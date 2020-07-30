Как быть, если маркетинг нужен, но что-то подсказывает, что нет?

Тут предприниматель и решает пробовать сам. На свой страх и риск. Спотыкается, нервничает, просчитывается и в итоге перестает верить в маркетинг.
В бизнесе сложно думать обо всем сразу. Но во времена пандемии о маркетинге в бизнесе задуматься точно стоит, ведь кризис — это время возможностей и новых решений. Агентство идейного и концептуального маркетинга «И» запускает марафон «Заработало» — базовый курс маркетинга для предпринимателей и маркетологов-новичков. Всего на один месяц в виде марафона.
Вопрос первый
Что такое агентство «И»?
Это рекламное агентство, которое специализируется на генерации и подборе работающих маркетинговых идей и концепций. Два мозга-рекламиста с опытом продаж в рекламе и маркетинговом продвижении.
Софья Гилева,
сооснователь агентства «И»:
Сооснователь агентства «И» Софья Гилева
«Заработало» — это марафон, потому что такая форма идеальна, по нашему мнению. У многих предпринимателей сейчас возникают проблемы: заявить о себе по-новому, перестроить маркетинговую стратегию или, наоборот, найти тактические решения, которые точно сработают. У нас есть чутье, что именно формат марафона из-за своей доступности будет очень полезен рынку.
Вопрос второй
Что представляет из себя марафон «Заработало»?
Это 4 недели работы в спокойном темпе по следующим направлениям:
- «Brand Mapping и сервис-мышление»: создание правильного образа компании, который «кодируется» у вашего клиента в бессознательном. Как заставить эту информацию работать на вас и как найти болевые точки бизнеса и исправить их?
- «Сайт»: создание сайтов своими руками, бесплатно.
- «Коммуникация»: работа над названием, дескриптором, слоганом (исходя из карты восприятия бренда и сервис-мышления), после чего ваши преимущества будут гореть и светиться. Проработка сувенирки, формы, визиток, табличек, чеков, прикассовых зон, e-mail-рассылки — всего, что контактирует с вашим клиентом через ваши преимущества.
- «Рекламная кампания»: разработка правильных рекламных акций с предоставлением четкой инструкции.
Екатерина Шелягина,
сооснователь агентства «И»:
Сооснователь агентства «И» Екатерина Шелягина
Марафон — это про ваше дело. В его результате мы составим четкий план-инструкцию, по которой предприниматель или маркетолог сможет работать самостоятельно. Сейчас запускается «Гагаринский поток» — он первый, и потому с максимальной обратной связью, а это значит, что мы будем прорабатывать ваш бизнес совместно.
Марафон «Заработало» — это про полное обеспечение маркетинговым вниманием и четкие и понятные разработки для продвижения.
В марафоне есть только 5 свободных мест. 6-е будет разыграно в Instagram агентства.
Стоимость участия в марафоне с полной обратной связью — 3000 рублей. Подробности на сайте. Старт марафона состоится 10 августа 2020 года.
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Цена действительна на момент публикации