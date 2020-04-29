Золотая сеть - это качественный ювелирный магазин, который открылся в марте 2020 года в Москве. Широкий ассортимент ювелирных изделий высочайшей пробы и ориентированность на покупателя быстро принесла компании свои плоды. И сегодня ювелирный магазин предлагает всем желающим вступить в партнерскую программу, чтобы перейти на новый уровень жизни, посвятить время любимому делу и уйти с ненавистной работы, которая отнимает все силы.
Ювелирные украшения — это именно та ниша бизнеса, которая никогда не потеряет своей актуальности. Золото, драгоценные камни и обручальные кольца требуются покупателям как в безоблачные дни, так и в кризис. Это твердая валюта, которая никогда не выйдет из моды.
Россия входит в пятерку стран мира по добыче золота и алмазов. Именно поэтому, выбирая в качестве основного источника дохода ювелирный бизнес, невозможно прогадать! Вступая в партнерскую программу компании «Золотая сеть» можно рассчитывать на максимальную отдачу, тем более, что на данный момент существует возможность попасть в первые ряды молодого и перспективного бизнеса. Участники смогут получить до 400 процентов дохода только за первый год, при этом тратя на работу гораздо меньше времени и сил, чем в офисе. Теперь не нужно тратить свою жизнь на начальников, которые требуют максимальной отдачи и платят за это копейки. Ведь есть уникальная возможность позаботиться о своем безоблачном будущем самостоятельно!
Компания «Золотая сеть» — это новый профессиональный ювелирный магазин, который практикует полное ориентирование на клиента. Консультанты обеспечивают грамотное и вежливое обслуживание гостям салона, а также с удовольствием помогают при выборе ювелирного украшения. Ассортимент стильных классических украшений регулярно пополняется новыми уникальными моделями из лучших драгоценных камней и металлов.
Мотивация и перспективы
Магазин «Золотая сеть» мотивирует своих участников. Это важно для достижения поставленных целей и высоких результатов в совместной работе. Для участников программы предусмотрены специальные системы бонусного и внутрикорпоративного поощрения. Бонусы не только помогут двигаться вперед, преодолевая все преграды, но также позволят зарабатывать еще больше в совместном ювелирном бизнесе. Кроме того, «Золотая сеть» предлагает своим партнерам деловые завтраки, на которых можно пообщаться с успешными лидерами, которые мотивируют и вдохновляют своим примером новых участников.
Партнерская программа ювелирного магазина «Золотая сеть» — это взаимовыгодное сотрудничество на понятных обеим сторонам условиях. Для того, чтобы стать членом клуба, нужно совершить покупки в магазине на сумму 10 000 рублей, или пригласить гостя по специальной ссылке. При условии, если новый гость приобретет в магазине товаров на сумму 2000 рублей, партнер получает возможность стать членом клуба. Осуществление выплат происходит в виде кэшбека, который переводится на карту партнера. Первый перевод можно получить уже через неделю после регистрации в программе. Это выгодный вариант для тех, кто хочет зарабатывать на своих условиях и быть начальником самому себе.
Сотрудничество с магазином «Золотая сеть» исключает риски для партнеров. Компания заранее подготовила все необходимые инструменты раскрутки, а грамотные специалисты продумали стратегию для будущих партнеров. Чтобы войти в ювелирный бизнес не нужно никаких затрат и вложений. Не нужно даже ломать голову над бизнес-планом. Остается только построить свою успешную структуру на основе готовых материалов. От участников программы требуется лишь четкое соответствие маркетинговому плану и несколько часов свободного времени в день. Причем за эти несколько часов получится заработать гораздо больше, чем на нудной работе в офисе, плоды которой пожинает только начальство.
Преимущества сотрудничества с компанией «Золотая сеть»
Сотрудничество с ювелирной компанией «Золотая сеть» — это быстрый и удобный способ создания бизнеса с нуля в нише, которая никогда не утратит своей популярности. Программа партнерства обеспечивает участникам следующие преимущества:
- Удобный рабочий график, который каждый участник подбирает исходя из собственного распорядка дня.
- Возможность работать прямо из дома. Для того, чтобы зарабатывать деньги и стать успешным бизнесменом не нужно каждое утро подолгу собираться и стоять в пробках по пути до рабочего места.
- Возможность работать удаленно из любой точки мира. Нужен только интернет и любое электронное устройство, смартфон или ноутбук.
- Готовые продукты для развития и раскрутки бизнеса. Маркетинговый план, логотипы и рекламные инструменты — все это имеется в бесплатном доступе для новых партнеров.
- Выход на новый уровень жизни. Возможность зарабатывать больше, тратя минимальное время на работу.
- Самосовершенствование и ежедневная мотивация. Компания предлагает своим новым партнерам общение с более опытными специалистами, бизнес-завтраки, систему поощрительных бонусов и другие положительные моменты сотрудничества.
- Самостоятельное определение темпов развития и карьерного роста.
Компания «Золотая семь» вывела бизнес на новый уровень. Это финансовая независимость, возможность заниматься тем, что действительно интересно и работа на себя в одном флаконе. Теперь не нужно тратить уйму времени на успех, который достанется другому человеку. Бизнес с ювелирной компанией — это вложение в будущее, развитие и участие в выгодной нише. Ведь ювелирные украшения никогда не выйдут из моды. Особенно если речь идет об изделиях магазина «Золотая сеть». Компания предлагает клиентам лучшее качество исполнения ювелирных украшений и материалы самой высшей пробы, а также широкий ассортимент товаров, который регулярно пополняется изящными и уникальными моделями.
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