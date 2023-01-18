Как легко перейти с натурального питания на корма для собак

Причин, по которым может потребоваться перевести собаку на сухой корм, может быть несколько. Во-первых, натуральное питание может перестать подходить животному в силу возраста или проблем со здоровьем. Во-вторых, у владельца питомца может возникнуть внезапная нехватка времени на ежедневную готовку свежих порций еды. Вне зависимости от причин, переход на сухие корма для собак требует грамотного и взвешенного подхода.

Преимущество сухого корма

Те, кто привык кормить питомца натуральной едой, часто обеспокоены необходимостью перехода на производственные корма. На самом деле, они ничуть не уступают «домашнему» питанию, а иногда и превосходят его. Основные преимущества:

состав полностью сбалансирован. Кроме веществ , необходимых для поддержания жизнедеятельности , в кормах есть витамины , минералы и прочие полезные добавки;

необходимых для поддержания жизнедеятельности в кормах есть витамины минералы и прочие полезные добавки; готовый корм долго не портится , даже при сильной занятости вам не придется регулярно выделять время на готовку;

даже при сильной занятости вам не придется регулярно выделять время на готовку; куда бы вы ни отправились , сухой корм удобно взять с собой;

сухой корм удобно взять с собой; владельцу не нужно продумывать «меню» питомца , гадая , что ему можно , а что — нет. Особенно это важно при наличии проблем со здоровьем ( есть специальные корма , рекомендованные при самых разных патологиях).

Сухое питание — практически единственный вариант для случая, когда питомец надолго остается один. Даже если порция останется недоеденной, владельцу не придется переживать, что остатки пропадут и навредят хвостатому другу.

Обратите внимание, что перечисленными преимуществами обладают только качественные корма. Их можно найти по маркировкам «премиум», «супер-премиум», «холистик» и некоторым другим.

5 правил безопасного перехода

Основное правило звучит так: переход должен быть постепенным. В этот период нужно «разбить» рацион на части. В первый день 1 часть должна приходиться на «сушку», остальное — на привычную еду. Постепенно число частей первого нужно наращивать, а второго — сокращать. Рекомендуемая специалистами длительность переходного периода: 2 недели. Также для облегчения процесса можно воспользоваться следующими советами:

непривычные для питомца сухие гранулы можно слегка мочить. Также первое время можно добавлять к ним небольшое количество привычной еды;

поскольку сразу подобрать идеальный корм удастся едва ли , первую упаковку лучше брать маленькую. Возможно , вам придется перепробовать несколько вариантов , прежде чем найдется «тот самый»;

первую упаковку лучше брать маленькую. Возможно вам придется перепробовать несколько вариантов прежде чем найдется «тот самый»; обязательно изучите рекомендации по кормлению для конкретной породы , чтобы определить , какой объем гранул нужно давать собаке ежедневно;

чтобы определить какой объем гранул нужно давать собаке ежедневно; если «хитрости» не работают и животное не ест сухие гранулы категорически , специалисты советуют «перетерпеть» 2 дня. К концу этого срока собака начнет есть непривычную пищу с большой долей вероятности;

специалисты советуют «перетерпеть» 2 дня. К концу этого срока собака начнет есть непривычную пищу с большой долей вероятности; доступ к большому количеству свежей воды — обязательное условие для комфортного перехода.

При наличии проблем со здоровьем питомца или категорическом отказе животного от перехода на «сушку» понадобится консультация ветеринара.