в Барнауле при заказе от 700 руб.**

У вас день рождения? Скажите об этом оператору и получите скидку 10% на доставку и самовывоз ( действует три дня до и три дня после)

действует три дня до и три дня после) Гренки за подписку и репост поста с акцией в @voblabarnaul.

* Акция действуют до 30.06.2021 г. Информацию об Организаторе и подробности Акции — на сайте voblacafe.ru.

** Информация действительна на момент публикации.