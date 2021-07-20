Как написать резюме на работу, где найти образцы резюме?

Вы можете написать резюме в формате Word. Но подготовленный документ не будет смотреться презентабельно. Кроме того, вам придётся много времени печатать. Создать резюме можно быстро и легко с помощью спецконструктора на портале rezume.info. Вы получаете завершённый документ в формате PDF. Названый сервер предлагает более 30 образцов резюме для различных современных профессий:
- продавцы;
- дирижеры;
- менеджеры;
- врачи и медперсонал;
- директор;
- учителя и другие.
Заполнив шаблон, вы можете сразу напечатать готовый документ или отправить его нанимателю в электронном виде. Вы заметно экономите время, но в то же время готовите своё резюме организованно. Этот документ значительно увеличит ваши шансы на получение желаемого рабочего места.
Что нужно включить в резюме?
Если вы пользуетесь программой Word, вам придётся самостоятельно определять последовательность изложения. В сервисе rezume.info представлены готовые образцы, рассчитанные на конкретную профессию. Это образцы с пустыми полями, которые нужно заполнить соответствующей личной информацией. Вводите только верные данные, поскольку вся информация досконально проверяется при приёме на работу в хорошую фирму. Даже малейшая ошибка или неточность может стать поводом для отказа.
По умолчанию вам необходимо указать следующую информацию:
- образование;
- рабочий стаж;
- навыки и умения;
- данные о себе.
На упомянутом веб-сайте есть примеры для дополнительного удобства. Важно обратить внимание, что информация должна быть представлена чётко и кратко. Вам не нужно писать полную биографию или вымышленный рассказ. Задача — донести до потенциального нанимателя свои сильные стороны и убедить его, что именно вы должны занимать ту или иную должность. Но в то же время вся информация должна быть достоверной.