Как обрести фанатов в ТикТок?

Мало у кого повернется язык назвать ТикТок обычной социальной сетью, ведь это место, где можно расслабиться и насладиться любимыми песнями и веселыми музыкальными клипами. Более правильным определением для ТикТок является термин «платформа для развлекательного контента». Тут можно найти и начинающих певцов, записывающих каверы на популярные песни, и клипмейкеров, создающих невероятные шедевры, от которых невозможно оторвать взгляд, и даже актеров-юмористов, креативный подход которых просто не может не веселить. Вы точно найдете, чем себя занять в ТикТок.

Почему ТикТок так популярен?

Социальная сеть по большей части предназначена для создания и публикации коротких видеороликов или же онлайн-трансляций. Таким образом, пользователи могут делиться своим творчеством со всем миром, создавать дуэты, комментировать, снимать видео-реакции, обсуждать ролики в личных сообщениях и еще много чего другого. Если раньше среди пользователей ТикТок по большей части была молодежь, то сейчас можно встретить представителей самых разных возрастных групп. Такую любовь среди юзеров ТикТок обрел благодаря своей легкой и расслабляющей атмосфере, наполненной весельем. Тут редко можно встретить серьезный контент вроде научно-популярной тематики.

Успешность ТикТок в современных реалиях вполне объяснима: нынешний быстрый ритм жизни совершенно не дает возможности пользователям насладиться лонгридами или даже слишком длинными видео. Поэтому пришла мода на визуальный контент, который, как правило, не требует слишком вдумчивого подхода. Причина проста: в эру информационных технологий наш мозг практически пересыщается ежедневно поступающими в него тоннами информации. Поэтому современное общество стремится хоть немножечко снять напряжение с мозга за счет легкого развлекательного контента. С каждым днем пользователи все чаще признают, что наиболее предпочтительным способом получать информацию являются преимущественно видео.

С появлением моды на подобный контент именно ТикТок подарил шанс многим людям раскрыть свои таланты и представить их публике или же просто выразить свою точку зрения по, практически, любому вопросу и найти единомышленников. За счет отсутствия чрезмерного официоза или каких-либо строгих стандартов по содержанию контента в ТикТок, многие поступки и точки зрения воспринимаются совершенно по-другому. Даже к выходящему за грани хайпу относятся с большим снисхождением. Поэтому людей, желающих стать звездами ТикТок, становится все больше, а это значит — конкуренция. Как и в любой социальной сети, только развивающиеся тиктокеры редко обходятся без накрутки, иначе шансы по-быстрее попасть в топ рекомендаций катастрофически малы. Продвижение нового блога требует серьезных усилий и накрутка является одним из лучших способов сделать так, чтобы эти усилия окупились.

Для кого продвижение в ТикТок необходимо в первую очередь?

Если отвечать на этот вопрос, опираясь на основные тренды ТикТок и тематику большинства контента, то ответ очевиден — это одно из лучших мест для раскрутки творческих личностей:

Тут певцы могут перепевать известные синглы и удивлять публику новым нестандартным исполнением;

Эта видеоплатформа идеально подходит для танцоров , ведь все самые модные треки под рукой , а публика с удовольствием посмотрит и оценит танец под любимую композицию;

ведь все самые модные треки под рукой а публика с удовольствием посмотрит и оценит танец под любимую композицию; Актеры юмористического жанра здесь быстро найдут почитателей , так как это направление пользуется огромнейшим успехом в ТикТок;

так как это направление пользуется огромнейшим успехом в ТикТок; Видеоблогеры тут тоже не останутся без внимания , ведь это возможность коротко и живо выражать свое мнение по любому вопросу и тут же получать отклик. Кроме того , большинство фолловеров уж точно оценит , что их кумир следует последним трендам.

Специалисты по продвижению признают, что в ТикТок есть возможность не только реализовать себя и получить отклик подписчиков, но и приглянуться профессиональным продюсерам, чтобы в итоге выйти на совершенно другой уровень и профессионально развиваться.

Однако мало кто из тиктокеров ставит себе в качестве основной цели поиски продюсеров. Большинство стремится просто понравиться аудитории, заполучить побольше фанатов и, раскрутившись, зарабатывать на рекламе. В любом случае успех в ТикТок — далеко не бесполезная вещь.

