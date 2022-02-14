Как алтайская пенсионерка легким движением руки заработала штраф на 25 тыс. рублей за пломбу на счетчике

Бывает так, что законы, придуманные, чтобы прищучить недобросовестных граждан, ударяют по добросовестным. Такое случилось с пенсионеркой Надеждой С. из Ключевского района Алтайского края. Легким движением пальца она сдвинула антимагнитную пломбу на счетчике — лишь для того, чтобы разглядеть показания. А в результате пришлось заплатить круглую сумму — как настоящему энерговору. Историю эту рассказал профессиональный энергетик — он разбирался в ней уже после того, как прошли все суды.

Если бы знала , на нее б не дышала

«Надежда С. добросовестно, ежемесячно и в установленные сроки платила за потребленную электроэнергию», — рассказал Александр Васильев (имя изменено) в статье «Почему иногда бывает стыдно за наших энергетиков»?

«Все квитки, все чеки за два года у меня сохраненные. К этому не к чему придраться. Ни одного месяца пропуска нету», — заверяет корреспондента altapress.ru и сама пенсионерка.

Но однажды, снимая показания счетчика, женщина совершила нарушение, сама того не подозревая. Антимагнитная пломба на ее счетчике закрывала крайнюю цифру. Взобравшись на табурет, она «легким движением пальца полностью освободила обзор показаний», — описывает историю Васильев.

Счетчик электроэнергии. СС0

«Я знаю, что последняя цифра там и не нужна, но… Не видать было. Она, эта лента, маленько повисела и отходить стала — может, подсохла или бракованная была. Я бы так-то ее не могла отодрать — она ж намертво крепится. Взяла за кончик, она и оторвалась повдоль, но не дошла до кружочка, где „магнитики“ эти», — вспоминает Надежда Константиновна.

Это действие, собственно, и принесло ей массу неприятностей. «Да если б знала, что до нее нельзя дотрагиваться, я бы на нее не дышала», — переживает она.

Составили акт о неучтенном потреблении

Антимагнитную пломбу, как вы знаете, придумали для борьбы с воровством электричества. Суть ее работы Васильев объясняет на пальцах.

На пломбе закреплены два цилиндрика — индикатора. Как только к счетчику подносят неодимовый магнит (чтобы занизить показания и поменьше платить), цилиндрики реагируют — соприкасаются торцами.

Антимагнитная пломба. Если цилиндрики индикатора соприкасаются торцами -она сработала , т. е. к счетчику подносили магнит и похищали электроэнергию. nopak.ru Антимагнитная пломба. Если цилиндрики индикатора соприкасаются торцами -она сработала , т. е. к счетчику подносили магнит и похищали электроэнергию. nopak.ru

Инспектор «Алтайкрайэнерго» пришел к пенсионерке 24 февраля 2019 года. Обнаружил повреждение. Составил акт о нарушении. «Посмотрели и ушли, ничего не сказали мне», — говорит Надежда Константиновна.

Уже позже, разбираясь в ситуации, Васильев увидел: в деле нет доказательств, что индикатор сработал. Между тем, о любом повреждении пломбы потребитель сам обязан сразу же сообщить энергетикам.

«Знала б — конечно, позвонила бы… А они потом два раза приходили и уходили, и не сказали мне ничего», — рассказывает пенсионерка.

Прошло три месяца с первого визита. 25 мая другой инспектор посетил к пенсионерке. «Пришел какой-то другой мальчишка. Смотрит на счетчик — а это че такое?.. А я — че? Как вот было, так я и сказала. Он ее отодрал, а вторую половинку не смог, ножом очищал», — объясняет пенсионерка.

Ну, а в итоге был составлен новый акт — уже о неучтенном потреблении.

Факт Перерасчет производится за период, начиная с даты установления пломб, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета.

Счетчик СС0

«Думала — заплачу за пломбу»

Между тем, санкции за неучтенное потребление — мало не покажется. Пенсионерке из Ключевского района, которая за свое жилье в 48 «квадратов» обычно платит по 600−700 рублей в месяц, предъявили к оплате 25,7 тыс. рублей.

«Как законопослушный гражданин, пенсионерка согласилась со всеми претензиями „Алтайкрайэнерго“, но после того, как ей озвучили сумму штрафа, испытала шок», — продолжает Васильев.

