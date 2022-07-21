21 июля
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Потребитель

Как главная киносеть Алтайского края выживает в условиях жесточайших санкций и полнейшей неопределенности

Компания «Киномир» в ближайшие месяцы не будет полностью закрывать свои кинотеатры. Об этом altapress.ru рассказал ее руководитель Яков Кац. Такое решение было принято несмотря на всю сложность текущих обстоятельств и показателей. Отсутствие качественного массового контента и существенное сокращение числа зрителей поставили «Киномир» на грань выживания. Ситуация усугубляется еще и тем, что нет совершенно никакой определенности, изменится ли она в лучшую сторону в обозримом будущем. «Но мы все равно надеемся на чудо», — заявляет Яков Кац.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Какими были прошлые годы

2020 и 2021 для «Киномира» тоже были, мягко говоря, непростые. Из-за пандемии коронавируса кинотеатры сначала полностью закрывали, потом открывали, но ограничивали в посещаемости, требовали строго соблюдения противоэпидемических мер.

При этом весь мир находился в общих условиях, жил единым ожиданием и надеждой, что рано или поздно чёрная полоса закончится вместе с пандемией. На экранах появятся заждавшиеся выхода фильмы вместе со снятыми в 2020—2021 годах. Рынку прогнозировали взлёт.

Все изменилось весной 2022 года.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что происходит сейчас

Крупнейшие голливудские студии (Walt Disney Company, включая Marvel, Pixar, Lucasfilm, и другие, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal) приостановили деятельность на территории России. Что катастрофически сказалось на российском кинопрокате.

Несмотря на то, что «Киномир» делает все возможное, чтобы в их залах были интересные фильмы, но демонстрация ожидаемых голливудских новинок («Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Топ Ган: Мэверик» и др.) пока невозможна.

Если на государственном уровне не будет найдена возможность для показа голливудского контента или другой выход, то, вероятнее всего, и долгожданная вторая часть «Аватара» не появится на экранах российских кинотеатров.

Пока же представительства ушедших с российского рынка международных студий договоры с кинотеатрами не разрывают. Вернутся ли они, с каким контентом и в какие сроки, или все же окончательно скажут «Russia, goodbye», неизвестно. В общем, полная неопределенность.

Сложившуюся ситуацию Яков Кац сравнивает с дефицитом топлива на АЗС. Для кинопроката контент — что разные виды топлива. Нет его — автомобилист, он же зритель, проезжает мимо.

-Заправка при этом остается все такой же красивой, ее надо обслуживать. Человек подъезжает, видит, что из пяти видов бензина есть только один, разворачивается и едет на другую АЗС. Так вот, в нашем случае все «заправки» в стране пустые, — рассказал Яков Кац.

Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Чем пытаются заменить Голливуд

Примеры успешного кассового кино в России, безусловно, есть — это и «Холоп», и «Движение вверх», и «Последний богатырь» и многие другие. Но закрыть спрос на весенне-летний период 2022 года отечественные студии в привычном для кинотеатров количестве и объеме оказались не готовы. Ведь традиционно это время и место для больших голливудских блокбастеров.

Заполнить образовавшуюся пустоту «Киномир» пробовал индийскими лентами. Полный зал болливудский хит собрал всего единожды, зрителями оказались местные студенты-индусы. А российской аудиторией трехчасовое кино на хинди с субтитрами оказалось не востребовано.

Был у компании еще один опыт — футбольный. В барнаульском кинотеатре «Мир» показывали прямую трансляцию финального матча Кубка России. Но это, как и индийское кино, как и повторы классики, скорее единичная и нишевая история, нежели кассовая или массовая.

По словам Якова Каца, шаги навстречу киноиндустрии государство делает — средства на создание большого объёма отечественного контента взамен фильмов мировых киностудий выделяются существенные, в общей сложности на 2022 год это 14,5 млрд рублей. Вопрос в сроках, ведь создание кино — это не месяц и не год, а кинотеатрам надо что-то показывать сейчас.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что происходит по России

В то время, когда Голливуд запустил мощнейшую пиар-компанию в поддержку кинотеатрального проката в своей стране, понимая важность культуры просмотра кино в кинотеатрах, в России, увы, наблюдается ровно обратная тенденция.

После 30 лет профессионального и упорного строительства индустрии, кинотеатральный прокат терпит крах. По итогам пяти месяцев, в России закрылось больше кинотеатров, чем за весь пандемийный 2020 год. Как в бездну падают сборы и зрительский интерес.

