Как главная киносеть Алтайского края выживает в условиях жесточайших санкций и полнейшей неопределенности

Компания «Киномир» в ближайшие месяцы не будет полностью закрывать свои кинотеатры. Об этом altapress.ru рассказал ее руководитель Яков Кац. Такое решение было принято несмотря на всю сложность текущих обстоятельств и показателей. Отсутствие качественного массового контента и существенное сокращение числа зрителей поставили «Киномир» на грань выживания. Ситуация усугубляется еще и тем, что нет совершенно никакой определенности, изменится ли она в лучшую сторону в обозримом будущем. «Но мы все равно надеемся на чудо», — заявляет Яков Кац.

Какими были прошлые годы

2020 и 2021 для «Киномира» тоже были, мягко говоря, непростые. Из-за пандемии коронавируса кинотеатры сначала полностью закрывали, потом открывали, но ограничивали в посещаемости, требовали строго соблюдения противоэпидемических мер.

При этом весь мир находился в общих условиях, жил единым ожиданием и надеждой, что рано или поздно чёрная полоса закончится вместе с пандемией. На экранах появятся заждавшиеся выхода фильмы вместе со снятыми в 2020—2021 годах. Рынку прогнозировали взлёт.

Все изменилось весной 2022 года.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что происходит сейчас

Крупнейшие голливудские студии (Walt Disney Company, включая Marvel, Pixar, Lucasfilm, и другие, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal) приостановили деятельность на территории России. Что катастрофически сказалось на российском кинопрокате.

Несмотря на то, что «Киномир» делает все возможное, чтобы в их залах были интересные фильмы, но демонстрация ожидаемых голливудских новинок («Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Топ Ган: Мэверик» и др.) пока невозможна.

Если на государственном уровне не будет найдена возможность для показа голливудского контента или другой выход, то, вероятнее всего, и долгожданная вторая часть «Аватара» не появится на экранах российских кинотеатров.

Пока же представительства ушедших с российского рынка международных студий договоры с кинотеатрами не разрывают. Вернутся ли они, с каким контентом и в какие сроки, или все же окончательно скажут «Russia, goodbye», неизвестно. В общем, полная неопределенность.

Сложившуюся ситуацию Яков Кац сравнивает с дефицитом топлива на АЗС. Для кинопроката контент — что разные виды топлива. Нет его — автомобилист, он же зритель, проезжает мимо.

-Заправка при этом остается все такой же красивой, ее надо обслуживать. Человек подъезжает, видит, что из пяти видов бензина есть только один, разворачивается и едет на другую АЗС. Так вот, в нашем случае все «заправки» в стране пустые, — рассказал Яков Кац.

Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Чем пытаются заменить Голливуд

Примеры успешного кассового кино в России, безусловно, есть — это и «Холоп», и «Движение вверх», и «Последний богатырь» и многие другие. Но закрыть спрос на весенне-летний период 2022 года отечественные студии в привычном для кинотеатров количестве и объеме оказались не готовы. Ведь традиционно это время и место для больших голливудских блокбастеров.

Заполнить образовавшуюся пустоту «Киномир» пробовал индийскими лентами. Полный зал болливудский хит собрал всего единожды, зрителями оказались местные студенты-индусы. А российской аудиторией трехчасовое кино на хинди с субтитрами оказалось не востребовано.

Был у компании еще один опыт — футбольный. В барнаульском кинотеатре «Мир» показывали прямую трансляцию финального матча Кубка России. Но это, как и индийское кино, как и повторы классики, скорее единичная и нишевая история, нежели кассовая или массовая.

По словам Якова Каца, шаги навстречу киноиндустрии государство делает — средства на создание большого объёма отечественного контента взамен фильмов мировых киностудий выделяются существенные, в общей сложности на 2022 год это 14,5 млрд рублей. Вопрос в сроках, ведь создание кино — это не месяц и не год, а кинотеатрам надо что-то показывать сейчас.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что происходит по России

В то время, когда Голливуд запустил мощнейшую пиар-компанию в поддержку кинотеатрального проката в своей стране, понимая важность культуры просмотра кино в кинотеатрах, в России, увы, наблюдается ровно обратная тенденция.

После 30 лет профессионального и упорного строительства индустрии, кинотеатральный прокат терпит крах. По итогам пяти месяцев, в России закрылось больше кинотеатров, чем за весь пандемийный 2020 год. Как в бездну падают сборы и зрительский интерес.

