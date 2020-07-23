Больше, чем на три месяца — причем самых денежных в докризисные времена — предприятия общественного питания Алтайского края вынуждены были полностью или частично приостановить свою деятельность. Сейчас владельцы кафе и ресторанов активно пытаются наверстать упущенные доходы, чтобы хоть как-то выправить финансовое положение. Однако при этом они вынуждены соблюдать некоторые ограничения в своей работе. Запретов остается много. Как выживают предприятия в эпоху коронавируса, узнавал корреспондент altapress.ru.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года.

Кушать можно только на улице

Возобновление работы большинства алтайских кафе и ресторанов позволит хотя бы частично восстановить потребительский рынок в регионе. Это пойдет на пользу всем — и предпринимателям, и их клиентам. Владельцы и сотрудники общепита считают, что худшие времена позади и надеются на лучший исход в сложившейся ситуации.

Хотя радоваться еще рано. Всякого рода закусочным все еще нельзя принимать гостей в помещениях, устраивать массовые мероприятия — банкеты, свадьбы, юбилеи и т.д. И, конечно же, они обязаны соблюдать все профилактические предписания Роспотребнадзора.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Ставший уже знаменитым придорожный трактир «Ника» в Троицком районе пережил тяжелые месяцы без работы. Практически с самого начала пандемии заведение работало в режиме предоставления блюд на вынос. Это существенно сократило доходы — наличие веранды и четырех столиков перед входом в популярное у туристов и перевозчиков заведение не заменило и половины посадочных мест.

В самой «Нике» одновременно могут разместиться 70 клиентов, в то время как на веранде еле уместятся 30 гостей. Все это при условии, что столики стоят на достаточном друг от друга расстоянии.

На входе — антисептик и коробочка с бесплатными масками. Иногда люди спорят с продавцами на кассе, но выход для всех один — в помещении всем нужно становиться немного похожими на Зорро.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Елена Засыпко — трактир «Ника» Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

«Мы открылись 4 мая и начали продавать еду на вынос. Выдавали продукцию через окно, люди приобретали, рассчитывались и уезжали. Конечно, было очень тяжело, но мы смогли сохранить штат и получить субсидию за два месяца. Сейчас нам одобрили заявку на кредит под 2% в Сбербанке», — рассказывает Елена Засыпко, управляющая трактиром «Ника».

Когда мы подъехали к трактиру, практически все столики у главного входа и на веранде были заняты. Но для нынешнего туристского потока этого не всегда хватает. Что уж сравнивать с прошлогодним трафиком. По словам управляющей трактира, полностью восстановиться до конца года не реально, но выйти «в ноль» вполне возможно благодаря федеральным субсидиям и кредиту по низкой ставке. О большем в «Нике» и не мечтают, хотя в планах была закупка новой профессиональной посуды, строительство огороженной детской площадки. Пандемия смешала все карты.

Еще одна проблема всех предприятий общепита — сохранение штата. Предприниматели выказывают опасения по поводу оттока подготовленных кадров. Многие повара, официанты и бармены ушли в другие сферы — кто-то уехал на стройку в другие регионы, кто-то подался на сезонные работы по сбору ягод и овощей, такие обещали вернуться к сентябрю.

До чего дошло дело — управляющие не могут найти хорошую судомойку и уборщицу. Эта проблема не только районного, но и городского общепита.

Зонтик от дождя не спасает

В Бийске среди узких улочек в старой части города есть ресторан «На старом месте». Основное здание пока закрыто, но местные жители и гости сразу обращают внимание на внутренний дворик по соседству. Там всегда открыты двери.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Мы приехали в разгар рабочего дня: официанты в масках и перчатках торопливо разносят заказы, а посетители заскочили освежиться облепиховым морсом.

На мощеной плитке лежат потертые ковры, на стенах — кашпо с клубникой и помидорками, а над головой — полотно из разноцветных зонтиков.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

«В тот день, когда мы узнали, что общепит закрывают, сразу перестроились на доставку и самовывоз. Приготовили скидки для гостей: 30% на самовывоз и 20% на доставку», — говорит Вера Шипуля, управляющая и директор ресторана «На старом месте».

