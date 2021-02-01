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Кафе-закусочная «Вобла» приглашает вас сытно перекусить и воспользоваться приятными акциями

Для вас и вашей компании повара кафе-закусочной «Вобла» приготовят блюда русской, домашней кухни. Манты, пельмени, вареники ручной лепки, всевозможные закуски, морсы из брусники, облепихи, смородины — все очень вкусно, мы пробовали.

Кафе-закусочная "Вобла"

Цены на еду здесь низкие.

В «Вобле» можно выпить любимые напитки с друзьями, провести приятный вечер с близкими под ненавязчивую музыку, или спокойно пообедать одному. Есть бизнес-ланчи, WiFi, парковка и доставка, все как положено.

А еще прямо сейчас в кафе действуют акции:
  • Каждый шестой обед в подарок!*
  • Бесплатная доставка в Барнауле при заказе от 700 руб.**
  • У вас день рождения? Скажите об этом оператору и получите скидку 10% на доставку и самовывоз (действует три дня до и три дня после)
  • Гренки за подписку и репост поста с акцией в @voblabarnaul.

* Акция действуют до 30.06.2021 г. Информацию об Организаторе и подробности Акции — на сайте voblacafe.ru.

** Информация действительна на момент публикации.

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