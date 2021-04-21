Как необычно отметить день рождения в Барнауле

Бывало ли такое, что вы, смотря популярные игровые шоу на ТВ, думали «вот бы и нам попасть в „телек“ и поучаствовать в игре»? Наверняка, такая мысль проносилась у вас в голове. И это стало возможным в Барнауле! Устройте на свой день рождения настоящее ТВ-шоу с ведущим, диджеем и веселыми конкурсами из разнообразных телешоу. Таких как «Студия союз», «Угадай мелодию», «Где логика?» и других. Такой день рождения запомнится азартом, весельем и громким смехом! Кстати, такое развлечение подойдет как для небольшой компании от 6 человек, так и крупной группе до 50 участников. Стоимость игры начинается от 600 рублей за участника.
Подробнее о шоу-игре «Миксер» >>
Слышали про игру, в которой вас закрывают в необычном помещении с загадками и вам нужно выбраться оттуда за 60 минут? Это и есть квест в реальности! В Барнауле существует большой выбор локаций, поэтому вы можете устроить себе или детям день рождения на любой вкус: страшный, приключенческий, детективный. Выбирайте квест, собирайте команду из 2−6 человек и отправляйтесь навстречу приключениям! Квест на день рождения запомнится вашим гостям своей оригинальностью, ведь это совсем не обычное времяпровождение. В среднем стоимость квеста начинается от 500 рублей за человека.
Помимо квестов в реальности есть другой вид подобного развлечения — выездные квесты. Этот формат отлично подойдет для активного дня рождения. Хороший пример выездного квеста — это игра «Сокровища Форта» по мотивам французского телешоу. Вашу компанию организаторы поделят на команды, которые будут идти по своему маршруту и проходить самые необычные испытания: на ловкость, смелость, командную работу, меткость и смекалку. Организаторы отмечают, что день рождения в стиле выездного квеста лучше всего проходит на свежем воздухе: на территории парка, базы отдыха или частного придомового участка. Цена на выездные квесты начинается от 800 рублей за участника.
Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что его самое важное то, чтобы вам нравилась его тематика. Ведь это ваш день рождения! Поэтому если вы любите адреналин и экстрим, то выбирайте страшный квест. Если же предпочитаете веселый и непринужденный отдых, то закажите на день рождения шоу-игру. Надеемся, мы хотя бы немного облегчили ваш выбор!
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