В первую неделю приостановки работы ресторана заказы на доставку еды резко сократились. В неделю могло быть всего 6−7 заказов. Управляющей пришлось самой развозить продукцию. Нанимать курьера оказалось не рентабельно из-за непостоянства клиентов. А потом заработала реклама в соцсетях — люди узнали о скидках и собственной ресторанной продукции. Понемногу дело сдвинулось.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Производство и продажа колбасных изделий входили в планы владельцев заведения, уже была закуплена климатическая камера для вызревания колбас. Ждали подходящего момента, Но пандемия стала катализатором начала проекта и запуск производства произошел чуть раньше. По словам управляющей, мясная продукция пользуется спросом, бийчане охотно покупают натуральный продукт по цене чуть дороже, чем в магазинах.

«За два месяца мы получили субсидии. А сейчас — кредит на зарплату для сотрудников под 2%. Если сохраним сегодняшний штат в 25 человек до конца апреля 2021 года, то кредит обещают „простить“. Надеемся на это», — поделилась Вера Шипуля.

Летняя веранда ресторана позволяет разместить 24 человека, в то время как в самом ресторане могли бы находиться 150 человек. Даже при максимально возможной нагрузке сейчас трудно говорить о полном восстановлении и выходе в плюс. Но управляющая уверена, что за два-три месяца они смогут вернуть себе то, что потеряли.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Одно из условий получения кредита и субсидии — сохранение штата более 90%. Естественно, увольнять квалифицированные кадры было невыгодно, поэтому руководство решило поделить персонал посменно. Приходилось выводить по одному повару в день, а официантов поочередно отправлять на внутренние работы в ресторане.

Только бы погода благоволила, так как декоративные зонтики не спасают от дождей. А делать крышу над двориком между гостиницей и рестораном нельзя — у них два разных собственника.

В Белокурихе растет аппетит

В главной туристской зоне Алтайского края расположен достаточно дорогой, но очень популярный ресторан «Биршале». В нем также нелегко перенесли период ограничений. И в отличие от трактира «Ника» и ресторанчика «На старом месте» перейти на новые формы обслуживания «Биршале» не смог.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Если закрыты санатории и нет туристов — нет гостей и доходов. Данная схема оказалась цикличной. По словам директора, поток туристов не сильно увеличился, когда открыли наконец-то санатории, потому что у людей не было большой альтернативы для отдыха.

Но после разрешения работать общепиту обозначился небольшой ручеек посетителей. Постепенно в «Биршале» вышли на прошлогодний уровень посещаемости и практически восстановили потери. Однако для «выхода в плюс» необходимо открыть сам ресторан.

Столики на открытом воздухе тут были и до пандемии — гриль-зона у белокурихинской речки летом особенно популярна. Но пару месяцев назад руководство установило новые посадочные места на террасе рядом с основным помещением. Теперь основная масса гостей отдыхает под зонтиками. Но и они не спасают от внезапного наплыва облаков и проливных дождей, которые уже месяц льют на Алтае не там, где надо.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Наталья Малахова — ресторан «Биршале» Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

«У нас очень большая территория, поэтому смогли сохранить все посадочные места. Ресторан размещал порядка 100 человек. Гриль-зона и терраса позволяет уместить столько же», — говорит директор и управляющая «Биршале» Наталья Малахова.

Ресторан практически не поменял формат обслуживания. Здесь все также принимают гостей, только не в помещении, а на свежем воздухе. Иногда проголодавшиеся клиенты берут блюда на вынос, что было и раньше. Официанты экипированы в маски и перчатки, на столиках антисептики. Штат в «Биршале» смогли сохранить, а с открытием туристского сезона он даже увеличился до 40 человек.

«Очень быстро мы получили краевую и федеральную поддержку. Дали нам кредит на заработную плату и субсидии на поддержание бизнеса», — перечисляет формы поддержки Наталья.

Пока был период простоя на территории ресторана начались строительные работы. Готовят детскую комнату, соорудили небольшой огород с овощными культурами, в планах высадить вишню.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года. Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Привлекают туристов в «Биршале» не только едой — уникальные изделия мастеров кузнечного дела размещены на входе, а неглубокую речку облюбовали дети. Есть детская площадка с горками и турниками, крытые беседки, зеленые лужайки, волейбольный корт. Есть где развернуться на свежем воздухе.