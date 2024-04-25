Домклик провел исследование портрета ипотечного заемщика на вторичном рынке жилья

Согласно исследованию, типичный ипотечный заемщик на вторичке - это замужняя женщина 37 лет со средней зарплатой 83 тысячи рублей.
Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье
Большинство сделок (45,1%) приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Значительный рост доли ипотечных сделок отмечен в СКФО - с 5,8% до 9,9%, в основном за счет Чеченской Республики, где преобладает спрос на загородную недвижимость (89% сделок).
Меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%): внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.
Как изменился портрет заёмщика на вторичном рынке жилья
За год медианный возраст заемщика остался на уровне 37 лет, а медианный доход вырос на 71% - до 83 тысяч рублей. Доля женщин-заемщиков составляет 55%, а доля состоящих в браке - около 58%. Большинство ипотечных кредитов (84%) выдано заемщикам без детей, при этом доля бездетных выросла на 6 п.п. по сравнению с прошлым годом.
Популярность загородного жилья на вторичном рынке выросла с 4,3% до 9,7%, в основном за счет СКФО, где доля таких сделок увеличилась более чем в два раза - до 62,7%. В других регионах прирост доли загородной недвижимости не превышает 2,4 п.п., сообщает Домклик.
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