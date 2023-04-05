Как обучить свой персонал кибербезопасности

В 75% случаев утечка персональных данных происходит не из-за хакерских атак, а по вине сотрудников, не знающих или сознательно игнорирующих правила кибербезопасности. В эпоху цифровизации это недопустимо. Чтобы избежать репутационного ущерба, руководители компаний обязаны вовремя выявлять и устранять риски. Тем более что инструментов для оценки и обучения персонала предостаточно.

Как организовать процесс обучения?

Если в компании работает 10−20 человек, никаких проблем нет. Достаточно провести индивидуальный инструктаж по вопросам кибербезопасности — и дело в шляпе. Да и отслеживать нарушения при таком штате проще простого. А если в компании работают тысячи сотрудников, распределенных в разных городах? Не считая удаленных работников. Как быть в таком случае?

Тут вместо постоянно контроля лучше использовать инструменты оценки и обучения персонала. Для повышения информационной безопасности воспользуйтесь несложным алгоритмом:

Подумайте , какие знания/навыки в сфере кибербезопасности должны быть у идеального работника. Но не переборщите. Решите , что вам нужно. Чтобы сотрудники внимательно проверяли адреса посещаемых сайтов , не вводили пароли от e-mail на сторонних площадках и не открывали письма счастья? Или чтобы отличали фишинг от социальной инженерии?

какие знания/навыки в сфере кибербезопасности должны быть у идеального работника. Но не переборщите. Решите что вам нужно. Чтобы сотрудники внимательно проверяли адреса посещаемых сайтов не вводили пароли от e-mail на сторонних площадках и не открывали письма счастья? Или чтобы отличали фишинг от социальной инженерии? Проверьте знания всех сотрудников. Важно выявить разрывы между работниками. Лучше всего с этой задачей справляются адаптивные тесты , автоматически подстраивающиеся под уровень пользователя. Если он отвечает на вопрос , следующий вопрос будет сложнее , если нет — легче. В отличие от обычного тестирования проверка проходит в 2 раза быстрее. Плюс автоматически составляются индивидуальные планы развития работников.

автоматически подстраивающиеся под уровень пользователя. Если он отвечает на вопрос следующий вопрос будет сложнее если нет — легче. В отличие от обычного тестирования проверка проходит в 2 раза быстрее. Плюс автоматически составляются индивидуальные планы развития работников. Прокачайте сотрудников до оптимального уровня. После тестирования можно использовать софт для обучения основам кибербезопасности. Но не ограничивайтесь только им. Можно организовать митапы — неформальные мероприятия , на котором коллеги общаются между собой после работы , делясь знаниями. Как показывает практика , сотрудники внимательно слушают рекомендации приглашенных экспертов. Также можно напоминать о важных правилах через корпоративную рассылку.

Как стимулировать сотрудников обучаться?

Убедить персонал пройти проверку и обучение несложно. Достаточно использовать отсылки к реальной жизни и не связанные с работой «страшилки». Например, можно сказать сотрудникам, что при несоблюдении базовых правил кибербезопасности у них взломают страничку в соцсетях. Или обнулят счет в банке. А затем успокоить их, сообщив, что предотвратить это очень легко. Достаточно пройти обучение и разобраться, каким должен быть надежный пароль, и как настроить двухфакторную аутентификацию.

На первых порах важно, чтобы человек осознал важность простых правил и привык следить за собственной кибербезопасностью. В дальнейшем он уже не будет противиться их внедрению на корпоративном уровне, понимая, что это действительно необходимо.

Какой софт можно использовать для обучения персонала кибербезопасности?

На IT-рынке доступны разные по стоимости и функционалу программы для повышения осведомленности работников о кибербезопасности. Одна из них — это Kaspersky ASAP, автоматизированная платформа от «Лаборатории Касперского», включающая в себя программы online-обучения сотрудников разных структурных подразделений. Софт симулирует происходящие в реальной жизни события и формирует у персонала личную заинтересованность в обеспечении кибербезопасности предприятия.

Для обучения в Kaspersky ASAP составлен план тем, которые предлагается изучать последовательно:

Учетные записи. О способах создания надежных паролей и их правильном хранении.

Электронная почта. О ссылках , вложениях , фишинге и приемах социальной инженерии , используемых злоумышленниками с помощью e-mail.

вложениях фишинге и приемах социальной инженерии используемых злоумышленниками с помощью e-mail. Сайт и интернет. О ловушках и опасностях , встречающихся на подозрительных сайтах , а также о моментах , на которые надо обращать внимание: шифрование , SSL , ссылки , загрузка файлов , установка ПО , регистрация и вход , онлайн-платежи.

встречающихся на подозрительных сайтах а также о моментах на которые надо обращать внимание: шифрование SSL ссылки загрузка файлов установка ПО регистрация и вход онлайн-платежи. Соцсети и мессенджеры. О методах , используемых злоумышленниками для получения доступа к учетным записям , файлам , личным данным.

используемых злоумышленниками для получения доступа к учетным записям файлам личным данным. Безопасность компьютера. Об аспектах безопасного использования ПК: об обновлениях и антивирусах , признаках вредоносного ПО , резервном копировании , портативных USB-носителях.

Каждая тема разбита на блоки. Также на выбор доступно 4 уровня обучения: начальный, элементарный, средний, продвинутый. Это делает Kaspersky ASAP универсальным решением и для небольшой фирмы с 10 сотрудниками и для корпорации с огромным штатом специалистов, работающих в разных уголках страны.

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