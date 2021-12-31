Как меняется «Башкирская содовая компания» под управлением Эдуарда Давыдова

В 2019 году российскую химическую компанию возглавил Эдуард Давыдов. Сегодня предприятие реализует концепцию развития, предусматривающую инвестиции в технологическое перевооружение в объеме 215 миллиардов рублей.

Карьерный путь Эдуарда Давыдова

В 2005 году окончил РХТУ имени Менделеева, получив высшее образование по специальности «Химическая технология и биотехнология». Позже стал магистром экономики.

В химическую отрасль пришел, завершив обучение в университете. За восемь лет прошел путь от менеджера до начальника отдела продаж. Работал в нескольких предприятиях отрасли, в том числе в ОАО «Единая торговая компания» — одном из крупнейших трейдеров химической продукции на отечественном рынке.

В 2013 году Давыдова назначили заместителем гендиректора по снабжению и продажам АО «Башкирская содовая компания». В 2017 году Эдуарда Давыдова повысили до первого заместителя генерального директора, а в 2019 — он получил место гендиректора.

В 2021 году Эдуард Маликович вошел в состав Правительства Республики Башкортостан наряду с руководителями других предприятий, являющихся крупнейшими налогоплательщиками региона.

БСК — лидер химической отрасли России

Еще находясь на должности первого заместителя гендиректора, Эдуард Давыдов проявил себя как сторонник повышения экономической эффективности и технологического перевооружения. В 2019 году по его инициативе на реализацию инвестиционных проектов было выделено 3,2 млрд рублей, а в 2020 году — еще на один миллиард больше. Это, наряду с другими мерами, позволило добиться в 2020—2021 годах рекордных производственных и финансовых показателей. Только за первые шесть месяцев 2021 года выручка составила 28,5 млрд рублей, а прибыль — 10,5 млрд рублей.

Фото: «Башкирская содовая компания»

Сегодня «Башкирская содовая компания» является лидером химической отрасли России. По объему выпуска соды и ряда других видов продукции занимает первое место в стране, а также входит в мировой топ-10 крупнейших производителей. Ее продукция, насчитывающая порядка 150 наименований, поставляется в 87 стран. Упрочить позиции на внутреннем и международном рынках призвана концепция развития на 2021−2030 годы, принятая по инициативе Давыдова. Стратегия предусматривает реализацию пакета инвестпроектов на общую сумму 215 млрд рублей. Свыше 26 млрд рублей направят на технологическое перевооружение производства хлора и каустической соды. Инвестиции помогут заменить устаревшие методы ртутного и диафрагменного электролиза на современный мембранный.

В рамках концепции планируется развернуть до 20 новых производственных площадок. Это поможет расширить ассортимент и увеличить объемы выпускаемой продукции. В частности, будет налажен выпуск эмульсионного поливинилхлорида, хлористого алюминия, продуктов хлорорганического синтеза. Освоение выпуска ряда наименований химпродукции позволит решить проблему импортозамещения. Так, сегодня 70% эмульсионного ПВХ, потребляемого российскими предприятиями, приходится импортировать. Введение в строй только одной линии по выпуску полимера обеспечит 25% потребностей отечественного рынка.

Запуск масштабного производства гранулированного хлористого кальция позволит вернуть в оборот сотни гектаров земли. Сырьем будет служить жидкая фракция побочного продукта содового производства. Десятилетиями содовый шлам накапливался на полигонах. Специалисты БСК разработали технологию, позволяющую получать из его жидкой фракции хлористый кальций, а из твердой — материал для восстановления плодородных свойств почвы.

Социальная политика предприятия

Наряду с технологическим перевооружением Эдуард Давыдов особое внимание уделяет вопросу развития человеческого капитала. По его инициативе в 2020 году была принята программа повышения благосостояния трудового коллектива. Документ предусматривает дополнительные меры социальной защиты. Сотрудники компании имеют право на компенсацию затрат на получение высшего образования по ряду профессий, на занятия в спортивных залах. Предприятие частично оплачивает питание работников в заводской столовой.

С начала пандемии COVID-19 для сотрудников БСК действует компенсация на лечение от коронавирусной инфекции. На ноябрь 2021 года ее получили более пяти тысяч человек. Кроме того, каждому работнику, прошедшему процедуру вакцинации, положена дополнительная денежная выплата. Всех сотрудников предприятия охватывает система дополнительного медицинского страхования. С целью снижения количества профессиональных заболеваний предоставляются услуги по лечению в дневном стационаре одного из медицинских учреждений Стерлитамака. Реабилитационно-восстановительное лечение также осуществляется в санатории «Ольховка». Большую часть расходов (85%) по оплате пребывания в оздоровительном заведении берет на себя предприятие.

Важным элементом социальной политики, реализуемой БСК, является жилищная программа. За счет компании на территории экологически чистого района Стерлитамака планируется построить жилой микрорайон. Он будет состоять из двенадцати многоэтажных домов и необходимых объектов социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад. Заводчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут приобрести квартиры в рассрочку.