На это обращал внимание продюсер Сергей Сельянов на Российской креативной неделе.

— Кинотеатры переживают тяжелейший кризис. Если не пойти им навстречу рублем, как зрительским, так и государственным, то кинотеатров не останется. А зачем тратить огромные деньги на создание больших фильмов, которые будут смотреть на телефоне? Изображение, звук, графика стоят больших денег и больших усилий, мы стараемся, чтобы вся ценность, связанная с кинотеатральным просмотром, была видна зрителю. В интересах всей аудиовизуальной индустрии — позаботиться о кинотеатрах, помочь им выжить и развиваться дальше", — цитирует его слова издание «Бюллетень кинопрокатчика».

В марте 2022 года Ассоциация владельцев кинотеатров уже обращалась в правительство России с просьбой выделить отрасли поддержку в размере 6,5 млрд рублей. В ответ получила только запрос на обоснованность этих затрат. Дальше дело пока не двинулось.

Между тем, российские регионы самостоятельно начали помогать кинопоказчикам. Первой оказалась Москва. Столичный бюджет компенсирует кинотеатрам 100% затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы и до 50% затрат по лицензионным договорам с 1 июня 2022-го.

Еще два региона — Нижегородская область и Приморский край — выделяют средства кинотеатрам на компенсацию коммунальных услуг. В Саратовской области для них действуют сниженные налоговые ставки. Различные варианты поддержки кинопоказчикам обсуждаются в Ростове и Иркутске.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Кто поможет кинотеатрам Алтайского края

Подобного опыта в Алтайском крае пока нет. В крайне тяжелой экономической ситуации помогают лишь владельцы площадей торговых центров, идя навстречу по вопросам арендной платы, — объясняет Яков Кац.

Несмотря на это, оптимизировать работу «Киномиру» все равно приходится. Так, из восьми прекрасных залов кинотеатра «Арена» сейчас работает от силы пять. Сокращены часы работы площадки. Закрытым оказался и единственный в Алтайском крае IMAX, показывать в котором попросту нечего. Аналогичная ситуация и в других кинотеатрах.

Что в сложившейся ситуации делать дальше, Яков Кац пока не знает, но полностью закрываться, по крайней мере в ближайшие три месяца, не собирается, все же надеясь на хорошие новости, чудо и на зрительский успех фильмов августа -сентября: «Пёс-самурай и город кошек», «Вышка», «Мы», «После. Долго и счастливо» и других.

«Киномир» для Алтайского края — знаковый культурный проект, доступный способ переживания яркий эмоций и времяпрепровождения. Каждый житель региона, задумавшись о походе в кино, скорее всего, выберет именно эту сеть.

Среди нефедеральных сетей алтайская компания остается лидером кинопоказа и в Сибири. По крайней мере, пока.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что предлагают кинопоказчики

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) на федеральном уровне уже обсуждала такой механизм как бездоговорное использование прав, в рамках которого возможно создание уполномоченной государством организации для регулирования выпуска зарубежных картин в прокат. «На прямую финансовую поддержку мы надеемся, но понимаем, что она не будет регулярной. Модель бездоговорного использования прав даст кинотеатрам прирост в 20−30 процентов», — полагает председатель совета АВК Алексей Воронков.

Как изменился зрительский интерес

За четыре недели проката российский мультфильм «Кощей. Похититель невест» в «Киномире» посмотрели почти 10 тыс. зрителей. Для сравнения мультфильм «Лука» в 2021 «пандемийном» году- 26 тыс. зрителей, в 2019 году мультфильм «Тайная жизнь домашних животных- 2» за такой же период посмотрело около 69 тыс. человек.

Кинотеатр. Зал
Кинотеатр. Зал
Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Как улучшить «Пушкинскую карту»

С начала 2022 года «Киномир» является партнером федерального проекта «Пушкинская карта». Государственная программа, направленная на приобщение молодежи к культуре, дает возможность гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, выставки, музеи. Есть в этом списке и кинотеатры.

Из 5 тыс рублей, доступных каждому обладателю «Пушкинской карты» на год, на кино можно потратить 2 тыс. Кинопоказчики полагают: увеличение доступного лимита в сложившейся ситуации было бы логичным шагом. Государство одновременно поддерживало бы коммерческие кинотеатры, повышая зрительский интерес, и возвращало себе вложенных средств за счет отчислений части кассовых сборов.

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