Как не купить кота в мешке и значительно сэкономить на теплице

Однажды придет такое время, когда обычные магазины канут в лету, а пока пользователи набивают шишки, делая покупки в интернет-магазинах. Вместо шикарного платья приходит тряпка на три размера больше, вместо набора отверток — детские игрушки.

Как правило, доверяя красивым фотографиям на сайтах, мы делаем заказ и, по сути, покупаем кота в мешке. Либо придет качественный товар, соответствующий описанию и ожиданиям, либо непригодного качества — это главная проблема заказов через интернет. Конечно, товар обменяют или вернут деньги, но нервы потрачены и, самое главное, драгоценное время.

Часто задумываешься: «А делать ли заказы вообще?» Тратить деньги, ждать, а потом нервничать и жалеть, что самостоятельно не купил товар в обычном магазине. А если товар габаритный, который невозможно разместить на полках магазина, вероятность того, что придет не тот, еще больше. При сегодняшнем обилии интернет-магазинов всегда найдется хоть один недобросовестный продавец.

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