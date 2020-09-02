Как малому бизнесу получить кредит без залога

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Нередко малому бизнесу требуется финансовая поддержка, в том числе банковский кредит. Но большинство кредитов бизнесу предоставляются под залог имущества, которое есть не у каждой компании.
На этот случай Банк Акцепт разработал совместно с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства НСО (Фонд) программу кредитования, позволяющую компаниям малого и среднего бизнеса, не имеющим залогового обеспечения, получить кредит по выгодной ставке от 12,5% под поручительство Фонда, а также собственников бизнеса.
- Банк Акцепт один из немногих банков, где сумма кредита без залога до 10 млн. руб.
- Равные условия кредитования для новых и действующих клиентов.
- Для новых клиентов открытие счета — бесплатно. А также 30% скидка на рассчетно-кассовое обслуживание!
- на пополнение оборотных средств — до 3 лет;
- на приобретение основных средств — до 5 лет.
Кредитом могут воспользоваться предприниматели Новосибирска и Новосибирской области, ведущие бизнес не менее года.
Финансирование предоставляется в виде кредита или кредитной линии. При сумме кредита свыше 1 млн. руб. может быть предусмотрен индивидуальный график гашения, учитывающий сезонность.
Для оформления кредита вы можете оставить заявку на сайте или обратиться в один из офисов банка.
Подробности по телефонам: 373−69−54, 373−69−53, 373−69−55 и на akcept.ru
Справка
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
*Кредит без залога с базовой ставкой от 12,5% годовых предоставляется компаниям малого бизнеса на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств. Поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства — обязательно. Максимальная сумма кредита — 10 000 000 руб. срок кредитования — на пополнение оборотных средств до 3 лет, на инвестиционные цели до 5 лет. Подробности — на сайте akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567. Условия действительны