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Как необычно отметить день рождения в Барнауле

Ежегодно сотни тысяч барнаульцев задаются этим вопросом в поисках необычных идей для праздника. А чтобы найти оригинальную идею для дня рождения было легче, мы составили подборку интересных способов отпраздновать этот день! Кстати, все идеи ниже подходят и для взрослых, и для детей.

Квест в реальности.
Квест в реальности.
Реалити-квест "Взаперти".
1
Шоу-игра по мотивам известных ТВ-игр

Бывало ли такое, что вы, смотря популярные игровые шоу на ТВ, думали «вот бы и нам попасть в „телек“ и поучаствовать в игре»? Наверняка, такая мысль проносилась у вас в голове. И это стало возможным в Барнауле! Устройте на свой день рождения настоящее ТВ-шоу с ведущим, диджеем и веселыми конкурсами из разнообразных телешоу. Таких как «Студия союз», «Угадай мелодию», «Где логика?» и других. Такой день рождения запомнится азартом, весельем и громким смехом! Кстати, такое развлечение подойдет как для небольшой компании от 6 человек, так и крупной группе до 50 участников. Стоимость игры начинается от 600 рублей за участника.

Подробнее о шоу-игре «Миксер» >>

2
Квесты в реальности

Слышали про игру, в которой вас закрывают в необычном помещении с загадками и вам нужно выбраться оттуда за 60 минут? Это и есть квест в реальности! В Барнауле существует большой выбор локаций, поэтому вы можете устроить себе или детям день рождения на любой вкус: страшный, приключенческий, детективный. Выбирайте квест, собирайте команду из 2−6 человек и отправляйтесь навстречу приключениям! Квест на день рождения запомнится вашим гостям своей оригинальностью, ведь это совсем не обычное времяпровождение. В среднем стоимость квеста начинается от 500 рублей за человека.

Выбрать квест можно здесь >>

3
Выездные квесты

Помимо квестов в реальности есть другой вид подобного развлечения — выездные квесты. Этот формат отлично подойдет для активного дня рождения. Хороший пример выездного квеста — это игра «Сокровища Форта» по мотивам французского телешоу. Вашу компанию организаторы поделят на команды, которые будут идти по своему маршруту и проходить самые необычные испытания: на ловкость, смелость, командную работу, меткость и смекалку. Организаторы отмечают, что день рождения в стиле выездного квеста лучше всего проходит на свежем воздухе: на территории парка, базы отдыха или частного придомового участка. Цена на выездные квесты начинается от 800 рублей за участника.

Подробности о выездных квестах >>

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что его самое важное то, чтобы вам нравилась его тематика. Ведь это ваш день рождения! Поэтому если вы любите адреналин и экстрим, то выбирайте страшный квест. Если же предпочитаете веселый и непринужденный отдых, то закажите на день рождения шоу-игру. Надеемся, мы хотя бы немного облегчили ваш выбор!

Информация о стоимости действительна на момент размещения. (12+)

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