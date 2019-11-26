Как бизнесу получить значительную скидку на услугу доступа в интернет

Компания «Дианэт», которая работает на рынке связи в Алтайском крае 17 лет, предлагает бизнес-клиентам подключить современные цифровые сервисы и получить скидку на интернет до 75%. Предложение распространяется на услуги видеонаблюдения, виртуальную АТС и гостевой Wi-Fi. Оператор готов взять все заботы по обслуживанию этих систем на себя, а вы сможете сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Антон Варченко,

начальник отдела по работе с юрлицами компании «Дианэт»:

Интернет сам по себе стал базовой услугой, которая нужна любому бизнесу. Но технологии идут дальше, и сейчас активно развиваются сервисы уже на основе интернета. Бизнес начинает ощущать потребность именно в них. Поэтому наша компания разработала новый продукт, где цена на интернет значительно снижается.

Размер скидки определяется индивидуально и зависит от количества подключенных услуг и их характеристик. Принцип такой — чем больше сервисов берет бизнес, тем больше и скидка. Установленный тариф сохраняется насовсем — то есть, предложение не является временной акцией.

По словам Антона Варченко, видеонаблюдение, виртуальная АТС и гостевой Wi-Fi — это востребованные услуги у корпоративных клиентов. Их выгоды почти сразу становятся очевидны тем, кто начинает ими пользоваться.

Видеонаблюдение позволяет следить за своим бизнесом с самых разных устройств и в любой точке мира — главное, чтобы был доступ в Сеть. Начать пользоваться сервисом можно, подключив всего одну камеру. Удобное приложение для разных гаджетов оператор предоставляет клиенту бесплатно.

Запись видео можно настроить по датчику движения, просмотр трансляции доступен четырем зрителям одновременно, возможна запись звука, что даст полное представление о происходящем, видео хранится в защищенном архиве до 30 дней.

Виртуальная АТС обеспечивает порядок во входящих и исходящих звонках, помогает контролировать менеджеров, которые ведут работу с клиентами. Станцию можно интегрировать с CRM, которой пользуется ваша компания. Так бизнес не потеряет ни одного клиента, сможет вести аналитику и самостоятельно управлять услугой, настраивать ее под себя.

Гостевой Wi-Fi гарантирует соблюдение законодательства тем компаниям, которые организуют доступ в интернет для своих посетителей — кафе, гостиницам и так далее. Идентификация абонента происходит по бесплатному звонку на специальный номер — быстро и удобно.

Услугами «Дианэта» пользуются многие известные компании Алтайского края, среди них «Мария-Ра», все санатории в Белокурихе (в том числе «Россия» и «Алтай»), крупные торговые центры Барнаула, «ДНС Ритейл», «Барнаульский молочный комбинат», компания «Холидей», ПАО Совкомбанк, «Рубцовский завод запасных частей», сети магазинов «Магнит», «Ярче» и другие.

Оператор имеет собственные магистральные сети и работает в девяти городах региона.

Узнать подробности о подключении продуктов компании «Дианэт» и оставить заявку можно на сайте b2b.dianet.ru и у менеджеров компании по телефону 567−777.