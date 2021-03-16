Как конструктор резюме rezume. me помог мне найти работу в общепите в период пандемии?

Привет, меня зовут Елена, проживаю в одном из крупнейших городов РФ. К своим 30 годам имею уже внушительный опыт работы в ресторанном деле. Начинала без мам/пап и знакомств — простой посудомойкой в качестве вечерней подработки. Со временем решилась примерить на себя роль официантки и так еще через несколько должностей доросла, наконец, до места в административном составе. Стала начальником над теми, кто выполняет те же обслуживающие функции, что и я когда-то.

К сожалению, дальнейшего головокружительного карьерного роста не случилось. Во время пандемии владелец бизнеса решил не рисковать и продал заведение. Новый владелец также посчитал общепит не слишком рентабельным занятием — ликвидировал юрлицо и распродал все оборудование. Вместе со своими коллегами я оказалась «на улице».

Решила не отчаиваться и стала обзванивать открытые вакансии, где хоть сколько-то можно применить имеющиеся у меня навыки. По телефону работодатели казались заинтересованными в моем опыте, но все просили выслать подробное резюме на электронную почту. По долгу прошлой службы умела обращаться с Word, поэтому после одной бессонной ночи у меня на руках был текстовый документ со всей актуальной информацией, включая рекомендации от бывшего начальства. Как оказалось, этого недостаточно — посыпались отказы или полный игнор.

Было очень обидно, но я решила разобраться в ситуации. Муж подсказал конструктор резюме rezume.me которым недавно пользовался его друг. Оказалось, что мой подход изначально был неправильным. Всю действительно важную для работодателя информацию я попросту «утопила» в потоке ненужного текста. Используя подсказки и рекомендации ресурса буквально за 5 минут исправила свои ошибки, и сама удивилась, насколько все получилось красиво и профессионально.

По второму кругу разослала резюме в компании, из которых ответ так и не пришел, добавив к списку адресатов несколько новых получателей. Первое приглашение на интервью не заставило себя ждать! От волнения разоткровенничалась с рекрутером, рассказав о своих злоключениях. Приятная девушка моего возраста отметила, что ей действительно понравилось мое резюме, во многом тем, что оно сэкономило ее время на этапе заочного знакомства с моей кандидатурой. Теперь я вновь трудоустроена и готова к карьерным свершениям! Спасибо огромное сайту rezume.me.