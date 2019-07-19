Как идет замена ветхих труб в Барнауле и сколько еще надо терпеть неудобства

На проспекте Калинина поток автомобилей огибает платформу с трубами. Это не слишком удобно, но участок, где укладывают новые трубы, для горожан очень уж важный: из-за прошлогоднего повреждения на этом трубопроводе пришлось отключить отопление десятков домов. Между тем, таких разрытых мест в Барнауле этим летом особенно много. Успевают ли подрядчики выполнить все работы? Какие трубы они кладут взамен отслуживших сроки и сколько еще это терпеть? В этом разбирался altapress.ru.

Участок из красной зоны

Трубопровод на этом участке вдоль пр. Калинина — один из ветеранов теплоснабжения: его ввели в эксплуатацию в 1963 году, говорит Александр Гросс, директор «Барнаульской теплосетевой компании», теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.

Получается, в прошлом году ему исполнилось 55. Для человека — не возраст. Для стальных труб системы отопления — давно пора на отдых: здесь 30 лет — практически предел. С 2015 года повреждения здесь произошли восемь раз.

Труба здесь проходит магистральная, крупная, так что авария может оставить без отопления сразу десятки объектов и тысячи людей.

«В декабре 2018-го из повреждения на этом участке без теплоснабжения остались 56 многоквартирных домов, детсады, две школы и две больницы. Это более 15 тыс. человек. Этот участок у нас в красной зоне — это значит, что состояние его было критичным», — рассказывает Александр Гросс.

Перекладка сетей на ул. Калинина. 18 июля 2019 года. Altapress.ru

Графики выдерживают

Работы здесь начались 25 июня. Траншея разрыта, старушки-трубы сняты, и прямо на глазах журналистов с платформы снимают новые трубы и укладывают их в траншею. Часть трассы уже смонтирована, в целом же работы выполнены на 11%, поясняют энергетики.

«Конкурс на этом участке выиграла красноярская компания „КРСК“. Приехала со своей техникой и персоналом. Графики работ выдерживают», — отчитывается Гросс.

«Ругаетесь с подрядчиками часто?» — спрашивают журналисты.

«Проблемы возникают со всеми подрядчиками, мы их решаем, и иногда на повышенных тонах, — признается энергетик. — Это нормально. Самое главное чтобы результат был».

«Надеемся, что он будет», — реагируем мы. — «Мы не надеемся, мы уверены», — отвечает Гросс.

Александр Гросс ( слева) и Антон Баев. Altapress.ru

Подрядчики не с улицы

Подрядчиков на перекладку сетей пришлось нанимать много, и, в самом деле, не только барнаульских. Это не удивительно: объем работ по перекладке труб по сравнению с прошлым годом увеличен втрое.

«К сожалению, в Барнауле подрядных организаций недостаточно, чтобы выполнить в сроки весь объем запланированных в этом году работ. Чем больше будет работать профессиональных организаций, тем быстрее мы сможем выполнить то, что определили», — поясняет Александр Гросс.

Фирме «с улицы» так просто в подрядчики не попасть: она обязана быть членом СРО, иметь все лицензии, аттестованное оборудование и аттестованных специалистов.

«Другие компании не могут выиграть конкурс для того, чтобы вести подрядные работы по замене тепловых сетей», — поясняет Антон Баев, директор по тепловым сетям СГК, приехавший из Москвы, так сказать, с инспекторским визитом.

К тому же на свою работу подрядчики дают гарантию. В том, чтобы все сделать хорошо, они и сами заинтересованы. Ведь у СГК большие планы обновления теплосетей Барнаула: за 10 лет предстоит заменить 132 километра, из них 95 — за первую пятилетку. Соответственно, нанимать подрядчиков они будут и в дальнейшем.

Перекладка тепловых сетей на ул. Водопроводной в Барнауле. 18 июля 2019 года. Altapress.ru

Уложили в траншею и одели

На втором участке, на который приехали журналисты (на ул. Водопроводной, 138), работает уже барнаульский подрядчик «Стройэнергомонтаж». Про него наш «экскурсовод» Александр Гросс говорит: «Работает добросовестно». Хотя и оговаривается (как положено заказчику), что довольным быть невозможно.

В траншее уже уложены новые трубы. Их обработали антикоррозийным составом. После чего «одели» в теплую «шубу» — ППМ-изоляцию, которая еще и хорошо защищает от источников внешней коррозии.

Протяженность заменяемой трассы на ул. Водопроводной — 100 метров. Как поясняют энергетики, работы выполнены на 40%.

«После того, как здесь уложат трубы, будут положены плиты перекрытия, затем произведут обратную засыпку и восстановят асфальто-бетонное покрытие. Все будет восстановлено в первозданном виде — даже еще лучше», — заверяет Александр Гросс.

Перекладка тепловых сетей на ул. Водопроводной в Барнауле. 18 июля 2019 года. Altapress.ru

Потомкам в наследство

Этот участок на ул. Водопроводной тоже был в зоне высокого риска — на карте ремонтов СГК такие участки помечены красным.

«В СГК составлен план по перекладке сетей на 10 лет. Все красные участки попадают под ремонт в первую очередь», — объясняет Антон Баев.

Александр Гросс рассказывает: трассу ввели в 1965 году. В 2016—2018 годах при проведении опрессовки возраст уже дал о себе знать: повреждения обнаружили трижды.

А в конце 2018 года здесь случилась одна из самых резонансных аварий прошедшей зимы: в мороз под отключение отопления попали 55 многоэтажек, 210 частных жилых домов и шесть объектов соцкультбыта. Вскрытие показало: стенка трубы местами «усохла» до 1−1,5 мм — и это при норме 8−10 мм.

Между тем, из-за того, что трубопровод пролегал слишком глубоко, а участок был завален строительным мусором и бетоном, повреждение тогда устраняли больше суток, вспоминает Гросс.

«Чтобы через десятки лет, когда и этот трубопровод обветшает, можно было быстрее находить повреждение и быстрее ремонтировать, принято проектно-техническое решение поднять тепловую сеть. Глубина ее будет не 4,5 метра, как сейчас, а 1,90», — рассказал энергетик.

Антон Баев. Altapress.ru

Завершат до 15 сентября

Нынешним летом в Барнауле трубопроводы перекладывают на 23 участке магистральных сетей и на 28 участке внутриквартальных. По последним сведениям, монтаж новых трубопроводов завершен на семи участках, там даже выполнено частичное благоустройство.

Еще на 13 участках монтаж завершат до конца июля. Все работы — от монтажа до благоустройства — завершат к 15 сентября. Что получим в результате?

Заменят 30 километров труб — это, поясняет энергетики, позволит, наконец, остановить тенденцию роста износа системы. Норматив перекладки — 3%, и этого норматива энергетики в этом году достигнут.

«В последующие годы мы будем стараться сокращать существующий износ за счет увеличения объема перекладки», — сказал Антон Баев.

3 факта о разрытом городе

1. Плановая перекладка труб синхронизирована с программой «Безопасные и качественные дороги». Там, где перекладка с ней пересекается, сначала работают энергетики, потом дорожники.

2. В этом году дорожники оказались тоже загружены работой из-за программы «Безопасные и качественные дороги». И не везде смогли взять за благоустройство участок перекладки теплотрасс.

«Мы договорились, что восстановление участков будет выполнять наш подрядчик под контролем дорожников или специалистов райадминистраций. Подрядчики берут на себя гарантийные обязательства на тот срок, на который его дают дорожники», — сказал Гросс.

3. В траншеи укладывают трубы Челябинского трубного завода. Заказ на заводе сделан заранее, трубы укладывают только новые.