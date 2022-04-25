Как оформить микрозайм на крупную сумму

Сегодня микрофинансовые организации предлагают клиентам, помимо классических микрозаймов, и различные другие продукты. Многие кредитуют не только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также популярностью пользуются займы на длительный срок.

Получить можно до 100 000 рублей на срок до 12 месяцев. При этом ставка будет ниже, чем при краткосрочном займе на месяц. Погашать долг необходимо равными частями каждый месяц или неделю. Такой сервис является альтернативой банковскому кредиту и подойдет заемщикам, получившим в банке отказ. Рейтинг микрозаймов на крупную сумму от проекта ВЗО поможет узнать актуальные условия и быстро выбрать подходящее предложение.

Требования к заемщику при любом виде займа особо не отличаются. Необходимо ниличие российского гражданство и возраст старше 18 лет. Также потребуется постоянная регистрация на территории РФ, личный номер мобильного телефона и стабильный источник дохода.

Из документов нужно предъявить паспорт, иногда МФО запрашивает второе удостоверение личности, например, СНИЛС или водительские права. Справки о доходах и месте работы не требуются, достаточно сведений о заработке и трудоустройстве, указанных в анкете. Оформление микрозайма доступно полностью онлайн на сайте или в мобильном приложении компании. Деньги можно получить на банковскую карту, электронный кошелек, денежным переводом или наличными.

По сравнению с банковским кредитом долгосрочный займ имеет свои минусы. В частности, это достаточно высокая процентная ставка и ограничения по сумме и сроку. Кроме того, предложений на микрофинансовом рынке очень много, чтобы изучить их все, потребуется немало времени и усилий.

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МФО предлагают несколько вариантов погашения займа. Внести средства можно через посредников — в офисах или терминалах платежных операторов, например, таких как «Золотая Корона» или «Связной». Удобнее всего оплатить задолженность банковской картой. Некоторые компании разрешают настраивать автоматическое списание средств, то есть деньги будут списаны в нужную дату с указанного счета без дополнительных действий со стороны заемщика.

Важно вносить средства вовремя и в полном объеме. Следует уточнить срок зачисления и возможную комиссию, чтобы оплата прошла корректно. В любой момент можно погасить долг досрочно без ограничений.