Запарили уже. Как барнаульские бани и сауны исполняют требования закрыться на карантин

Некоторые частные барнаульские сауны и бани продолжают свою работу, несмотря на указ губернатора Алтайского края. Altapress.ru выяснил, какие парильни города пренебрегли карантином.

Согласно данным 2Gis в Барнауле работают 189 саун и бань в разных районах города.

Звоним в первые три банных комплекса в списке — «Меркурий» (ул. Автотранспортная, 55Б), «Павловские бани» (Павловский тракт, 251в/2), «Престиж» (ул. Взлетная, 57). На вопрос изменился ли их режим работы в связи с карантином, девушки все как одна отвечают: «Сегодня мы не работаем. В другие дни звоните и уточняйте».

Баня. CCO.

Трубку в «Елисейских банях» (ул. Власихинская, 69е/112) не брали. Через пару минут перезвонили с другого номера. Голос человека был загадочный: «Любите отдыхать во время карантина?» Ответ был очевиден — конечно, да. Мужчина перечислил весь спектр услуг, которые они оказывают. Не похоже, что коронавирус как-то отразился на их работе.

С девушкой-администратором «Мальты» (на ул. Малахова, 99) диалог начался многообещающе. «Вы кто?», — спрашивает она. Отвечаю: «Клиент». «Засланный?», — не унимается администратор.

Позже пояснила свое беспокойство — из администрации постоянно звонят, проверяют. На вопрос: «Можно ли подъехать вечерком?», ответила положительно. По предварительной записи и предоплате, конечно.

Баня. CCO.

Продолжают работу в обычном режиме «Лагуна», «Банный рай», «Барвиха».

А если позвонить в «Центральные бани», то можно услышать — «Уважаемые гости, банный комплекс закрыт в связи с указом губернатора с 28 марта по 5 апреля».

Закрыты оказались «Тимуровские бани» (ул. Тимуровская, 40) и «Гущинские бани» (ул. Гущина, 177а).

Баня. CCO.

В пресс-службе городской администрации объяснили, что муниципальные парные на этой неделе не работают. О графике на следующую неделю пока неизвестно.

Напомним, что в четверг, 26 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно указу, в регионе приостанавливается на время проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий.