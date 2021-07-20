Как написать резюме на работу, где найти образцы резюме?

Каждый второй представитель современного общества мечтает сменить род деятельности. Некоторых не устраивает показатель зарплаты или условия труда, остальные желают кардинально изменить сферу деятельности, увеличить свои доходы. Какой бы ни была основная причина, начинать поиски нового рабочего места необходимо с написания резюме. Это ваша визитка, по которой у нанимателя складывается начальное впечатление. Изучив биографические и профессиональные данные, он решает приглашать ли потенциального работника на собеседование. Необходимо грамотно и правильно все написать, что повысит шансы получить положительный ответ.

Вы можете написать резюме в формате Word. Но подготовленный документ не будет смотреться презентабельно. Кроме того, вам придётся много времени печатать. Создать резюме можно быстро и легко с помощью спецконструктора на портале rezume.info. Вы получаете завершённый документ в формате PDF. Названый сервер предлагает более 30 образцов резюме для различных современных профессий:

продавцы;

дирижеры;

менеджеры;

врачи и медперсонал;

директор;

учителя и другие.

Заполнив шаблон, вы можете сразу напечатать готовый документ или отправить его нанимателю в электронном виде. Вы заметно экономите время, но в то же время готовите своё резюме организованно. Этот документ значительно увеличит ваши шансы на получение желаемого рабочего места.

Что нужно включить в резюме?

Если вы пользуетесь программой Word, вам придётся самостоятельно определять последовательность изложения. В сервисе rezume.info представлены готовые образцы, рассчитанные на конкретную профессию. Это образцы с пустыми полями, которые нужно заполнить соответствующей личной информацией. Вводите только верные данные, поскольку вся информация досконально проверяется при приёме на работу в хорошую фирму. Даже малейшая ошибка или неточность может стать поводом для отказа.

По умолчанию вам необходимо указать следующую информацию:

образование;

рабочий стаж;

навыки и умения;

данные о себе.

На упомянутом веб-сайте есть примеры для дополнительного удобства. Важно обратить внимание, что информация должна быть представлена чётко и кратко. Вам не нужно писать полную биографию или вымышленный рассказ. Задача — донести до потенциального нанимателя свои сильные стороны и убедить его, что именно вы должны занимать ту или иную должность. Но в то же время вся информация должна быть достоверной.