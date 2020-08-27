Как найти работу на лучших условиях осенью 2020 года

Начало осени — отличное время для поиска работы. Дачный сезон заканчивается, появляется больше свободного времени. А работодатели размещают много новых вакансий, есть из чего выбрать. Главное — «не утонуть» в десятках предложений и быстро найти подходящее. С этой задачей поможет справиться ассистент Авито Работы . Он находит работу с лучшими условиями за несколько минут.

Как работает ассистент Авито Работы

На Авито более 400 тысяч вакансий для грузчиков, продавцов, администраторов, водителей, рабочих и других специалистов. Недавно в разделе Авито Работа появилась технология, с помощью которой искать подходящие предложения и откликаться на них стало еще удобнее — ассистент Авито Работы.

Он общается с соискателями в чате, задает им несколько ключевых вопросов о будущей работе и сразу же выдает список подходящих предложений. Такое общение занимает не более пяти минут, необходимость часами просматривать вакансии пропадает.

Чтобы начать переписку с ассистентом Авито Работы, нужно зарегистрироваться на Авито (можно через аккаунт одной из популярных социальных сетей), зайти во вкладку «Работа».

Вверху экрана появится сообщение: «Ассистент Авито Работы подберет для вас вакансии за пару минут». Вкладка для общения откроется, когда вы нажмете на кнопку «Начать чат».

Чтобы начать переписку с ассистентом нужно зарегистрироваться на Авито. Пресс-служба Авито.

О чем спрашивает ассистент Авито Работы

Ассистент Авито задаст вам ключевые вопросы, ответы на которые нужны, чтобы подыскать подходящую для вас работу. Он уточнит:

какая работа вас интересует,

какой график вам подходит,

возраст,

пол,

какой район города вы рассматриваете.

После этого сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат. Если какое-то вас заинтересует, то вы сможете ответить на него за пару кликов.

Вся ключевая информация, которую вы написали ассистенту Авито о себе, будет отправлена потенциальным работодателям при отклике на вакансию. Так вам не придется много раз отвечать на одни и те же вопросы компаниям, которые вам перезвонят.

Повторно вводить информацию о себе, чтобы пользоваться ассистентом Авито, не нужно. Он ежедневно будет присылать вам несколько подходящих вакансий. Кроме того, вы сможете запрашивать их больше, нажав в чате кнопку «Показать еще вакансии».

Сервис отфильтрует наиболее подходящие предложения и отправит вам ссылки на них в чат. Пресс-служба Авито.

Как повысить шансы найти хорошую работу

Эксперты Авито дают несколько советов, которые помогут найти наиболее подходящую вам работу — с удобным графиком, рядом с домом и с лучшей зарплатой.

Откликайтесь минимум на 10 вакансий в день: это повысит шансы получить больше предложений и выбрать лучшее.

Постарайтесь быстро отвечать работодателям , чтобы привлекательная позиция не досталась кому-то еще.

чтобы привлекательная позиция не досталась кому-то еще. Будьте в меру настойчивы. Если работодатель не ответил на ваш отклик , позвоните или напишите ему сами. Авито не скрывает прямые контакты работодателей , поэтому им всегда можно дозвониться. Так вы расширите круг поиска.