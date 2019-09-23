Финансы могут понадобиться срочно на самые разные нужды. Но что делать, если кредитная история испорчена, а постоянной работы нет? Как можно легко и быстро заработать деньги с нуля? Прежде всего, помнить, что из любой ситуации есть выход. Расскажем о нескольких способах получить нужную сумму.

Продажа вещей

Речь не идет о том, чтобы продавать действительно необходимое, но у многих есть вещи — одежда, мебель, техника, которые им давно не нужны. Их реализация позволит заработать быстро деньги, и решить текущий вопрос.

Выставить что-то на продажу можно через интернет, найдя множество сайтов и групп, созданных специально для этого. Есть также специальные комиссионные магазины. Если ситуация с финансами кризисная, можно оставить лишь наиболее необходимое.

Особенность такого действия — низкая цена: если вещи нужно продать быстро, она должна привлечь потенциальных покупателей.

Обращаясь в ломбард, можно взять кредит срочно. Но там также потребуются вещи в залог, и ним может стать не все. Как правило, это ювелирные украшения и техника в рабочем состоянии, предметы искусства и некоторые другие.

Прокат

Сдать что-то в прокат — еще один ответ на вопрос о том, как можно быстро заработать деньги. Для этого стоит изучить объявления и понять, что именно пользуется спросом. К примеру, там, где много туристов, можно сдавать комнаты, снаряжение, спальники и туристический инвентарь. Для проката подойдет любая техника, аксессуары и одежда, когда на нее есть спрос. Если вы проживаете в частном доме или у вас в квартире оригинальный ремонт, они могут служить локациями для фотосессий. И это еще один способ деньги заработать быстро.

Услуги

Каждый сможет продать свои навыки и умения, предложив людям услуги. Это может быть что угодно:

уборка и готовка;

выгул собак;

обучение языку , фотографии , музыке и всему , что вы умеете делать качественно;

фотографии музыке и всему что вы умеете делать качественно; присмотр за детьми , пожилыми людьми или теми , кому нужен уход;

пожилыми людьми или теми кому нужен уход; ремонтные работы по дому , починка одежды;

починка одежды; шитье или вязание на заказ;

услуги в области юриспруденции и бухгалтерии;

работа по наполнению сайтов , менеджеры в интернет-магазинах;

менеджеры в интернет-магазинах; услуга «трезвый водитель» и так далее.

Эти и другие услуги, если вы сможете выполнить их качественно, помогут вам заработать деньги легко и быстро. Предлагайте их в соцсетях, через своих друзей или знакомых, добавляйтесь в группы единомышленников.

Если деньги нужны срочно

Конечно, чтобы получить деньги вышеуказанными способами, необходимо найти клиентов, и выполнить определенный заказ. Все эти решения хороши, когда у вас есть хотя бы несколько дней, а лучше — месяцев, чтобы заработать деньги онлайн быстро или найти работу вне сети.

Но случается так, что у человека есть всего лишь несколько часов, и тогда следует найти другое решение. К примеру, обратиться в микрофинансовую компанию, и оформить онлайн займ на карту. Сделать это можно в любое время суток, не выходя из дома.

Чтобы получить средства наверняка, следует обратиться в МФО, которая одобряет максимальное количество заявок. Одна из лидеров рынка — Майкредит, где займы получают девяносто шесть человек из ста обратившихся. Это максимальный процент.

Для оформления договора заемщику нужно пройти регистрацию на сайте, используя действующий номер телефона в качестве логина. Пароль предстоит придумать самостоятельно.

При помощи кредитного калькулятора, введя нужную сумму и срок пользования деньгами, клиент увидит полную сумму договора. Других комиссий и скрытых выплат не будет. Если все устраивает, следует максимально внимательно и полно заполнить заявку, и ожидать решения.

Как правило, для этого нужно не более десяти или двадцати минут. При положительном решении клиент соглашается с условиями договора, и деньги поступают ему на карту. Распоряжаться ними он может по своему усмотрению. А дальше стоит найти способы зарабатывания денег, чтобы вернуть займ, и иметь средства на текущие расходы.

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