Зачем нужна накрутка фанатов в ТикТок?

Перед новичками стоит, на первый взгляд, абсолютно непосильная задача — создать такой контент, который позволит заявить о себе и кардинально отличаться от десятков тысяч других профилей с подобной тематикой. Именно в данном случае замечательно подходит фраза «Все уже придумано до нас», она превосходно отражает ситуацию в ТикТок. Что бы начинающие тиктокеры не придумывали, как бы ни изощрялись, всегда найдется профиль, в котором есть нечто подобное.

Все движется к довольно печальному для новичков итогу: аудитория ТикТок стала значительно разборчивее, и ей уже не так легко все заходит. Соответственно лайки, подписки и комментарии ждать не приходится, а вероятность приблизиться к топу становится все меньше. Поэтому начинающие тиктокеры с грустью убеждаются, что добиться признания фанатов будет довольно сложно без накрутки на начальных этапах.

Все мы по собственному опыту знаем, что, даже если увидим интересный видеоролик, но затем зайдем на страничку и обнаружим, что на блог подписано мало фанатов, мы тут же засомневаемся в качестве контента. Уж так мы устроены, что опираемся на мнение большинства, и если видим, что большинству это неинтересно, то автоматически тоже начинаем сомневаться в увлекательности блога.

Число подписчиков в любой социальной сети, в том числе и в ТикТок, является одним из важнейших элементов, от которого зависит впечатление людей о профиле. Когда на аккаунт подписано много народу это создает эффект крутого движа на странице и куда больше располагает к себе пользователей. В большинстве случаев такой эффект достигается именно с помощью накрутки фанатов в ТикТок.

Кроме того, ни для кого не секрет, что у блога шансы быть замеченным значительно меньше, если подписчиков мало. Пользователи могут узнать о существовании новенького аккаунта только благодаря его появлению в числе рекомендованных. Продвинуться к тем самым «рекомендациям» для блога без подписчиков практически невозможно. Все это еще раз дает возможность нам убедиться, что обойтись без накрутки будет нелегко.

Накрутка живыми пользователями

На сегодняшний день количество сервисов по накрутке растет с каждым днем, разнообразие широкое: от простейших бесплатных приложений по накрутке подписчиков ботами, до накрутки за задания. Однако об опасности накрутки исключительно ботами не слышал только ленивый, а, судя по количеству желающих накрутить ТикТок без заданий, несложно догадаться, что такой метод тоже далеко не всем под силу.

Наименее сложной в исполнении и максимально безопасной можно назвать платную накрутку подписчиков в Тик Ток живыми пользователями. Более того, в какой-то степени такой метод можно назвать и самым честным, ведь вы платите людям, за то, что они подпишутся и посмотрят на ваш контент. Так появляется вполне высокая вероятность, что блог действительно заинтересует проплаченного подписчика. Даже если этого и не произойдет, живые фанаты гарантируют куда большую безопасность и отсутствие претензий со стороны администрации ТикТок.

Однако, на первом месте, конечно же, стоит удобство для пользователей, ведь такая накрутка является одновременно самой простой и самой надежной среди прочих вариантов. От вас требуется лишь зайти на сайт подобного сервиса по накрутке, купить подписчиков можно без регистрации.

Стоимость накрутки — это еще один приятный бонус, ведь в большинстве случаев это довольно дешево. Обычно есть минимальный пакет, а вот серьезных ограничений по количеству подписчиков для накрутки нет, вы можете выбрать столько, сколько готовы оплатить в данный момент. Просто выберите число фанатов, которое вы хотите накрутить, а сервис автоматически подсчитает конечную сумму. Оплачиваются услуги тоже онлайн.

Поводов для беспокойства о результатах также минимум, ведь если вы обращаетесь в благонадежный сервис, то первые результаты вы сможете увидеть уже спустя 15 минут. Если вы заказываете накрутку большого количества подписчиков, то процесс может затянуться до нескольких часов. Однако, это скорее плюс, чем минус, ведь если за 15 минут у вас на странице в ТикТок появится 10 000 подписчиков, это будет выглядеть достаточно подозрительно.

