Как не потерять прибыль фермерам

Как и несколько десятков лет назад, в нашем крае большая часть фермеров использует напольное хранение зерна. Для его организации необходима площадка больших размеров и техника для перемещения. Этот метод является универсальным. Но он не всегда подходит современным сельскохозяйственным предприятиям по причине отсутствия условий для сохранения первоначального качества готовой продукции. В таких условиях велика вероятность потери качества зерна, ввиду прямого воздействия природных факторов. Так, фермеры могут потерять часть урожая, что напрямую отразится на конечной прибыли.

Сегодня среди способов хранения зерна появляются новые тренды. Прекрасной заменой устаревшему методу являются силосы для хранения зерна. После подработки, зерно сразу загружают в силос, где оно хранится без потерь, также их можно использовать как буферные ёмкости для зерносушилки. Помимо прочего, в силосе есть возможность смешивать зерно и получать партии любого заданного качества. А имеющиеся напольные склады разумнее задействовать под товарное зерно.

Этой весной на Алтае открылось первое и единственное производство в Сибири силосов для хранения зерновых культур. Компания — производитель ООО «Комплекс Агро», уже поставляет их по всей России и в Казахстан, не исключено, что совсем скоро они завоюют рынок дальнего зарубежья. Ведь силосы дешевле, быстрее и главное эффективнее напольных зернохранилищ. Помимо прочего, силосы можно построить в льготный кредит до 5%*

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