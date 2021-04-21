Как необычно отметить день рождения в Барнауле

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Шоу-игра по мотивам известных ТВ-игр

Бывало ли такое, что вы, смотря популярные игровые шоу на ТВ, думали «вот бы и нам попасть в „телек“ и поучаствовать в игре»? Наверняка, такая мысль проносилась у вас в голове. И это стало возможным в Барнауле! Устройте на свой день рождения настоящее ТВ-шоу с ведущим, диджеем и веселыми конкурсами из разнообразных телешоу. Таких как «Студия союз», «Угадай мелодию», «Где логика?» и других. Такой день рождения запомнится азартом, весельем и громким смехом! Кстати, такое развлечение подойдет как для небольшой компании от 6 человек, так и крупной группе до 50 участников. Стоимость игры начинается от 600 рублей за участника.

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