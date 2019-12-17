Как МегаФон совместно с другими операторами будет развивать сеть 5G

Компания МегаФон, которой удалось построить самую быструю сеть 4G в России, в 2020 году намерена вплотную заняться мобильной связью пятого поколения. В этом ключе важным этапом для развития стало подписание соглашения между компаниями МегаФон, Ростелеком, ВымпелКом и МТС о намерениях для организации совместной работы по оптимальному использованию сетей 5G.

О чем договорились компании

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, в которых отмечается острый дефицит спектра. Рассматривается в том числе возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

Почему это так важно

В случае создания, совместное предприятие будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4−3,8 ГГц, 4,4−4,99 ГГц и 24,25−29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Смартфон. СС0

Чем может заняться СП

Деятельность предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр. Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

Что думает о союзе руководитель МегаФона

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей», — рассказал Геворк Вермишян, гендиректор компании МегаФон. По его словам, во время пилотных проектов оператор и его партнеры изучили возможности сети и сформулировали рекомендации по использованию частотного спектра.

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Геворк Вермишян,

гендиректор компании МегаФон:

Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400−3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные.

Справка

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. МегаФон построил самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тыс. станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.