Как Барнаул подготовился к отопительному сезону и что еще необходимо сделать

В ходе онлайн-трансляции на нашем сайте, а также в социальных пабликах «ВКОНТАКТЕ» представители СГК расскажут о том, сколько километров тепловых сетей они успели заменить, какое оборудование было установлено, есть ли на ТЭЦ необходимые запасы угля.
Но главный вопрос, на который получат ответ читатели: «Как будет жить Барнаул предстоящей зимой?».
Трансляция будет осуществляться:
Свои вопросы, предложения и пожелания руководству компании СГК вы можете направить уже сейчас. Их принимают на сайте компании — https://sibgenco.ru/