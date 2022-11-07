7 ноября
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Потребитель

Как облако билайн обеспечило бесперебойную работу ИТ-сервисов «Новосибирскэнергосбыта»

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания DataFort, принадлежащая «ВымпелКом» (бренд билайн), помогли АО «Новосибирскэнергосбыт» реализовать стратегию диджитал трансформации предприятия.

ЛЭП.
ЛЭП.
Фото: https://ru.freepik.com/ автор: jplenio1

В рамках проекта по созданию цифрового энергосбыта корпоративная инфраструктура АО «Новосибирскэнергосбыт» была перенесена на облачную площадку DataFort. Миграция позволила предприятию оптимизировать расходы на ИТ, обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойную работу высоконагруженных систем, а также снизить time-to-market* новых цифровых продуктов.

До миграции в «облака» компания «Новосибирскэнергосбыт» для размещения корпоративной инфраструктуры использовала собственные вычислительные мощности, на базе которых были развернуты различные бизнес-приложения, биллинговые системы и сервисы для решения других корпоративных ИТ-задач. Однако для реализации стратегии цифровой трансформации «Новосибирскэнергосбыт» требовалось не только увеличить объем вычислительных ресурсов, но и повысить уровень доступности ИТ-систем до 99.982%.

Анализ различных вариантов модернизации ИТ-инфраструктуры показал, что отказ от наращивания расходов на собственное оборудование и переход на «облачные» решения будет наиболее целесообразным решением.

Объединенная команда билайн и DataFort обеспечила полную поддержку миграции сервисов Новосибирскэнергосбыта: специалисты взяли на себя разработку плана, графика и проведение всех мероприятий по переносу данных. Процесс занял меньше полугода, при этом работы по миграции сервисов прошли незаметно для пользователей.

Бирюков Олег,
директор корпоративного бизнеса региона Восток:

«Перенос ИТ-инфраструктуры в облако — это возможность перераспределить финансовую модель в сторону операционных затрат, снизить расходы, а также, что особенно актуально в текущий момент, обеспечить бесперебойную работу систем и повысить их отказоустойчивость. Переход на облачные решения гарантирует высокую доступность онлайн-сервисов — компания может масштабировать ресурсы и сохранять стабильность работы даже при пиковых нагрузках, например, когда клиенты массово передают показания счетчиков».

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

Билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

* time-to-market — время выхода на рынок.

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