«Когда составили акт — я не расстраивалась. Думала, может, за пломбу — ну, пускай тысячи две уплачу. Ни в коем случае не подумала, что в 10-кратном размере… Да где б я намотала столько киловатт, ну где? У меня ничего нету, ни пилорамы, ничего — бытовая техника в квартире и все», — говорит пенсионерка.

Электричество. Pixabay.com

Платить эту сумму она отказалась. Энергетики пошли в суд и без труда выиграли дело (он уже вступило в силу).

«А их адвокат (или кто там он) на суде сказал: мы не говорим, что вы воровали, просто получилось недоразумение — так и сказал… А я за недоразумение уплатила 25 тысяч! Ни за что», — не понимает Надежда Константиновна.

Неоспоримый факт хищения

Воровство электроэнергии — проблема серьезная, и особенно — в сельской местности. И воровство наносит большой ущерб энергокомпании (см. — комментарий гендиректора СК «Алтайкрайэнерго». Но тот, кто на самом деле занимается хищением, как правило, знает, как обойти прибор учета, не вызвав подозрения у энергоснабжающей организации, говорит Васильев.

Счетчик СС0

«Будучи пойманным, грамотный потребитель-вор даже без адвоката найдет для суда множество аргументов в свою защиту. А вот потребитель преклонного возраста, тем более проживающий в сельской местности, остается один на один с энергоснабжающей организации», — полагает энергетик.

Между тем, в договоре потребителя с энергетиками само понятие «нарушение» не расшифровано. Выходит, рассуждает он, неоспоримым фактом хищения является любое нарушение пломбы.

Даже если пломба «сама отвалилась из-за того, что была наклеена на пыльную поверхность». И даже если никто не подносил к счетчику магнит, индикатор не сработал и показания не искажались.

Электричество. Энергетик. Pixabay.com

Предмет разбирательства

Уже после того, как все случилось, Васильев разбирался в произошедшем.

Он считает, что сотрудник энергокомпании скорее всего нарушил регламент еще при установке антимагнитной пломбы — ее «прилепили» на неровную и, к тому же, не подготовленную (не обезжиренную и не очищенную от пыли) поверхность. Иначе повредить и отклеить ленту без специнструмента и средств было бы невозможно.

Васильев также говорит: женщине не объяснили, что нельзя делать и что, наоборот, надо, если нарушишь целостность пломбы (хотя, казалось бы, что мешало?) и, кроме того, доказательств вмешательства в работу счетчика у энергетиков нет.

А. Васильев: Так выглядит электросчетчик без антимагнитной пломбы. nopak.ru А. Васильев: Так выглядит счетчик СЕ101 с антимагнитной пломбой. nopak.ru А. Васильев: Если цилиндрики индикатора соприкасаются торцами — антимагнитная пломба сработала , т. е. к счетчику подносили постоянный магнит и похищали электроэнергию. nopak.ru

«Конечно, все это — предмет судебного разбирательства двух сторон. Но каких сторон? С одной стороны профессионального юриста „Алтайкрайэнерго“, съевшего не один пуд соли на делах, связанных с хищением электроэнергии. С другой — одинокой пенсионерки», — размышляет Васильев.

Презумпция виновности

Altapress.ru изучил с десяток решений судов «о пломбе» (любой, не только антимагнитной). Обычно, правда, судились из-за более серьезных нарушений: пломбы просто не было.

За неучтенное потребление энергетики в самом деле взыскивают крупные суммы — от несколько десятков до нескольких сот тысяч рублей. А потребитель почти всегда проигрывает — судебная практика не в его пользу. Не помогают в суде ни чеки об оплате день-в-день. Ни отсутствие доказательств искажения показаний.

Суд. Pixabay.com

Выглядит парадоксально, но факт: по мнению судей, при повреждении или отсутствии пломб вообще нет надобности выяснять, были ли они искажены, эти показания, — здесь судьи опираются на позицию Верховного суда РФ по делу № 301-ЭС17−883 (2017 год).

«А для чего тогда судят? Ну надо ж разобраться», — сокрушается пенсионерка.

Васильев же комментирует: вот так законопослушного, заслуженного человека, добросовестно отработавшего в сельском хозяйстве долгие годы, приравняли к матерому вору.

Суд. Pixabay.com

Ответственность несет потребитель

Рассказываем, из чего исходят судьи, вынося решения в пользу энергетиков в делах о нарушениях пломб.

