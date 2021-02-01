Кафе-закусочная «Вобла» приглашает вас сытно перекусить и воспользоваться приятными акциями

Цены на еду здесь низкие.
В «Вобле» можно выпить любимые напитки с друзьями, провести приятный вечер с близкими под ненавязчивую музыку, или спокойно пообедать одному. Есть бизнес-ланчи, WiFi, парковка и доставка, все как положено.
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- Каждый шестой обед в подарок!*
- Бесплатная доставка в Барнауле при заказе от 700 руб.**
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** Информация действительна на момент публикации.