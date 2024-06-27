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Как обеспечить устойчивость стенок котлованов

При выполнении земляных работ нужно проявить повышенную осторожность и внимание, так как стенки могут самопроизвольно спускаться. Это актуально для местности с подвижными грунтами. Чтобы минимизировать риски, создать безопасные условия для выполнения работ на практике используется метод стена в грунте. При этой технологии можно безопасно проводить строительные работы любого объема и сложности даже в условиях плотной застройки. Расположенные в непосредственной близости объекты не пострадают.

Метод «стена в грунте» позволяет безопасно проводить строительные работы.
Метод «стена в грунте» позволяет безопасно проводить строительные работы.
Источник: компания «Основпроект».

Для реализации метода «стена в грунте» нужно привлекать на строительную площадку опытных мастеров, которые знают все тонкости и особенности технологии. Не все застройщики и даже крупные строительные компании располагают такими кадрами. Помощь в решении этого вопроса предлагает компания ООО «Основа». Сотрудники готовы выполнить строительство стены в грунте при устройстве подпорных стенок, подземных паркингов, туннелей разной протяженности. Для выполнения работ привлекается спецтехника и профессиональное оборудование, что позволяет реализовывать проекты любой сложности оперативно.

Непосредственно до начала работ на площадку выезжает представитель компании. Он проводит осмотр объекта, собирает необходимые данные, чтобы оценить фронт работ. После выполнения расчетов определяются точные сроки выполнения поставленной задачи и итоговая стоимость. Во время работы мастера компании четко следуют технологии, что обеспечивает качество реализации. Дополнительным гарантом выступает официальный договор, который заключается с каждым клиентом. В нем прописываются обязательства исполнителя, а также четкие сроки и итоговая цена. К работам привлекается только аттестованный персонал компании ООО «Основа». Отсутствие посредников исключает дополнительные наценки.

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