Как хорошо провести праздничные дни?

Катание на санках, коньках, лыжах и сноуборде — замечательные способы отдыха для веселой компании.

Конечно, с заботой о себе и своих близких!

А чтобы впечатления остались самыми приятными, не забудьте взять с собой пластыри на травах «ЮКАН"®.

Созданные по традиционным рецептам восточной медицины, травяные композиции пластырей обладают уникальными свойствами. Особые сочетания трав помогают избавиться от дискомфорта в мышцах, голове и шее.

«ЮКАН"® — неприятности под контролем!

shutterstock.com Фото предоставлено компанией ООО «ШенЛи»

Конечно же, новогодние праздники не обходятся без веселого застолья.

Не можете устоять перед ароматами вкусной еды? Позвольте себе все вкусности!

А вечером наклейте косметический пластырь для стоп «Detox patch» ТМ «ЮКАН"®.

Патчи для стоп «Detox patch» — генеральная чистка организма:

поднимают тонус и энергию;

убирают шлаки и токсины;

дарят ощущение свежести.

shutterstock.com Фото предоставлено компанией ООО «ШенЛи»

Прогулки морозными вечерами, отдых с друзьями на свежем воздухе — все это не только поднимает настроение, но и положительно влияет на здоровье. А о красоте Вашей кожи позаботится серия LIFTING COMPLEX Acai Berry.

Основным компонентом всех средств коллекции LIFTING COMPLEX Acai Berry является супер-фуд — экстракт ягод асаи. Это — очень мощный антиоксидант и источник витаминов, способствующих замедлению процессов старения и стимуляции процессов восстановления клеток кожи. Кроме того, ягоды асаи обладают питательными свойствами, которые стимулируют регенерацию клеток.

Серия LIFTING COMPLEX Acai Berry состоит из anti-age кремов с легкой текстурой. Комплекс компонентов крема направлен на восстановление контуров лица и обеспечение ежедневной потребности кожи в питательных веществах.

shutterstock.com Фото предоставлено компанией ООО «ШенЛи»

ТМ «SECRETS LAN"® (гиперссылка secretslan.ru/) и ТМ «ЮКАН"® это:

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