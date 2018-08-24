Как из-за «сговора» мусорщиков страдают жители девятиэтажки в Новоалтайске

Возле двухэтажного дома № 57 на переулке Песчаный в Новоалтайске нет контейнерных баков. Жители носят мусор к соседней девятиэтажке. УК взымает с них плату за вывоз мусора, а у девятиэтажки мусорные контейнеры регулярно переполненные. В ситуации разбирался корреспондент altapress.ru.

У девятиэтажного дома № 68/1 оборудована площадка для мусора с пятью баками. Мусор вывозят трижды в неделю, но баки заполняются гораздо быстрее. Одна из причин — сюда носят бытовые отходы жители соседней двухэтажки, которую обслуживает УК «ЖЭУ-1».

Михаил Нирша,

председатель ТСЖ «Промышленник» ( обслуживает дом № 68/1):

Управляющая компания собирает с жителей дома деньги за вывоз мусора. Средства идут компании «ПромСтройСервис». Но фактически она услуги не оказывает. У того дома нет даже баков, люди мусор несут к нам. И так уже минимум три года. Куда идут деньги, которые платят жители?

Михаил Нирша жаловался на ситуацию в администрацию города. Глава администрации Сергей Еремеев ответил ему (копия документа есть в распоряжении редакции), что контейнерные баки у двухэтажки не получается разместить из-за санитарных норм. Из ответа также следует что у «ЖЭУ-1» действительно есть договор с компанией «ПромСтройСервис» на вывоз и утилизацию мусора жителей дома № 57 на переулке Песчаный.

Дом на переулке Песчаный , 57 и соседняя девятиэтажка. altapress.ru

Одна из жительниц двухэтажки подтвердила altapress.ru, что люди выбрасывают мусор в баки соседнего дома. «Нам в управляющей компании сказали делать так. Как и с кем они договорились об этом, нам все равно», — сказала она.

Александр Лагно,

директор УК «ЖЭУ-1»:

В Новоалтайске мусор вывозят две компании: «Коммунальное хозяйство» и «ПромСтройСервис». Мы заключили договор со второй («Коммунальное хозяйство» вывозит мусор от девятиэтажки — прим. ред.). Компании договорились между собой, и «Коммунальное хозяйство» вывозит весь мусор, а «ПромСтройСервис» рассчитывается с ней. Это обычная практика: на других наших объектах мусор вывозит «Коммунальное хозяйство», хотя договор у нас с «ПромСтройСервисом». В любом случае деньги жильцов идут по назначению.

В такой ситуации в худшем положении оказались жители девятиэтажки. Жительница дома Анастасия рассказала altapress.ru, что регулярно видит, как мусорные баки переполнены и людям приходится оставлять мусор у контейнеров. Бродячие собаки быстро растаскивают его по округе.

С 1 января в Новоалтайске будет работать единый регоператор по вывозу твердых бытовых отходов. Он разрешит возникшие противоречия, полагает Александр Лагно.