Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 22°C
Потребитель
22

Как малому бизнесу получить кредит без залога

Эксперты Банка Акцепт рассказали о возможностях малого бизнеса получить кредит*, если нет возможности предоставить залог.

Малый бизнес.
Малый бизнес.

Фото: Designed by rawpixel.com / Freepik

Нередко малому бизнесу требуется финансовая поддержка, в том числе банковский кредит. Но большинство кредитов бизнесу предоставляются под залог имущества, которое есть не у каждой компании.

На этот случай Банк Акцепт разработал совместно с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства НСО (Фонд) программу кредитования, позволяющую компаниям малого и среднего бизнеса, не имеющим залогового обеспечения, получить кредит по выгодной ставке от 12,5% под поручительство Фонда, а также собственников бизнеса.

Кредит без залога.
Кредит без залога.
Фото: АО «Банк Акцепт»
Преимущества:
  • Банк Акцепт один из немногих банков, где сумма кредита без залога до 10 млн. руб.
  • Равные условия кредитования для новых и действующих клиентов.
  • Для новых клиентов открытие счета — бесплатно. А также 30% скидка на рассчетно-кассовое обслуживание!
На какие цели выдается кредит?
  • на пополнение оборотных средств — до 3 лет;
  • на приобретение основных средств — до 5 лет.

Кредитом могут воспользоваться предприниматели Новосибирска и Новосибирской области, ведущие бизнес не менее года.

Финансирование предоставляется в виде кредита или кредитной линии. При сумме кредита свыше 1 млн. руб. может быть предусмотрен индивидуальный график гашения, учитывающий сезонность.

Для оформления кредита вы можете оставить заявку на сайте или обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефонам: 373−69−54, 373−69−53, 373−69−55 и на akcept.ru

Справка

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Тел.: 8−800−100−27−37

Сайт: akcept.ru

Социальные сети: Instagram, «ВКонтакте», FaceBook


*Кредит без залога с базовой ставкой от 12,5% годовых предоставляется компаниям малого бизнеса на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств. Поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства — обязательно. Максимальная сумма кредита — 10 000 000 руб. срок кредитования — на пополнение оборотных средств до 3 лет, на инвестиционные цели до 5 лет. Подробности — на сайте akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567. Условия действительны на 01.09.2020.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость