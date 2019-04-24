Как часто россиянам отказывают в кредитах из-за возраста?

Возраст — фактор, который тесно связан с платежеспособностью. Поэтому этот пункт сильно влияет на одобрение или отказ от кредитно-финансовой организации.

Законодательно кредит можно оформить уже с 18 лет, но в реальности банки Барнаула не спешат предлагать недавно ставшим совершеннолетними деньги. Ограничивается и верхняя возрастная планка. Как правило, на дату окончательного погашения долга клиенту должно быть не больше 65−70 лет (точные цифры зависят от учреждения).

Почему банки отказывают в кредитах из-за возраста?

Возраст от 18 лет до 21 года у молодых людей чаще всего приходится на студенчество. Поэтому до 21 года кредиты выдаются редко: стабильной работы, как правило, нет, а стипендия не является достаточным финансовым источником для погашения долга.

При этом минимальный возраст для подачи заявки для девушек и парней чаще всего бывает разный. Молодые девушки могут раньше получить кредит, потому что они более ответственны. Но основная причина такого «гендерного неравенства» состоит не в этом. Суть в том, что мужской возраст от 18 до 24 лет — самый вероятный для призыва в армию. Поэтому банки не хотят рисковать, чтобы затем не разыскивать неплательщика «в окопах».

Отказ людям пенсионного возраста тоже легко объясним. Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году, по данным Росстата, — 72 года. Поэтому и крайняя возрастная черта приближена к этой цифре. Банки опасаются, что деньги не будут возвращены по состоянию здоровья.

Как увеличить шансы на получение кредита?

Чтобы получить деньги от банков, нужно убедить их в достаточной платежеспособности. Это можно сделать, если показать документы, подтверждающие дополнительный доход. Это могут быть договоры подряда, свидетельствующие о подработке или, к примеру, договор о сдаче недвижимости в аренду.

Другие варианты набрать больше «баллов» для финансовых организаций:

предложить какое-либо дорогостоящее имущество в залог;

пенсионеры могут застраховать жизнь и здоровье. Таким образом банк будет уверен , что в любом случае вернет свои деньги;

что в любом случае вернет свои деньги; еще один способ — можно привлечь поручителей в более подходящем возрасте или с высоким уровнем заработка.

Пенсионерам неохотно выдают кредиты на длительный срок. Поэтому оптимальным вариантом может стать кредит на срок 1−2 года. Посмотреть предложения и взять потребительский кредит в Барнауле можно на финансовом портале.

Студентам гораздо проще оформить не потребительский кредит, а кредитную карту. Такой вариант, к тому же, может сэкономить бюджет — есть кредитки со льготным периодом от 60 дней.

Пенсионеры. СС0

Где найти кредит пенсионеру или студенту?

Существуют специализированные продукты для студентов и пенсионеров. Они предлагают взять небольшие суммы денег на короткий срок. При этом процентная ставка для студентов может быть даже ниже, чем для других клиентов. Такие продукты легче искать на порталах, которые собирают все банковские предложения для Барнаула на одной странице.

Можно найти льготный целевой кредит для молодых людей — для оплаты образования. Такие предложения часто появляются в крупных государственных банках, например, в Сбербанке.

Если кроме неблагоприятного возраста у клиента еще и плохая кредитная история, то можно обратиться в микрофинансовую организацию за займами. Это обойдется дороже, потому что процентные ставки в МФО на порядок выше. Однако у таких компаний есть ряд преимуществ — круглосуточный режим подачи заявок, низкий процент отказов, быстрое получение денег.

В целом россиянам часто отказывают в кредите из-за возраста. Но если найти более лояльных кредиторов, грамотно заполнить анкету и предложить банку документальное подтверждение платежеспособности, то вероятность одобрения увеличится.