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Как Барнаул подготовился к отопительному сезону и что еще необходимо сделать

8 октября «Сибирская генерирующая компания» (СГК) проведет традиционный отчет перед потребителями о подготовке и прохождении отопительного сезона 2020−2021 годов. Он стартовал в краевой столице 15 сентября.

ТЭЦ 3
ТЭЦ 3
Фото Анна Зайкова

В ходе онлайн-трансляции на нашем сайте, а также в социальных пабликах «ВКОНТАКТЕ» представители СГК расскажут о том, сколько километров тепловых сетей они успели заменить, какое оборудование было установлено, есть ли на ТЭЦ необходимые запасы угля.

Но главный вопрос, на который получат ответ читатели: «Как будет жить Барнаул предстоящей зимой?».

Трансляция будет осуществляться:

Свои вопросы, предложения и пожелания руководству компании СГК вы можете направить уже сейчас. Их принимают на сайте компании — https://sibgenco.ru/

Трансляция отчета перед потребителями начнется 8 октября в 11.00.

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