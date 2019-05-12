Как начать сортировать мусор и не превратить квартиру в склад

Чтобы бы при сортировке мусора квартира не превратилась в свалку, нужно придерживаться нескольких нехитрых правил. 12 мая, в День экологического образования, altapress.ru подготовил обзор о последовательной сортировке мусора.

Как сортировать мусор

Сокращаем потребление

Перед сортировкой лучше сократить выработку мусора. Для начала, можно ограничить себя в использовании пластика. Перестать закупаться пакетами в супермаркетах, а носить с собой тканевую сумку. В Европе давно уже пользуются сумками-шоперами.

Отказ не подразумевает того, что вы немедленно должны избавиться от всего пластикового, что есть в доме. Достаточно лишь разумно использовать уже существующее и предотвратить появление нового в большом количестве.

Бумага и картон

Следующий этап — сбор макулатуры. Семья из нескольких человек может собирать в месяц около 20 кг бумаги и картона. Такое количество могло бы спасти дерево.

Бумага СС0

Выделите специальную коробку, складывайте туда только бумагу и картон.

Единственное, что может оказаться неудобным — раздельная сдача бумаги и картона в пунктах приема. Придется потратить дополнительное время на повторную сортировку. Лучше заранее позвонить в пункт приема и узнать все условия.

Пластик и стекло

Для этого потребуется чуть больше пространства.

Пластиковые бутылки СС0

Фактически, под каждый материал понадобится контейнер или коробка средних размеров. Туда нужно будет утрамбовывать пластиковые бутылки. Для экономии места их лучше спрессовывать. В ведро, которое вмещает всего 12 бутылок 0,5 литров, запросто поместится до 100 штук скрученной тары, поэтому для удобства откройте пустую бутылку, максимально сверните ее и закрутите крышку.

Со стеклом придется труднее — в квартире хранить битое стекло не самый безопасный вариант. Поэтому постарайтесь использовать место в квартире максимально экономно.

Стекло СС0

Определяем места для утилизации

О том, как именно вы будете избавляться от накопленного, лучше подумать заранее. Найдите самые удобные точки приема продуктов переработки. Составьте график, когда будете вывозить мусор из дома.

День экологического образования: история праздника

В России и странах СНГ День экологического образования отмечают 12 мая. Задача проводимых в этот день мероприятий — напомнить или объяснить, как нужно относиться к природе.

Ко Дню экологического образования обычно организуют форумы, конференции и выставки, проводят масштабные субботники и другие природоохранные события.