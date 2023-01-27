Как формируются обзоры, и что влияет на рейтинги хостингов

Современный рынок российского хостинга за последние несколько лет существенно изменился. Прежде всего это связано с выходом на арену огромного количества новых компаний-провайдеров, которые существенно повлияли на конкуренцию в целом. Поэтому каждый дата-центр старается предложить своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества и качественные услуги. Выбрать лучшую компанию из списка лучших помогут специальные рейтинги, где собраны наиболее популярные хостинги 2023 года.
Все независимые обзоры формируются с учетом двух главных аспектов:
- Отзывы пользователей, которые ранее имели возможность сотрудничать с конкретной компанией и готовы поделиться своим мнением.
- Мнение экспертов, настоящих профессионалов в сфере VIP-хостинга.
При выборе определенного хостинга необходимо учитывать, как основные, так и дополнительные параметры. Именно такой комплекс сможет обеспечить бесперебойную работу на протяжении долгого времени.
Как выбрать хостинг: основные параметры
Формирование рейтинга начинается с детального изучения основного списка параметров, которые являются базой для получения независимой оценки.
Рассмотрим главные из главных критериев выбора:
- Наличие техподдержки. Необходимо обратить внимание на отзывы клиентов, касающиеся качества поддержки, стоимости и скорости ответа.
- Свободное пространство на диске. Большинство провайдеров предлагают несколько тарифов: для небольших проектов — до 3 Гб и более тяжелых — до 30 Гб или выше.
- Цена. Современный рынок предлагает, как платные, так и бесплатные хостинги. Выбирая платный вариант, клиент получает комплексное решение. Изучая хостинг-отзывы, можно заметить, что в большинстве случаев на окончательную стоимость влияет объем дискового пространства, а также используемые современные технологии.
- Местонахождение дата-центров. Согласно российскому законодательству, необходимо работать с хостингами, расположенными на их территории. Однако некоторые провайдеры имеют дата-центры, которые находятся по всему миру, а потому удается размещать порталы международных компаний.
Дополнительно следует учесть и специализацию на конкретных CMS.* В последнее время все большее количество хостинг-провайдеров предлагают тарифы для площадок, работающих на платформах Bitrix (Битрикс), WordPress и другие.
Дополнительные параметры хостинга
Расширенный поиск лучших хостингов в России подразумевает использование и дополнительных параметров.
Среди таких параметров стоит отметить:
- Функционал, технические возможности. Нужно изначально определиться, какие возможности требуются на данный момент, а какие понадобятся в ближайшем будущем.
- Производительность. Этот параметр оказывает прямое влияние на дальнейшую скорость загрузки страницы. При этом отклик сервера напрямую связан с выбранным хостингом, а не с выбранным тарифом.
- Защита ресурса от всевозможных вирусных атак. Каждый провайдер должен обеспечить высокий уровень защиты, оберегая информацию своих клиентов от взлома, от атак извне. Ознакомиться со всеми технологиями от DDoS-атак** можно в актуальных тарифах.
Все вышеуказанные параметры влияют на репутацию каждой компании. Таким образом, формируется рейтинг хостингов России, который может быть составлен, как экспертами, так и обычными пользователями. Благодаря регулярному обновлению информации, каждый клиент сможет получить актуальную информацию по определенной компании.
*CMS (англ. C ontent M anagement S ystem) ― это система создания и управления сайтом.
** DDoS-атака (от англ. Distributed Denial of Service) — распределённая атака, которая создаёт нагрузку на сервер и приводит к отказу системы.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!