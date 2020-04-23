На одном из алтайских предприятий люди с инвалидностью начали свою борьбу с коронавирусом

Рубцовское предприятие «Рассвет» переформатировалось в условиях пандемии. Работники — люди с инвалидностью, шьют защитные маски для жителей края и работников организаций. Подробнее об этом рассказал директор предприятия Евгений Козлов.

Рубцовское предприятие «Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху и общим заболеваниям, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию.

Директор «Рассвета» Евгений Козлов рассказал, что 6 апреля предприятию исполнилось 77 лет. И так совпало, что в эти же дни к ним обратилась одна из крупных организаций города с просьбой изготовить 5 тыс. защитных масок. На «Рассвете», не раздумывая, согласились.

Коронавирус , медицинская маска. CC0

Евгений Козлов,

директор предприятия «Рассвет»:

Сейчас, как и в тяжелом 1943 году, наши сотрудники — люди с ограниченными возможностями, хотят быть полезными обществу. Мы быстро переформатировались в условиях распространения коронавирусной инфекции. За месяц сшили более 7 тыс. защитных масок для разных предприятий города.

Защитные маски на заводе изготавливают из двойной бязи, за счет чего они получаются «плотными и дышащими».

Также «Рассвет» изготавливает маски с защитным экраном. Преимущественно их заказывают медицинские организации, но есть и физические лица не отстают. Плюс в том, что такие маски защищают слизистые глаз — специальные очки не требуются.

Медицинская маска , вирус. СС0

Сейчас «Рассвет» получил крупный заказ на изготовление 15 тыс. защитных масок. Реализовать его будет трудно — работников не хватает. Однако директор предприятия убежден — выход будет найден.

Евгений Козлов,

директор предприятия «Рассвет»:

Понятно, что люди с инвалидностью делают работу медленнее, чем обычные сотрудники. Им приходится задерживаться на работе. Но они готовы помочь обществу, в это трудное для всех время. Делаем все на благо нашей Родины.

Стоимость защитных масок — от 30 до 180 рублей. В зависимости от типа и назначения.