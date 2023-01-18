Как легко перейти с натурального питания на корма для собак

Преимущество сухого корма
Те, кто привык кормить питомца натуральной едой, часто обеспокоены необходимостью перехода на производственные корма. На самом деле, они ничуть не уступают «домашнему» питанию, а иногда и превосходят его. Основные преимущества:
- состав полностью сбалансирован. Кроме веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности, в кормах есть витамины, минералы и прочие полезные добавки;
- готовый корм долго не портится, даже при сильной занятости вам не придется регулярно выделять время на готовку;
- куда бы вы ни отправились, сухой корм удобно взять с собой;
- владельцу не нужно продумывать «меню» питомца, гадая, что ему можно, а что — нет. Особенно это важно при наличии проблем со здоровьем (есть специальные корма, рекомендованные при самых разных патологиях).
Сухое питание — практически единственный вариант для случая, когда питомец надолго остается один. Даже если порция останется недоеденной, владельцу не придется переживать, что остатки пропадут и навредят хвостатому другу.
Обратите внимание, что перечисленными преимуществами обладают только качественные корма. Их можно найти по маркировкам «премиум», «супер-премиум», «холистик» и некоторым другим.
5 правил безопасного перехода
Основное правило звучит так: переход должен быть постепенным. В этот период нужно «разбить» рацион на части. В первый день 1 часть должна приходиться на «сушку», остальное — на привычную еду. Постепенно число частей первого нужно наращивать, а второго — сокращать. Рекомендуемая специалистами длительность переходного периода: 2 недели. Также для облегчения процесса можно воспользоваться следующими советами:
- непривычные для питомца сухие гранулы можно слегка мочить. Также первое время можно добавлять к ним небольшое количество привычной еды;
- поскольку сразу подобрать идеальный корм удастся едва ли, первую упаковку лучше брать маленькую. Возможно, вам придется перепробовать несколько вариантов, прежде чем найдется «тот самый»;
- обязательно изучите рекомендации по кормлению для конкретной породы, чтобы определить, какой объем гранул нужно давать собаке ежедневно;
- если «хитрости» не работают и животное не ест сухие гранулы категорически, специалисты советуют «перетерпеть» 2 дня. К концу этого срока собака начнет есть непривычную пищу с большой долей вероятности;
- доступ к большому количеству свежей воды — обязательное условие для комфортного перехода.
При наличии проблем со здоровьем питомца или категорическом отказе животного от перехода на «сушку» понадобится консультация ветеринара.
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