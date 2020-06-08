Как барнаульцы могут получить свежую выпечку к завтраку. Бесплатная доставка на дом или в офис

В компании « Легенда жизни » теперь доставляют товары широкого ассортимента: муку, крупы, макароны, подсолнечное масло, средства для уборки дома. И, конечно, хит сезона: маски, перчатки, антисептики. Рассказываем, как получить 10%-ную скидку и безопасно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

Только польза

Мы производим только полезную воду, — сообщают в «Легенде жизни». — Когда наши клиенты столкнулись с проблемой самоизоляции, мы поняли, что можем быть полезными, доставляя необходимые товары для жизни на дом. А также на предприятия, которые продолжают работать в трудный период.

Правила «Легенды»

Экспедитор. ООО «БВК»

Продукты доставляются свежими. К примеру , хлеб и круассаны выпекаются ночью , чтобы с самого утра ( буквально на завтрак или на кофе-брейк в офис) клиенты могли заказать вкусную свежую выпечку. Заказы по направлению «Свежее» принимаются «сегодня на завтра». Это важно , чтобы спланировать свои покупки. Все продукты упаковываются в индивидуальные пакеты , которые запаиваются и доставляются клиентам в герметичном виде с соблюдением всех норм и правил. Даже автомобиль , на котором приезжает экспедитор ( разумеется , имеющий санитарную книжку), проходит обработку. Безопасная доставка — главное правило «Легенды жизни».

Факт Доставка абсолютно бесплатна, если в ваш заказ включена вода «Легенда жизни».

ООО «БВК» ООО «БВК»

Кодовое слово

Специально для читателей «Алтапресс» в компании «Легенда жизни» подготовили приятный бонус — скидку 10% на первый заказ продуктов и товаров с доставкой на дом, в офис или на дачу.

Оформляя заказ через оператора, назовите кодовое слово «Алтапресс», и скидка ваша.

Контакты

Сделать заказ можно по тел.: (3852) 777−777 или на сайте 777−777.org.