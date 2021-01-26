Как без особого труда сделать ваш дом теплым, уютным и красивым?

«Светолок» — это уже давно зарекомендовавший себя бренд:
- Более 10 лет работы в сфере освещения
- Свыше 100 брендов светильников в одном магазине в наличии и на заказ
- 50 коллекций электроустановочных изделий
- 3000 реализованных дизайн-проектов
- Большой выбор электро- и биокаминов
Наша компания сотрудничает с популярными европейскими, американскими и российскими брендами. Ассортимент постоянно пополняется, число поставщиков растет. Мы следим за ценовой политикой на рынке и предоставляем нашим покупателям оптимальную стоимость товаров. Десятки жителей Алтайского края посетили магазин и поняли, что в наше время, например, камины перестали быть роскошью и доступны каждому.
Наши сотрудники проходят обучение по каждому бренду и виду товаров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы, сделают профессиональный светотехнический расчет освещения и подберут осветительные приборы.
В интернет-магазине представлен широкий выбор светотехники высокого качества, от моделей в стиле минимализма до современных дизайнерских светильников и роскошных классических люстр. Интернет-магазин работает по всей России.
А также мы ждем вас в наших отделах в ТВК «Республика» (проспект Космонавтов, 6-г).
Индивидуальный предприниматель Вельц И. И. ИНН: 222209385900. ОГРН 305222207700020. Юридический адрес: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, дом № 69, кв. 21