Во-первых , ответственность за сохранность счетчиков и пломб несет потребитель.

ответственность за сохранность счетчиков и пломб несет потребитель. Во-вторых , о неисправности он обязан незамедлительно известить энергетиков и обеспечить ее устранение.

о неисправности он обязан незамедлительно известить энергетиков и обеспечить ее устранение. В-третьих , нарушение целостности пломб и знаков визуального контроля — уже основание признать потребление неучтенным «ввиду отсутствия объективной возможности определить фактический расход электроэнергии».

Ну что тут скажешь? Изучайте правила и будьте осторожны с пломбами.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

«Вопрос некорректный — хищений очень много»

Altapress.ru попросил руководителя СК «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба рассказать, что надо знать потребителю, чтобы не допустить нарушений, что именно считается нарушением и каковы правила поведения сотрудника энергокомпании.

Приб отметил, что в целом поставленный вопрос сформулирован некорректно «ввиду значительного количества фактов хищения электроэнергии со стороны потребителей».

На вопрос, должен ли сотрудник «Алтайкрайэнерго» сообщить, как случайно ее не «испортить» пломбу и что предпринять в случае непреднамеренного нарушения ее целостности, Приб ответил: «Случайно повредить пломбу сложно».

Электричество. СС0

«Следует избегать и механического воздействия на пломбу»

Порог чувствительности индикатора магнитного поля в антимагнитных пломбах не срабатывает на слабые магнитные поля, которые оказывают намагниченный наконечник отвертки или бытовые приборы, находящиеся в непосредственной близости от прибора учета электрической энергии.

При отклеивании клейкой ленты антимагнитной пломбы на поверхности прибора учета и на самой ленте появится надпись, которая укажет на механическое нарушение и будет расцениваться как факт хищения электроэнергии, поэтому следует избегать и механического воздействия на антимагнитную пломбу.

В случае непреднамеренного нарушения целостности антимагнитной пломбы потребителю необходимо уведомить об этом энергосбытовую организации способом, подтверждающим уведомление, объяснил Сергей Приб.

Электричество. Открытые источники в интернете ( СС0)

Каков регламент установления антимагнитной пломбы?

Пломба устанавливается максимально близко к области прибора учета, где воздействие магнитного поля влияет на достоверность учета фактического объема потребленной электроэнергии.

При установке пломбы инвестор должен очистить поверхность прибора учета от пыли. Установленная пломба не должна препятствовать снятию показаний, сообщил Сергей Приб.

Установка пломб на приборы учета регламентирована п. 32 г (1) постановления правительства от 6 мая 2011 года № 354 (ред. От 28 декабря 2021 года) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Должен ли инспектор уведомить потребителя о принципе действия антимагнитной пломбы?

Факт установки антимагнитной пломбы фиксируется в акте инстурментальной поверки прибора учета.

Сотрудник, установивший пломбу, показывает потребителю место установки пломбы, ее номер и состояние, а также предупреждает, что в случае воздействия на пломбу магнитным полем произойдет срабатывание индикатора магнитного моля. Это расценивается как факт хищения электроэнергии.

Электричество. Михаил Хаустов

Каковы действия сотрудника энергокомпании при обнаружении нарушения пломбы?

При обнаружении нарушений пломбы инспектор должен составить акт о неучтенном потреблении, в котором будет зафиксирован факт нарушения. После чего проводится инструментальная проверка прибора учета и замена поврежденной пломбы на новую. Все действия фиксируются в акте инструментальной проверки.

Какие нарушения антимагнитной пломбы принимает во внимание инспектор энергокомпании?

Повреждения антимагнитной пломбы считаются: нарушение целостности индикатора магнитного поля или клейкой ленты пломбы, проявившаяся надпись на клейкой ленте пломбы, срыв пломбы, удаление или срабатывание индикатора магнитного поля, нарушение капсулы индикатора.

Электрик. СС0

Как рассчитывается плата за наученное потребление?

Плата за неучтенное потребление электроэнергии рассчитывается путем умножения тарифа на объем неучтенного потребления. Объем неучтенного потребления при таком нарушении принимают за десятикратный норматив для данного жилого помещения.

Объем неучтенного потребления определяется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления с применением к такому объему повышающего коэффициента 10, объяснили в «Алтайкрайэнерго».