Как экономить на повседневных тратах при помощи банковских карт?

Банковская карта уже давно перестала быть просто платёжным стредством или инструментом для зачисления различных выплат. Сегодня это многофункциональный продукт, который делает жизнь человека гораздо удобнее, а также позволяет получать дополнительную выгоду. При оплате повседневных покупок картой банк начисляет кэшбэк, который представляет собой частичный возврат потраченных средств. Чтобы воспользоваться этой возможностью, вам достаточно лишь подобрать карту с выгодной бонусной программой.

Кредитные организации активно привлекают клиентов, обещая начисление кэшбэка за покупки. Не стоит искать здесь никакого подвоха, так как банк за каждую транзакцию получает комиссионное вознаграждение от торговой точки.

Размер кэшбэка обычно составляет 1−2% на все покупки. Кроме этого, большинство банков также начисляют повышенное вознаграждение за оплату товаров и услуг в отдельных категориях. Ещё есть партнёрский кэшбэк (за покупки в магазинах-партнёрах), размер которого может достигать 30%.

К примеру, если вы ежемесячно тратите на покупки около 30 000 рублей, а процент возврата по карте в среднем составляет 3%, то за год можно сэкономить 10 800 рублей. На первый взгляд, это не очень большая сумма, однако вам не нужно прилагать никаких усилий для её получения. Вы так или иначе будете покупать продукты и одежду, оплачивать топливо и прочие повседневные расходы. Именно поэтому начисление кэшбэка является одним из самых популярных способов получения пассивного дохода.

Однако следует иметь в виду, что далеко не каждая карта позволяет экономить на покупках. По одним карточным продуктам вообще не предусмотрено начисление кэшбэка, по другим вознаграждение приходит в виде баллов, которые достаточно сложно потратить, а по третьим процент возврата средств настолько мал, что даже не покрывает стоимость обслуживания пластика.

Чтобы клиенты могли найти наиболее выгодное предложение, популярный финансовый ресурс сделал удобную подборку карт с кэшбэком. Здесь представлены дебетовки и кредитки с вознаграждением в востребованных категориях покупок.