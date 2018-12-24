Как и почему барнаульский архитектор зарабатывает на самодельных кошельках

Архитектор Владимир Ковалев делает кошельки, портмоне и другие кожаные аксессуары, но кожемякой себя не считает. Чистый доход в месяц — до 150 тыс. рублей. Основные покупатели — иностранцы. При этом на рекламу и тем более раскрутку в соцсетях он не тратит ни копейки. Мастер предпочитает более тонкие и сложные инструменты продвижения. Atapress.ru узнал, как устроено дело Владимира Ковалева.

Кнопка Delete

Владимир Ковалев закончил барнаульский строительный колледж и начал работать архитектором в мастерской «Классика» Александра Деринга.

Через несколько лет Ковалев ушел в свободное плавание. Хобби появилось не случайно. Владимир всегда любил мастерить руками. Еще в колледже сшил себе рюкзак из старых отцовских джинс.

Во взрослой жизни желание делать что-то своими руками появилось неожиданно. «В один момент я понял, что создаю цифровой контент. Нажмешь кнопку Delete и ничего не осталось. Исчезло», — объясняет Ковалев.

Русских любят

Мастерской Ковалева «Руки-крюки» в этом году исполнилось пять лет. Ассортимент — от кошельков и зажимов для купюр до клатчей и вместительных сумок.

90% сшитого покупают иностранцы. География «поставок» — 25 стран мира. Дальше всего — на остров Маврикий — уехал кошелек из черной кожи. Много покупают японцы и американцы.

«В Америке ремесло передается из поколение в поколение. Это традиция и хэнд-мейд там любят. А еще там и в других странах ценят русскую культуру. Это вы поймете, если не будите смотреть телевизор», — рассказывает Владимир Ковалев.

Владимир Ковалев,

архитектор , дизайнер:

Мои изделия близки иностранцам не только благодаря их любви к авторским вещам. Я делаю лаконичные аксессуары с минимум функций: у них мало отделов и кармашков. Меня даже благодарили, за то что такие кошельки и портмоне приучают к порядку: человек носит с собой только необходимый минимум. Русские же предпочитают многофункциональные «лопатники», в которые можно положить права, свидетельство о рождении и завещание бабушки.

В изделиях мастерской подчеркнута принадлежность к России и Барнаулу. Ковалев шьет пусть не из самой качественного, но российского материала, выпущенного Рязанским кожевенным заводом. В производстве не использует механизмы — только шило и иголку с ниткой.

Все модели — это идеи Ковалева. Выкройки он конструирует в своих «архитектурных» программах, затем шилом переносит на кожу и вырезает канцелярским ножом. В финале на изделие наносится тиснение — «Руки-крюки», «Сделано в Барнауле».

Скоро в продаже появится новая серия «Р.одина моя». Здесь «Р» представлена как сокращенный логотип мастерской, который к ее пятилетию разработал дизайнер Михаил Иванов.

Мастерская «Руки-крюки». Анна Зайкова.

Владимир Ковалев,

архитектор , дизайнер:

Года три назад в России случился бум хэнд-мейда: многие кинулись валять, шить, вязать, строгать и мастерить. Сейчас мода пошла на спад из-за возможности покупать дешевые «китайские» изделия в сети. Потому я стараюсь делать авторские вещи. Каждый мой кошелек уникален: что где-то кожа другая, где-то стежок по-другому положен или тиснение нанесено. И это действительно ценят.

И по этой же причине Владимир принципиально не работает на заказ или не копирует чьи-то решения. «У меня своих идей полно. Здесь они, в коробочке», — показывает он на свою голову.

Мастерская «Руки-крюки». Анна Зайкова.

Продвижение без денег

Заказы Владимир Ковалев находит через свой сайт-магазин и еще одну площадку, где продают изделия ручной работы. Из соцсетей «Руки-крюки» исчезли.

Владимир Ковалев,

архитектор , дизайнер:

Соцсети превратились в площадки, забитые рекламой. Хороший продажник и раскрученная страница могут продать что угодно — даже что-то никчемное. Ведь аудитория покупателей — весь мир, 8 млрд человек. Я же не стремлюсь делать массовый продукт и меня нельзя назвать кожемякой — я не буду копировать любые изделия). Считаю, что только руки мастера могут вложить в вещь душу. И потом, соцсети забирают много времени. Лучше я потрачу его на работу. Вообще любой предприниматель скажет: «Так дела не делаются». Но я не предприниматель.

Для продвижения Ковалев использует необычные инструменты. Например, он создал календарь старых деревянных домов, показывающий архитектуру Барнаула. Календарь, а за ним и интернет-проект «Деревянный Барнаул» стали поводом в очередной раз напомнить о себе клиентам.

Владимир Ковалев. Анна Зайкова.

В ближайшее время архитектор планирует вместе со своими товарищами представить еще один проект. В нем расскажут, как сделать жизнь Барнаула более удобной, рациональной и комфортной.

Владимир Ковалев,

архитектор , дизайнер:

Эти и другие проекты я делаю, потому что нравится. И да, они помогают рассказывать о себе, показывать, что умею я и мои коллеги.

Мастерская интроверта

Еще один способ продвижения «Руки-крюки» — услуга «Сделай подарок другу». Предварительно договорившись с Ковалевым, можно прийти в мастерскую и своими руками сделать какую-то вещь. На нее под руководством мастера автор поставит свое клеймо.

Мастерская «Руки-крюки». Анна Зайкова.

Интерьер в мастерской — тоже авторское, решение. Она находится в мансардном этаже небольшого здания в центре Барнаула и это очень нравится ее хозяину. Подняться туда можно по небольшой винтовой лестнице. Зайти — если только сам Владимир захочет этого, потому что ручки на двери нет. «Друзья называют мое пространство мастерской интроверта», — рассказывает Ковалев.

Внутри — полумрак из-за штор на окнах. Часть стен оштукатурены, другие обиты деревянной вагонкой и окрашены в серый и темно-серый цвета. На столах и полках лежат множество вещиц, которые хочется взять в руки. Это вязаная крючком салфетка и стоящий на ней соломенный ангел, спичечные коробки с особенными этикетками. В кабинете — книги об эргономике в дизайне, традициях деревянного зодчества, брендинге. В самой мастерской — запас материалов, множество инструментов и выставка готовых изделий.