Как камнерезный завод «АКВИНК» в Барнауле помогает воплотить в жизнь идеи дизайнеров и архитекторов

Наша команда камнерезов работает с камнем с 2007 г. За это время мы сделали больше 1000 эксклюзивных проектов. Наши изделия по праву можно считать ювелирными, так как к каждому изделию мы подходим индивидуально, учитывая все нюансы при раскрое и изготовлении камня. Мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами Сибирского Региона. Наша команда помогает воплотить самые нестандартные проекты в жизнь.
Какие каменные изделия можно заказать на заводе в Барнауле?
- Столешницы для кухни и ванной
- Облицовка лестниц
- Облицовка каминов
- Подоконники
- Крылечки
- Фасады
- Скульптуры
- Пано и мозайку
- Любые другие изделия для интерьера и экстерьера.
Узнать о нашем заводе можно за 2 минуты в нашем видео обзоре!
Какой камень используем для интерьера и экстерьера?
Компания «АКВИНК» занимается поставками камня со всего МИРА — из Египта, Бразилии, Индии, Италии, Китая и других стран. Подбираем по цвету и фактуре лучшие варианты для ценителей прекрасного. На складе более 1000 м2 камня.
В последние 2−3 года, активно стали работать с кварцевым агломератом из-за красивых современных фактур и цветов, которые бывают сложно подобрать у натурального камня.
Что нужно для расчёта каменного изделия?
- Вид и сорт камня: стоимость камня в готовом изделии занимает от 30% до 90%, поэтому важно сначала определиться с типом камня. Затем необходимо выбрать сорт камня
- Размеры изделия: мы изготавливаем изделия либо по вашим размерам, либо самостоятельно производим замеры и осуществляем монтаж. При первичной консультации, достаточно размеров снятых вами.
- Особенности обработки: ваши пожелания по профилю кромки, наличию подклейки, отверстий и их обработки, резных элементов, закругленных углов, и так далее. Наши специалисты помогут определиться с особенностями обработки. При этом, сложность и объем подобных работ, может существенно увеличить либо уменьшить стоимость готового изделия.
- Место проведения монтажных работ (при необходимости): в случае осуществления монтажных работ нашими силами, нам необходимо знать место расположения проведения работ, этаж, наличие лифта (грузового/пассажирского), прочие особенности.
Почему мы занимаемся этим?
Наша цель — возродить камнерезное дело на «Алтае» наши изделия из камня играют важную роль в интерьере и притягивают взгляды. В ближайшее время планируем открыть сувенирное направления из камня — шкатулки, вазы, подставки. Это будет штучный и уникальный товар!
Познакомиться с продукцией можно на сайте — akvink.ru
Мы в Instagram — @akvink_ru
Быстро связаться c нами можно по телефонам:
+7 (3852) 545−077, +7−983−101−8303
Задать вопрос на WhatsApp: wa.me/79831018303