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Как быстро найти работу

Практически у любого человека в жизни наступает момент, когда нужно найти работу. Причины разные: самоцель либо как способ достижения других целей. Как сделать эти поиски эффективнее и приблизить желаемый результат?

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

Начинаем с себя

Нужно взвешенно оценить свои профессиональные и личностные качества. Учтите любую значимую информацию, посмотрите в глаза ограничениям, которые не позволят вам чем-то заниматься, но в любом случае не доходите до крайностей. Не стоит ждать от работы, что она будет целиком соответствовать теме университетского диплома, поэтому задумайтесь о смежных специальностях и ваших дополнительных навыках, которые тоже можно превратить в товары и услуги.

Проводим разведку

Спрос, как известно, рождает предложение. Где есть спрос на ваши навыки и знания? Легче всего это выяснить, просмотрев объявления о найме на работу. Например, здесь: https://ru.jobsora.com/bash/kumertau.

Плюсы сайта: легко искать, просто связаться с компанией. Объявления стоят денег — значит, работодатель настроен серьезно.

Доверьтесь профессионалам

Поиск работы можно перепоручить профессионалам. Вы предоставляете резюме, они — подходящие вакансии. Куда для этого обращаться, кроме представленного выше сайта:

  • Федеральные службы занятости.
  • Биржи труда.
  • Частные агентства по трудоустройству. Их услуги не бесплатны, но серьезные фирмы помогают искать работу до получения нужной должности.
  • Агентства временного найма — для краткосрочных контрактов. Здесь, как и в случае со стажировкой, ставка делается на то, что где-то вам могут предложить остаться насовсем.

Плюсы: появляется команда, чья работа — обеспечить работой вас. Эти способы легко совмещать с любыми другими, приближая успех.

Заявляем о себе

Попробуйте выйти на прямой контакт с работодателями самостоятельно. Например, так:

  • Сходите на ярмарку вакансий или день карьеры (такие часто организовывают вузы). Подготовьтесь записывать контакты и другую информацию, а также возьмите с собой резюме на случай интересных предложений.
  • Найдите контакты интересующих вас компаний — куда можно написать письмо, позвонить или приехать лично. Цель — пообщаться с отделом кадров и оставить им резюме, даже если прямо сейчас вакансий нет. Кстати, так вы можете неожиданно выйти на вакансию, которая не афишируется, но существует.
  • Можно даже сделать наоборот — заставить работодателей звонить и писать вам! Дайте объявления о том, что вы ищите работу, в форме мини-резюме. Разместите их на сайте.

Плюсы: прямая связь с работодателем позволяет ему сразу оценить вашу мотивацию к работе, а вам — получить ответ быстрее.

Прислушайтесь и присмотритесь к себе и решите, что вы можете предложить окружающим. Будьте активными, инициативными, пробуйте новые возможности!

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