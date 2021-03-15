Как компания «Меленка-ОСТ» внедряет новые принципы производства

Этот мир полон идей и возможностей, а их реализация позволяет развиваться и становиться лучше. Первостепенное внимание к качеству, готовность внедрять современные производственные практики и приверженность самым высоким стандартам — эти принципы на протяжении вот уже 20 лет являются основой работы Алтайского пищекомбината «Меленка-ОСТ» .

За два десятилетия своей деятельности предприятие завоевало статус одного из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Сибири, обрело огромный опыт и получило устоявшуюся положительную репутацию на рынке.

Сегодня АПК «Меленка-­ОСТ» — один из немногих производителей замороженных полуфабрикатов в Сибирском федеральном округе, прошедших сертификацию по «Системе менеджмента безопасности пищевой продукции по международному стандарту ISO 22000:2005». Это гарантирует соответствие продукции самым высоким европейским стандартам качества и безопасности.

Компания постоянно работает над расширением географии продаж. Широкий ассортимент «Меленки-ОСТ» знают по всей России — от Москвы до Камчатки.

С каждым годом предприятие работает над улучшением качества и вкуса своей продукции и внедряет на производстве современные технологии. Так, уже более полугода при поддержке экспертов Федерального центра компетенций предприятие работает в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Оптимизация производственных процессов стартовала с цеха по изготовлению пельменей ручной лепки. Благодаря внедрению принципов бережливого производства объемы удалось нарастить.

«За полгода выработка одного сотрудника выросла на 10%", — уточняет руководитель проекта Федерального центра компетенций Александр Байков.

Кроме того, нововведения позволили на 15% сократить время производства партии пельменей — с 14,5 до 12 часов. Излишние запасы ингредиентов и полуфабрикатной продукции сокращены также на 15%.

Также «Меленка-ОСТ» внедряет основы бережливого производства. На предприятии подготовлен внутренний тренер, который обеспечивает дальнейший образовательный процесс в коллективе. В рамках реализации нацпроекта соответствующее обучение пройдут все работники предприятия.

По словам директора по производству Вячеслава Суханова, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, предприятие увеличило количество сотрудников. Это было обусловлено очень позитивным фактором — в связи с ростом производительности пилотного потока потребовалось больше лепщиц.

«Мы мотивируем сотрудников к подаче рационализаторских предложений, уже разработан соответствующий регламент. За лучшее предложение по итогам квартала инициатор может получить дополнительные два дня оплачиваемого отпуска», — добавляет Вячеслав Суханов.

Поскольку новые практики, предусмотренные нацпроектом, показали свою очевидную экономическую эффективность, «Меленка-ОСТ» и в дальнейшем будет внедрять инструменты бережливого производства.

Сейчас цель компании — увеличить производительность труда до 30% в следующие 2,5 года. В ближайшее время оптимизация коснется цеха ручной формовки, где производятся манты и буузы.

Все это позволяет с уверенность говорить о том, что компания «Меленка-ОСТ» продолжает придерживаться принципов постоянной модернизации, что не только дает возможность поставлять на рынок качественные продукты питания, но и работает на рост краевого бюджета за счет увеличения налоговой базы и создания новых рабочих мест. А в нынешних экономических реалиях это имеет важное значение.

Доказательством высоких стандартов, неизменного качества и вкуса продукции «Меленка-ОСТ» является не только ее большая популярность и любовь потребителей, но и лучшие оценки на крупных конкурсах и выставках.

Например, в 2020 году на Международной выставке «Продэкспо-2020» пельмени торговой марки «Четыре сочные порции» получили золотую медаль в конкурсе «Инновационный продукт» за их уникальный способ приготовления: пельмени варятся в пакетиках. Их не нужно помешивать, они не прилипают ко дну кастрюли.

А пельмени «Большая кастрюля» уже в который раз были удостоены звания «Лучший товар Алтая» и стали лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

Алтайский пищекомбинат «Меленка-ОСТ».

«Меленка-ОСТ». Помогаем вкусно готовить уже 20 лет!

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Как пельмени стали предметом инноваций можно узнать из мультимедийного проекта.