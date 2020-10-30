Как энергетики противостоят коронавирусу

27 октября Сибирская генерирующая компания (СГК) провела традиционную онлайн-трансляцию. В этот раз гостем стал директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков. О плане «Корабль», новых и старых методах борьбы с коронавирусом на предприятиях энергетики и опыте на «удаленке» читайте в материале altapress.ru.

Справка В компании СГК работает 36 тыс. сотрудников.

Активно болеющих: 434 человека.

За весь период заболело: 945 человек.

На карантине сейчас: 350 человек.

По простудным заболеваниям в компании на больничном числятся: 1200 человек.

На свежем воздухе оказалось безопаснее

Персонал, обеспечивающий работу сетей, болеет не одинаково. Чаще всего это офисные сотрудники. Оперативные работники, которые совершают непосредственно «полевые» работы, болеют реже, так как находятся по большей части на открытом воздухе. На станциях ситуация обратная — велика доля зараженных среди оперативного персонала.

Кирилл Крутиков,

директор по персоналу Сибирской генерирующей компании:

— Темпы прироста, которые мы наблюдаем по компании, соответствуют тем, что мы можем видеть по всей стране. Существенное увеличение число болеющих по сравнению с весной этого года. В летний период мы получали порядка 50 заболевших ежедневно, в последнюю неделю — по 150 человек.

Наибольшее количество заболевших сотрудников зарегистрировано в Алтайском крае, в Хакасии, в Красноярске и Новосибирске. Нельзя сказать, что на Алтае сейчас критичная ситуация, но по количеству заболевших регион опережает собственные летние и весенние показатели.

Справка За весь период пандемии на предприятиях СГК зарегистрировано 3 смертельных случая по причине заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент 4 случая находятся на проверке.

Коронавирус не пройдет: какие средства предпринимают для защиты работников

В апреле компания разработала стратегию по противодействию коронавирусной инфекции. План состоял из трех частей. Первый этап — предупреждение заболевания, второй — предотвращение распространения, третий касался чрезвычайных ситуаций.

Кирилл Крутиков,

директор по персоналу Сибирской генерирующей компании:

— Фактически, в апреле мы находились на этапе предупреждения, в мае-июне — на этапе распространения. Летом было затишье, поэтому применяли профилактические меры, а сейчас снова вернулись к этапу активного распространения. Перечень мероприятий тот же, но их интенсивность осенью увеличилась.

Борьба с вирусом идет по двум направлениям: социальное и профилактическое. Первое предполагает социальное дистанцирование работников, второе — ношение масок, не допуск на работу, социальную изоляцию, карантин и меры дезинфекции. По заверению директора, предприятия обеспечены в достаточных количествах масками, санитайзерами и термометрами. Ежедневно проводится обработка помещений хлором.

ТЭЦ. Анна Зайкова

Понижаем градус

На предприятиях СГК обязательна термометрия, без нее в здание не попасть. Процедура проводится среди собственного персонала и подрядных организаций. Сейчас компания осуществляет мероприятия по автоматизации измерения температуры сотрудников — устанавливаются комплексные тепловизионные системы.

Кирилл Крутиков,

директор по персоналу Сибирской генерирующей компании:

— Есть пороговое значение, равное — 0,5 градусов на корректировку. Соответственно, если у человека температура 37 градусов, то на предприятие он допущен не будет. По идее, данная мера должна применяться при температуре в 37,5 градусов, но мы снижаем порог, чтобы минимизировать риски.

— Как долго продлится изоляция сотрудников, у которых в семье есть медики?

— В компании дано указание тестировать таких людей с определенной периодичностью. Мы не отправляли всех на самоизоляцию. Но будем настаивать на переводе персонала в режим дистанционной работы.

— Бытует мнение, что возросшему числу заражений вирусом осенью способствовали туристы и начавшийся в стандартном режиме учебный год. Так ли это?

— Только личные наблюдения. Сейчас любые контакты представляют угрозу, будь то семьи с детьми, медицинскими работниками или люди, перемещающиеся между регионами.

Стратегия борьбы с вирусом для энергетиков

За последние полгода на предприятиях СГК было сделано порядка 20 тысяч тестов. Определенные категории сотрудников проверялись дважды и компания планирует держаться этой стратегии. Основные меры предупреждения заболевания: вывод на дистанционный режим всех, кто может выполнять работу без потери качества, дезинфекция и соблюдение масочного режима.