На это обращал внимание продюсер Сергей Сельянов на Российской креативной неделе.

— Кинотеатры переживают тяжелейший кризис. Если не пойти им навстречу рублем, как зрительским, так и государственным, то кинотеатров не останется. А зачем тратить огромные деньги на создание больших фильмов, которые будут смотреть на телефоне? Изображение, звук, графика стоят больших денег и больших усилий, мы стараемся, чтобы вся ценность, связанная с кинотеатральным просмотром, была видна зрителю. В интересах всей аудиовизуальной индустрии — позаботиться о кинотеатрах, помочь им выжить и развиваться дальше", — цитирует его слова издание «Бюллетень кинопрокатчика».

В марте 2022 года Ассоциация владельцев кинотеатров уже обращалась в правительство России с просьбой выделить отрасли поддержку в размере 6,5 млрд рублей. В ответ получила только запрос на обоснованность этих затрат. Дальше дело пока не двинулось.

Между тем, российские регионы самостоятельно начали помогать кинопоказчикам. Первой оказалась Москва. Столичный бюджет компенсирует кинотеатрам 100% затрат, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы и до 50% затрат по лицензионным договорам с 1 июня 2022-го.

Еще два региона — Нижегородская область и Приморский край — выделяют средства кинотеатрам на компенсацию коммунальных услуг. В Саратовской области для них действуют сниженные налоговые ставки. Различные варианты поддержки кинопоказчикам обсуждаются в Ростове и Иркутске.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Кто поможет кинотеатрам Алтайского края

Подобного опыта в Алтайском крае пока нет. В крайне тяжелой экономической ситуации помогают лишь владельцы площадей торговых центров, идя навстречу по вопросам арендной платы, — объясняет Яков Кац.

Несмотря на это, оптимизировать работу «Киномиру» все равно приходится. Так, из восьми прекрасных залов кинотеатра «Арена» сейчас работает от силы пять. Сокращены часы работы площадки. Закрытым оказался и единственный в Алтайском крае IMAX, показывать в котором попросту нечего. Аналогичная ситуация и в других кинотеатрах.

Что в сложившейся ситуации делать дальше, Яков Кац пока не знает, но полностью закрываться, по крайней мере в ближайшие три месяца, не собирается, все же надеясь на хорошие новости, чудо и на зрительский успех фильмов августа -сентября: «Пёс-самурай и город кошек», «Вышка», «Мы», «После. Долго и счастливо» и других.

«Киномир» для Алтайского края — знаковый культурный проект, доступный способ переживания яркий эмоций и времяпрепровождения. Каждый житель региона, задумавшись о походе в кино, скорее всего, выберет именно эту сеть.

Среди нефедеральных сетей алтайская компания остается лидером кинопоказа и в Сибири. По крайней мере, пока.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Что предлагают кинопоказчики

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) на федеральном уровне уже обсуждала такой механизм как бездоговорное использование прав, в рамках которого возможно создание уполномоченной государством организации для регулирования выпуска зарубежных картин в прокат. «На прямую финансовую поддержку мы надеемся, но понимаем, что она не будет регулярной. Модель бездоговорного использования прав даст кинотеатрам прирост в 20−30 процентов», — полагает председатель совета АВК Алексей Воронков.

Как изменился зрительский интерес

За четыре недели проката российский мультфильм «Кощей. Похититель невест» в «Киномире» посмотрели почти 10 тыс. зрителей. Для сравнения мультфильм «Лука» в 2021 «пандемийном» году- 26 тыс. зрителей, в 2019 году мультфильм «Тайная жизнь домашних животных- 2» за такой же период посмотрело около 69 тыс. человек.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Как улучшить «Пушкинскую карту»

С начала 2022 года «Киномир» является партнером федерального проекта «Пушкинская карта». Государственная программа, направленная на приобщение молодежи к культуре, дает возможность гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, выставки, музеи. Есть в этом списке и кинотеатры.

Из 5 тыс рублей, доступных каждому обладателю «Пушкинской карты» на год, на кино можно потратить 2 тыс. Кинопоказчики полагают: увеличение доступного лимита в сложившейся ситуации было бы логичным шагом. Государство одновременно поддерживало бы коммерческие кинотеатры, повышая зрительский интерес, и возвращало себе вложенных средств за счет отчислений части кассовых сборов.