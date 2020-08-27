Как найти работу на лучших условиях осенью 2020 года

Как работает ассистент Авито Работы
На Авито более 400 тысяч вакансий для грузчиков, продавцов, администраторов, водителей, рабочих и других специалистов. Недавно в разделе Авито Работа появилась технология, с помощью которой искать подходящие предложения и откликаться на них стало еще удобнее — ассистент Авито Работы.
Он общается с соискателями в чате, задает им несколько ключевых вопросов о будущей работе и сразу же выдает список подходящих предложений. Такое общение занимает не более пяти минут, необходимость часами просматривать вакансии пропадает.
Чтобы начать переписку с ассистентом Авито Работы, нужно зарегистрироваться на Авито (можно через аккаунт одной из популярных социальных сетей), зайти во вкладку «Работа».
Вверху экрана появится сообщение: «Ассистент Авито Работы подберет для вас вакансии за пару минут». Вкладка для общения откроется, когда вы нажмете на кнопку «Начать чат».
О чем спрашивает ассистент Авито Работы
Ассистент Авито задаст вам ключевые вопросы, ответы на которые нужны, чтобы подыскать подходящую для вас работу. Он уточнит:
- какая работа вас интересует,
- какой график вам подходит,
- возраст,
- пол,
- какой район города вы рассматриваете.
После этого сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат. Если какое-то вас заинтересует, то вы сможете ответить на него за пару кликов.
Вся ключевая информация, которую вы написали ассистенту Авито о себе, будет отправлена потенциальным работодателям при отклике на вакансию. Так вам не придется много раз отвечать на одни и те же вопросы компаниям, которые вам перезвонят.
Повторно вводить информацию о себе, чтобы пользоваться ассистентом Авито, не нужно. Он ежедневно будет присылать вам несколько подходящих вакансий. Кроме того, вы сможете запрашивать их больше, нажав в чате кнопку «Показать еще вакансии».
Как повысить шансы найти хорошую работу
Эксперты Авито дают несколько советов, которые помогут найти наиболее подходящую вам работу — с удобным графиком, рядом с домом и с лучшей зарплатой.
- Откликайтесь минимум на 10 вакансий в день: это повысит шансы получить больше предложений и выбрать лучшее.
- Постарайтесь быстро отвечать работодателям, чтобы привлекательная позиция не досталась кому-то еще.
- Будьте в меру настойчивы. Если работодатель не ответил на ваш отклик, позвоните или напишите ему сами. Авито не скрывает прямые контакты работодателей, поэтому им всегда можно дозвониться. Так вы расширите круг поиска.