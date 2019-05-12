Как начать сортировать мусор и не превратить квартиру в склад

Как сортировать мусор
Сокращаем потребление
Перед сортировкой лучше сократить выработку мусора. Для начала, можно ограничить себя в использовании пластика. Перестать закупаться пакетами в супермаркетах, а носить с собой тканевую сумку. В Европе давно уже пользуются сумками-шоперами.
Отказ не подразумевает того, что вы немедленно должны избавиться от всего пластикового, что есть в доме. Достаточно лишь разумно использовать уже существующее и предотвратить появление нового в большом количестве.
Бумага и картон
Следующий этап — сбор макулатуры. Семья из нескольких человек может собирать в месяц около 20 кг бумаги и картона. Такое количество могло бы спасти дерево.
Выделите специальную коробку, складывайте туда только бумагу и картон.
Единственное, что может оказаться неудобным — раздельная сдача бумаги и картона в пунктах приема. Придется потратить дополнительное время на повторную сортировку. Лучше заранее позвонить в пункт приема и узнать все условия.
Пластик и стекло
Для этого потребуется чуть больше пространства.
Фактически, под каждый материал понадобится контейнер или коробка средних размеров. Туда нужно будет утрамбовывать пластиковые бутылки. Для экономии места их лучше спрессовывать. В ведро, которое вмещает всего 12 бутылок 0,5 литров, запросто поместится до 100 штук скрученной тары, поэтому для удобства откройте пустую бутылку, максимально сверните ее и закрутите крышку.
Со стеклом придется труднее — в квартире хранить битое стекло не самый безопасный вариант. Поэтому постарайтесь использовать место в квартире максимально экономно.
Определяем места для утилизации
О том, как именно вы будете избавляться от накопленного, лучше подумать заранее. Найдите самые удобные точки приема продуктов переработки. Составьте график, когда будете вывозить мусор из дома.
День экологического образования: история праздника
В России и странах СНГ День экологического образования отмечают 12 мая. Задача проводимых в этот день мероприятий — напомнить или объяснить, как нужно относиться к природе.
Ко Дню экологического образования обычно организуют форумы, конференции и выставки, проводят масштабные субботники и другие природоохранные события.