Как одна из крупнейших компаний строительной отрасли справилась с пандемией и другими вызовами 2020 года

Пандемия, снижение цен на нефть, девальвация рубля — все эти события 2020 года оказали негативное влияние на большинство российских компаний. Это время стало переломным: всем пришлось адаптироваться к новым условиям, и те, кому удалось преодолеть кризис с минимальными потерями, извлекли свои уроки.

О том, как устоять в пандемию, как выстраивать перспективы развития в соответствии с меняющимися условиями, а также о честных партнерах altapress.ru рассказал сооснователь компании «АКТО» Александр Зайцев.

Проверка на прочность

— Александр, как ГК «АКТО» справилась с вызовами 2020-го, в том числе сложной экономической ситуацией в стране из-за пандемии?

— Год был очень непростым для экономики и отрасли. Сезон начался с полной неопределенности и непредсказуемости, в том числе для АКТО. Период с весны этого года стал проверкой на прочность, неким стресс-тестом для большинства участников строительного рынка. Скажу честно, не все его прошли. И здесь очень важно, что большинство партнеров «АКТО» — поставщики, заказчики, клиенты — показали себя ответственными, честными и надежными. Вместе мы минимизировали потери, выполнили взятые обязательства и показали хороший результат. Многие убедились, что в кризисных ситуациях работать с крупными поставщиками удобнее — у них больше запас мощностей и возможностей, они работали уверенно и стабильно.

Год , полный неопределенности. ГК «АКТО»

Поддержка по всем фронтам

— Пандемия и меры по предотвращению распространения ковида наверняка вносили свои коррективы в работу компании. Как партнеры компании АКТО относились к нестандартным ситуациям?

— С пониманием. За что мы им искренне благодарны. Никто из наших партнеров не пытался извлечь выгоду из сложившейся ситуации. В случае вынужденного переноса сроков исполнения обязательств, когда мы по объективным причинам не могли вовремя поставить светопрозрачные конструкции и выполнить все необходимые работы по установке, никто не пытался требовать компенсацию, то есть неустойку, — ни крупные фирмы, ни частные клиенты.

— Дмитрий, это тенденция или скорее исключение?

— Думаю, тенденция. Это говорит о формировании в Алтайском крае современной деловой среды, которая в условиях конкуренции и кризисных ситуаций играет по правилам. Все чаще главным приоритетом для ее участников становятся устойчивые партнерские взаимовыгодные отношения на разных уровнях, внедрение новых способов ведения бизнеса.

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

— Какие способы вы имеете в виду?

— В первую очередь все отметили преимущества удаленной работы. Большинство успели на себе испытать удобство дистанта как альтернативы командировкам. Ранее онлайн-форматом чаще пользовались более прогрессивные люди, но сейчас это стало привычной формой ведения бизнеса даже для консерваторов. Конечно, удаленка не сможет полностью заменить личное общение, но она способна оптимизировать отдельные рабочие процессы, например быстро согласовать ряд важных вопросов. Сейчас это можно сделать в режиме реального времени, не дожидаясь, когда тот же инженер освободится после очередной планерки.

— Александр, как в ситуации дестабилизации проявили себя сотрудники «АКТО»?

— Мы очень благодарны работникам компании за то, что в трудные времена они показали свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Персонал компании АКТО с пониманием отнесся ко всем введенным мерам предотвращения распространения коронавируса и финансовым заминкам. Все сотрудники были дисциплинированны и работали самоотверженно. Притом что на них значительно возрастала нагрузка, если кто-то выпадал из производственного процесса. Было нелегко, но сообща мы справились.

Год , полный неопределенности. ГК «АКТО»

Главное — развиваться

— В качестве резюме расскажите, как вы оцениваете работу компании АКТО в этом году?

— Мы довольны своим результатом: сохранили коллектив, выполнили минимальный план. Кроме того, все инвестиционные проекты, запланированные в период до пандемии, не поменялись, компания продолжает развиваться на строительном рынке Алтайского края и Сибири. В частности, мы ввели дополнительные мощности, построили новый цех для производства светопрозрачных конструкций, открыли современный офис-шоурум с образцами новейших моделей окон в Новосибирске. Главное, мы четко следуем выбранному направлению развития. Для этого стремимся быть в курсе последних российских и общемировых тенденций в своей отрасли. Рынок диктует свои условия, и скоро придется делать все быстро, качественно и недорого.

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

— Что бы вы хотели пожелать коллегам и жителям краевой столицы в новом году?

— В первую очередь здоровья и благополучия. И, конечно же, оптимизма и хорошего настроения. Даже в такие непростые периоды нужно стараться мыслить в позитивном ключе, искать выходы, принимать сложные решения. И главное — оставаться людьми, относиться друг к другу с большим вниманием. И как бы ни было тяжело, всегда выполнять свои обязательства.

Что еще сказал Александр Зайцев:

— Я хочу выразить благодарность врачам, оказавшимся на передовой ковидного фронта. Многие критикуют их работу. Напрасно — нужно понимать, что на врачей, работающих в пандемию, упала колоссальная нагрузка. Несмотря ни на что, они достойно выполняют свою работу. Каждый из нас так или иначе обязан им жизнью и здоровьем. Не нужно быть категоричными в оценках. Критическая ситуация показала прежде всего необходимость переосмыслить важность этой профессии, а также обратить особое внимание на оснащенность медучреждений.

Факт ГК «АКТО» — один из крупнейших в Сибири заводов по производству светопрозрачных конструкций с самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Его основное конкурентное преимущество — сильное инжиниринговое подразделение, которое позволяет разрабатывать светопрозрачные конструкции любой сложности. Ядро отдела составляют профессиональные инженеры-конструкторы, обладающие специальными знаниями и большим опытом работы. Они способны грамотно сочетать типовые общепринятые схемы с современными творческими нестандартными решениями.

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