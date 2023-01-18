18 января
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Потребитель

Как легко перейти с натурального питания на корма для собак

Причин, по которым может потребоваться перевести собаку на сухой корм, может быть несколько. Во-первых, натуральное питание может перестать подходить животному в силу возраста или проблем со здоровьем. Во-вторых, у владельца питомца может возникнуть внезапная нехватка времени на ежедневную готовку свежих порций еды. Вне зависимости от причин, переход на сухие корма для собак требует грамотного и взвешенного подхода.

Преимущество сухого корма

Те, кто привык кормить питомца натуральной едой, часто обеспокоены необходимостью перехода на производственные корма. На самом деле, они ничуть не уступают «домашнему» питанию, а иногда и превосходят его. Основные преимущества:

  • состав полностью сбалансирован. Кроме веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности, в кормах есть витамины, минералы и прочие полезные добавки;
  • готовый корм долго не портится, даже при сильной занятости вам не придется регулярно выделять время на готовку;
  • куда бы вы ни отправились, сухой корм удобно взять с собой;
  • владельцу не нужно продумывать «меню» питомца, гадая, что ему можно, а что — нет. Особенно это важно при наличии проблем со здоровьем (есть специальные корма, рекомендованные при самых разных патологиях).

Сухое питание — практически единственный вариант для случая, когда питомец надолго остается один. Даже если порция останется недоеденной, владельцу не придется переживать, что остатки пропадут и навредят хвостатому другу.

Обратите внимание, что перечисленными преимуществами обладают только качественные корма. Их можно найти по маркировкам «премиум», «супер-премиум», «холистик» и некоторым другим.

5 правил безопасного перехода

Основное правило звучит так: переход должен быть постепенным. В этот период нужно «разбить» рацион на части. В первый день 1 часть должна приходиться на «сушку», остальное — на привычную еду. Постепенно число частей первого нужно наращивать, а второго — сокращать. Рекомендуемая специалистами длительность переходного периода: 2 недели. Также для облегчения процесса можно воспользоваться следующими советами:

  • непривычные для питомца сухие гранулы можно слегка мочить. Также первое время можно добавлять к ним небольшое количество привычной еды;
  • поскольку сразу подобрать идеальный корм удастся едва ли, первую упаковку лучше брать маленькую. Возможно, вам придется перепробовать несколько вариантов, прежде чем найдется «тот самый»;
  • обязательно изучите рекомендации по кормлению для конкретной породы, чтобы определить, какой объем гранул нужно давать собаке ежедневно;
  • если «хитрости» не работают и животное не ест сухие гранулы категорически, специалисты советуют «перетерпеть» 2 дня. К концу этого срока собака начнет есть непривычную пищу с большой долей вероятности;
  • доступ к большому количеству свежей воды — обязательное условие для комфортного перехода.

При наличии проблем со здоровьем питомца или категорическом отказе животного от перехода на «сушку» понадобится консультация ветеринара.

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