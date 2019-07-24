Как не прогореть с горящим туром: 8 признаков надежной турфирмы

Сегодня мы постараемся максимально полно и развернуто рассмотреть целый комплекс показателей, без которых туристическая компания в 2019 году не может считаться профессиональной и надежной.

Поговорим о наболевшем? Фирм много, но начинаешь выбирать и задумываешься, кому доверить свои кровные. Ведь отпуск — долгожданное событие для всех членов семьи. Энергия моря, сосен, знакомство с новыми культурами и мирами прошлого дают серьезный заряд бодрости и вдохновения порой на год вперед. Как не ошибиться в выборе?

1. Адрес официального сайта начинается с https://

Всего одна дополнительная буква «s» к адресу, и любая фирма становится надежной? Что за ерунда, скажете Вы, и в какой-то мере будете правы. Ведь это лишь один из нюансов. Но, как когда-то в мультфильме, из имени «Победа» убрать 2 буквы, и она превращается в «Беду». Сайты с http:// - давно устаревшая версия, которая, увы, в 2019 году можете принести посетителю ряд сложностей.

Обращали внимание, что рядом с адресом в строке поиска теперь появляется «зеленый замочек»? Это так называемое «защищенное соединение», которыми поисковые системы Яндекс и Гугл помечают турсайты с максимальной безопасностью для клиента. На таких интернет-ресурсах Вы можете оставлять заявки с персональными данными, делать покупки по банковской карте и просто читать полезную информацию без риска кражи Ваших личных контактов.

Если компания принимает оплату за тур онлайн, обязательным условием является размещение полных реквизитов предприятия в профильных разделах.

2. Есть офис продаж , а не только представительство в Интернете

97% горящих туров по всем направлениям реализуется онлайн, но одновременно с этим фактом все ведущие туркомпании имеют «живые» офисы, в которые потребитель может прийти за консультацией к эксперту по стране, задать вопросы, при желании оплатить поездку наличными, сдать документы на визу и при отсутствии дома принтера получить пакет выездных документов.

Все это входит в понятие сервиса, собственно, за ним Вы и обращаетесь к лидеру рынка, а не к «девочке», которая вчера закончила курсы по туризму, а сегодня решила, что умеет продавать туры из дома.

Часы работы офиса должны быть фиксированными, а не «по записи». То есть на сайте должно быть указано, что фирма работает с 10.00 до 21.00, а не «запишитесь заранее и необходимо оформить пропуск». Последнее означает, скорее всего, что штатных сотрудников у турагентства нет, они приходящие и официально не оформлены, соответственно юридических обязательств перед Вами в случае оформления тура иметь не будут.

3. Фактическое расположение офиса совпадает с юридическим адресом компании

Сейчас это законодательное требование на территории России для всех существующих предприятий, не только сферы туризма. ООО, к 1 января 2019 года не сумевшие привести этот параметр к норме, получают от территориальной налоговой инспекции так называемую пометку «о недостоверности данных» и в любое время могут быть ликвидированы по распоряжению ИФНС.

Наш принцип такой: если компания планирует развиваться в долгосрочной перспективе, она не допустит внесения публичной отметки «о недостоверности сведений» в свои документы, так как это может стать неисправимым ударом по репутации. Поэтому добросовестные предприниматели оформляют документацию своевременно, дабы не волновать ни себя, ни сотрудников, и уж тем более не заставлять нервничать клиентов, оплативших их услуги.

4. Нет скрытых доплат , в том числе комиссий за онлайн-эквайринг

С 1 октября 2018 года все торговые точки обязаны принимать оплату за свои товары и услуги банковской картой без дополнительных комиссий. Если в турфирме Вам предлагают к стоимости тура, указанной на сайте туроператора, еще доплатить 2−3% комиссию банка за онлайн-эквайринг, найдите другую компанию. Поверьте, большинство надежных турагентств соблюдает требование закона и дорожит своими клиентами.

5. «Живые» группы в социальных сетях

Сколько представительств должно быть у современного турагентства в соцсетях? Чем больше, тем лучше. Идеально, если и в Инстаграмме, и в Фейсбуке, и В Контакте, и в Твиттере. И главный показатель — ежедневное обновление полезной информации, а не только акции и горящие туры. Это могут быть обзоры по интересным местам мира, видеорепортажи из путешествий клиентов, фотоотчеты экспертов из рекламных туров, лайфхаки и новости туризма. В общем, тот, кто хочет развиваться и быть полезным своему потенциальному клиенту, делает это каждый день, а не от случая к случаю.

Эксперты по туризму продают то, что знают и видели сами и с радостью делятся этой информацией в профильных группах. Хороший признак — если Вы можете задать им вопрос в социальной сети и оперативно получить на него ответ.

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6. Разнообразие маршрутов и видов отдыха

Если на сайте Вы видите только Египет и Турцию, а менеджер при первом обращении начинает Вам рассказывать, что самое улетное — это 2 универсальных массовых направления, значит, скорее всего, в компании работает 1 эксперт, который знает только Египет и Турцию :)

В профессиональную туркомпанию стоит обращаться, в том числе, потому, что она может предложить Вам новые идеи и авторские машруты, которые самому не приходят в голову.

Разнообразие маршрутов и видов отдыха — вот что отличает прогрессивное турагентство от «середнячка», который продает исключительно готовые турпакеты на чартерах. Хотя, безусловно, весь ассортимент групповых маршрутов должен быть в активе.

7. Удобный онлайн-поиск туров

Идеально его наличие как сайта, так и внутри каждого раздела по стране. В противном случае корпоративный сайт турфирмы превращается в энциклопедию. Цены должны быть актуальны, то есть обновляться не реже нескольких раз в день, с удобным интерфейсом, базой горящих туров, описаниями отелей, авиаперелетов, с рейтингом по отзывам.

8. Наличие полезных сервисов для туристов

Здесь нет единого рецепта: Вы как потенциальный турист с первого касания с сайтом и сотрудниками должны чувствовать, что владельцу компании не все равно, станете Вы клиентом или пройдете мимо.

Возможность оставить обратный звонок, воспользоваться календарем низких цен на туры с вылетом из своего города, круглосуточное онлайн-бронирование без комиссии, награды и дипломы специалистов, акции и скидки — все, что может Вам помочь сделать выбор в пользу компании, должно быть в свободном доступе.