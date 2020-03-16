Как не потерять прибыль фермерам

Сегодня среди способов хранения зерна появляются новые тренды. Прекрасной заменой устаревшему методу являются силосы для хранения зерна. После подработки, зерно сразу загружают в силос, где оно хранится без потерь, также их можно использовать как буферные ёмкости для зерносушилки. Помимо прочего, в силосе есть возможность смешивать зерно и получать партии любого заданного качества. А имеющиеся напольные склады разумнее задействовать под товарное зерно.
Этой весной на Алтае открылось первое и единственное производство в Сибири силосов для хранения зерновых культур. Компания — производитель ООО «Комплекс Агро», уже поставляет их по всей России и в Казахстан, не исключено, что совсем скоро они завоюют рынок дальнего зарубежья. Ведь силосы дешевле, быстрее и главное эффективнее напольных зернохранилищ. Помимо прочего, силосы можно построить в льготный кредит до 5%*
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