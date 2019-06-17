Как избежать ошибок при обмене валюты

Сезон отпусков близится, а это значит, что тем, кто уезжает за границу, предстоит задуматься о покупке валюты. Что лучше — сделать это сейчас или подождать?

Когда лучше всего покупать доллары и евро?

Лучше всего покупать валюту, когда рубль укрепляется. Как правило, происходит это при росте нефтяных котировок, а еще во время налоговых периодов — когда компании-экспортеры (нефтегазовые, металлургические и другие) переводят валютную выручку в рубли, чтобы заплатить налоги. В такие моменты спрос на российскую валюту увеличивается, соответственно, растет и ее курс. Налоговые периоды происходят каждый месяц — с 19 по 25 число.

В будни или в выходные?

Лучше менять рубли на доллары или на евро в будние дни: в выходные курс валюты может быть выше. Дело в том, что в выходные не ведется торговля на Московской валютной бирже, в то время как в субботу или в воскресенье могут произойти события, которые могут негативно повлиять на курс рубля. Финансовые организации закладывают этот риск в курсы иностранных валют на выходные.

Покупка через банки или обменники?

Перед покупкой валюты проведите в интернете небольшое исследование и выясните, какие банки предлагают лучший курс. Покупайте у них, а не в первом попавшемся обменнике по невыгодному курсу. Затем едете в банк и меняете доллары или евро на рубли или наоборот. Не забываем взять с собой паспорт. Бывают ситуации, когда из-за задержки обновления информации в интернете мониторинг показывает один курс, а в банке уже обменивают валюту по другому курсу. Перейдите на официальный сайт банка для проверки курса или просто позвоните в валютный отдел «СИБСОЦБАНК» ООО по телефону: (3852) 37−02−17.

Сибсоцбанк покупает и продает иностранную валюту по выгодному курсу, с заключением сделки «день в день» и одновременной поставкой валюты. Прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи, позволяет Сибсоцбанку устанавливать привлекательные курсы обмена валют Алтайском крае, минуя посредников. В кассе Банка Вы можете приобрести наличные доллары США или евро. Безналичные операции могут быть осуществлены также в китайских юанях и казахских тенге. Сибсоцбанк установит для Вас индивидуальный курс обмена как наличной, так и безналичной иностранной валюты.

Обмен валюты — это понятие прочно вошло не только в жизнь каждого физического, но и юридического лица. Экспортеры и импортеры являются активными участниками валютного рынка.

С ними СИБСОЦБАНК давно и успешно работает по направлению внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Справка

Сегодня банк Сибсоцбанк — современный универсальный банк Алтайского края. Его визитная карточка — предоставление качественного сервиса и индивидуальный подход к клиенту. Банк предлагает широкий спектр услуг для малого, среднего бизнеса и физических лиц: расчетно-кассовое обслуживание, в том числе дистанционное обслуживание с помощью системы интернет-банкинг, кредитные и депозитные операции, операции с наличной и безналичной иностранной валютой, прием коммунальных и прочих платежей, денежные переводы без открытия счета, мгновенные денежные переводы по системам: «Вестерн Юнион» и «Золотая Корона» и другие услуги.

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