— Сейчас мы разработали алгоритм проверки сотрудников: прежде всего проверяются сотрудники, работающие с клиентами лицом к лицу, оперативные работники, вернувшиеся с больничного, водители служебного автотранспорта, межрегиональные перевозчики, сотрудники, в семьях которых проживают медицинские работники, — рассказал Кирилл Крутиков.

По его мнению такой метод помогает отсечь людей, которые могут заразить коллег. Однако специалист отметил, что система тестирования в стране не очень оперативная. Невозможно получить результаты в ближайшие сутки-двое, так как лаборатории загружены. По факту, человек, ожидающий результатов тестирования, ходит на работу.

Отдельно проходят проверку на коронавирус подрядчики. Пофамильно каждый из них на карандаше у СГК. В ближайшее время большая их часть должна быть выведена со станции, директора уже получи указания.

ТЭЦ-3. Анна Зайкова

График работы ТЭЦ и сотрудников

График работы может быть изменен только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Если грянет гром и сотрудники в количестве больше одной смены не смогут выполнять обязанности, станция начнет работу в автономном режиме. СГК обеспечат в таком случае проживание персонала на территории станций.

Кирилл Крутиков,

директор по персоналу Сибирской генерирующей компании:

— Мы ликвидировали, где это было возможно, контактные зоны сотрудников — это входы и выходы, обеденные перерывы. К сожалению там, где нам не будет хватать людей, мы будем вводить режим работы в три смены вместо четырех, с соответствующей оплатой труда.

Еще с весны был разработан план «Корабль», который подразумевал такой ход событий. Средства на его реализацию есть, но необходимость отсутствует.

— Сколько средств потратили в компании на противоковидные меры?

— В резерве находилось 100 млн рублей. По моим подсчетам, на сегодняшний день потратили около 50 миллионов.

— Как будут работать офисы и приемные для потребителей?

— Будем делать все возможное, чтобы люди не стояли на улице. Центры обслуживания клиентов продолжают функционировать очно, и в ближайшее время закрываться не планируют.

Всем на удаленку! Ну , почти всем

Порядка 3 000 сотрудников СГК находится на удаленном графике работы. По словам Кирилла Крутикова, это больше, чем было в сентябре или в августе, но меньше, чем в апреле и мае (тогда доходило до 10 тыс. человек).

«Сейчас мы создаем перечень должностей, которые должны работать в удаленном режиме. Порядка 80% офисных сотрудников можно отправить домой. В целом для бизнеса такая практика не принесет ущерба», — рассказал руководитель.

— «Палка пугалка» для ленивых — миф или спуску не дадите?

— У компаний есть возможность контролировать работу сотрудников через компьютерные системы мониторинга. Но отслеживать курсор «мышки» никто не собирается. Это не значит, что сотрудник на удаленке может расслабиться и заняться домашними делами.

— Ремонтный персонал сможет уйти на дистант?

— Та часть, которая отвечает за физическое воплощение ремонтных работ, будет работать в очном режиме. Сотрудники, занимающиеся разработкой, чертежами и финансовыми подсчетами, могут работать из дома.

ТЭЦ-2. Анна Зайкова

Ситуация на Алтае

На предприятии СГК Алтая максимальное число заболевших сотрудников — 4% от общего состава. В среднем по компании этот показатель составляет 1,3%.

— Если есть нарушения, если вы чувствуете, что где-то что-то не так, пишите мне в соц сети. Сейчас с поставками масок все хорошо, — обратился к сотрудникам Кирилл Крутиков.

Меры материальной поддержки

В 2020 году уровень заработной платы компания не поднимала (за исключением обязательной индексации). Повышение планируется начать с июля 2021 года.

Кирилл Крутиков,

директор по персоналу Сибирской генерирующей компании:

— Мы оказываем мат помощь, когда понимаем, что она необходима.

В 2020 году пришлось поджать пояс. Однако в планах на будущий год — производительность, ликвидация рабочих мест, которые максимально неэффективны. Все это будет работать на возобновление операционных издержек, средства можно будет направить на рост заработных плат.

— Возможно ли перевести персонал на «четырехдневку»?

— Такой опыт был, но не для всего дневного персонала. Объем работ не позволил полностью перейти на четырехдневную рабочую неделю. В будущем году также не планируем.

Вакансии

— Набор сотрудников продолжается. На сайте компании СГК или на hh.ru.