В любом случае не используйте накрутку уже на второй день после создания профиля, вот тут подвох будет заметен уже всем и живым пользователям и администрации ТикТок. Рост числа подписчиков должен быть максимально приближен к естественному. В первый месяц ваши пару десятков фанатов точно смогут заметить неестественный скачок. Если же вы такое провернете спустя 3 месяца с момента запуска блога, то накрутка не будет бросаться в глаза. Внимательно наблюдайте, сколько подписчиков появится на странице за первые пару месяцев, чтобы понять примерную динамику и определить какое количество фанатов накрутить.

Если вы выберете надежный сервис с многолетним опытом, то, скорее всего, на их официальном сайте у вас будет возможность пообщаться онлайн с операторами. Они предоставят вам подробную консультацию по вопросам накрутки подписчиков в ТикТок или помогут при возникновении трудностей.

Как обеспечить надежный фундамент для аккаунта в ТикТок?

Накрутка подписчиков — это не решение всех проблем. Многие, осуществив накрутку, практически полностью перестают прикладывать какие-либо усилия, чтобы улучшить свой контент в ТикТок или наладить общение с подписчиками. Однако ежедневная активность на страничке чрезвычайно важна. Если же сам блогер не пытается расшевелить народ хоть как-то, то фанаты и подавно не станут активничать.

Небывалый взлет эффективности аккаунта после качественной накрутки, может смениться падением, если реальные фанаты так и не появятся. Отсутствие лайков и комментариев заставит профиль снова опуститься в рейтинге.

Давайте же разберемся в основных причинах большого количества просмотров и, практически полного отсутствия лайков и комментариев:

Неинтересный или некачественный контент.

Большинство блогеров уверены , что это не о них. Однако статистика говорит об обратном. Причиной может послужить что угодно: от криво снятого танца до банальной скуки и однообразия. Совет тут только один: следите за последними тенденциями и популярными тиктокерами , попытайтесь понять , чем они цепляют аудиторию;

Большинство блогеров уверены что это не о них. Однако статистика говорит об обратном. Причиной может послужить что угодно: от криво снятого танца до банальной скуки и однообразия. Совет тут только один: следите за последними тенденциями и популярными тиктокерами попытайтесь понять чем они цепляют аудиторию; Неудачно подобранная композиция.

В первую очередь , ТикТок — это социальная сеть , основной фишкой которой является музыка. Выбирайте только модные треки , которые точно зайдут вашей аудитории. Конечно же , сложно угодить всегда и всем , поэтому ваша задача экспериментировать и наблюдать за реакцией фанатов;

В первую очередь ТикТок — это социальная сеть основной фишкой которой является музыка. Выбирайте только модные треки которые точно зайдут вашей аудитории. Конечно же сложно угодить всегда и всем поэтому ваша задача экспериментировать и наблюдать за реакцией фанатов; Пренебрежительное отношение к имиджу профиля.

Тут важно все , как стиль одежды блогера , так и стиль оформления профиля. Найдите , чем удивить аудиторию и постарайтесь не просто нормально выглядеть , а по-настоящему цеплять публику. Можете , кстати , напрямую спрашивать у подписчиков , что они думают о вашем луке. То же касается и оформления профиля , заполните все графы информацией о себе и постарайтесь подойти к этому творчески;

Тут важно все как стиль одежды блогера так и стиль оформления профиля. Найдите чем удивить аудиторию и постарайтесь не просто нормально выглядеть а по-настоящему цеплять публику. Можете кстати напрямую спрашивать у подписчиков что они думают о вашем луке. То же касается и оформления профиля заполните все графы информацией о себе и постарайтесь подойти к этому творчески; Отсутствие нужных хэштегов.

Практически во всех социальных сетях хэштеги играют одну и ту же роль — так вас могут найти заинтересованные пользователи. Никакая накрутка не поможет вашему профилю продвинуться , если целевая аудитория даже не будет знать о его существовании. Постарайтесь , чтобы ваши хэштеги точно отвечали тематике видео и , вместе с тем , не использовались слишком большим количеством пользователей , дабы не затеряться среди них.

Существует множество факторов, говорящих в пользу современных сервисов по накрутке подписчиков в ТикТок. Быстрота, низкие цены, удобство и уверенный рывок вперед — все это, несомненно, плюсы. Однако не стоит забывать о необходимости постоянно развиваться и делать все возможное, чтобы усилия, приложенные для накрутки, не были потрачены впустую.