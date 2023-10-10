Как изменилась жизнь водителей и пассажиров после вступления в силу нового закона о такси

Главные положения нового закона
- Чтобы уйти в сферу такси, обязательно нужно предоставить справку о судимости;
- Теперь ФСБ может отслеживать поездку в реальном времени;
- К работе допускаются водители со стажем вождения не менее трех лет;
- Таксистам разрешается работать не более 12 часов, чтобы они не засыпали на работе. Это отслеживают специальные приборы;
- Ранее самозанятые не могли прорваться в бизнес, однако теперь они такая возможность предоставляется;
- Создается цифровая система контроля за деятельностью такси.
В такую систему водители должны загрузить все свои документы, а также справку о судимости. Если чего-то будет не хватать - таксист не сможет получить заказ.
Цель нового закона - постараться сделать все более официально и безопасно. Не всем работникам это пришлось по душе и многие ушли из сферы.
На сколько выросли тарифы
Конечно, когда есть такие жесткие правила, то и цена соответственно становится выше. Но стоит помнить, что, прежде всего, мы платим за комфортные и безопасные условия.
Отмечается, что средняя цена поездки выросла на 5% и пока не во всех регионах.
Цены на такси в Барнауле
В Барнауле в час пик цена такси может достигать 600 рублей, даже если на дорогах нет пробок. Особенно после 22:00.
Причем не важно, будний или выходной день. Общественный транспорт в это время уже не ходит, у горожан нет выбора.
Ранее сообщалось, что таксисты в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров.