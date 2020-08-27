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Как найти работу на лучших условиях осенью 2020 года

Начало осени — отличное время для поиска работы. Дачный сезон заканчивается, появляется больше свободного времени. А работодатели размещают много новых вакансий, есть из чего выбрать. Главное — «не утонуть» в десятках предложений и быстро найти подходящее. С этой задачей поможет справиться ассистент Авито Работы. Он находит работу с лучшими условиями за несколько минут.

Собеседование.
Собеседование.
Пресс-служба Авито.

Как работает ассистент Авито Работы

На Авито более 400 тысяч вакансий для грузчиков, продавцов, администраторов, водителей, рабочих и других специалистов. Недавно в разделе Авито Работа появилась технология, с помощью которой искать подходящие предложения и откликаться на них стало еще удобнее — ассистент Авито Работы.

Он общается с соискателями в чате, задает им несколько ключевых вопросов о будущей работе и сразу же выдает список подходящих предложений. Такое общение занимает не более пяти минут, необходимость часами просматривать вакансии пропадает.

Чтобы начать переписку с ассистентом Авито Работы, нужно зарегистрироваться на Авито (можно через аккаунт одной из популярных социальных сетей), зайти во вкладку «Работа».

Вверху экрана появится сообщение: «Ассистент Авито Работы подберет для вас вакансии за пару минут». Вкладка для общения откроется, когда вы нажмете на кнопку «Начать чат».

Чтобы начать переписку с ассистентом нужно зарегистрироваться на Авито.
Чтобы начать переписку с ассистентом нужно зарегистрироваться на Авито.
Пресс-служба Авито.

О чем спрашивает ассистент Авито Работы

Ассистент Авито задаст вам ключевые вопросы, ответы на которые нужны, чтобы подыскать подходящую для вас работу. Он уточнит:

  • какая работа вас интересует,
  • какой график вам подходит,
  • возраст,
  • пол,
  • какой район города вы рассматриваете.

После этого сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат. Если какое-то вас заинтересует, то вы сможете ответить на него за пару кликов.

Вся ключевая информация, которую вы написали ассистенту Авито о себе, будет отправлена потенциальным работодателям при отклике на вакансию. Так вам не придется много раз отвечать на одни и те же вопросы компаниям, которые вам перезвонят.

Повторно вводить информацию о себе, чтобы пользоваться ассистентом Авито, не нужно. Он ежедневно будет присылать вам несколько подходящих вакансий. Кроме того, вы сможете запрашивать их больше, нажав в чате кнопку «Показать еще вакансии».

Сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат.
Сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат.
Пресс-служба Авито.

Как повысить шансы найти хорошую работу

Эксперты Авито дают несколько советов, которые помогут найти наиболее подходящую вам работу — с удобным графиком, рядом с домом и с лучшей зарплатой.

  • Откликайтесь минимум на 10 вакансий в день: это повысит шансы получить больше предложений и выбрать лучшее.
  • Постарайтесь быстро отвечать работодателям, чтобы привлекательная позиция не досталась кому-то еще.
  • Будьте в меру настойчивы. Если работодатель не ответил на ваш отклик, позвоните или напишите ему сами. Авито не скрывает прямые контакты работодателей, поэтому им всегда можно дозвониться. Так вы расширите круг поиска.
Поиск работы.
Поиск работы.
Пресс-служба Авито.
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